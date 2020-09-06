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Creativity New Realm Office 創意˙新境界

聯合新聞網 / 時尚家居

本案為科技公司辦公室，在設計之初，即自「創意實現、新境界」的企業精神出發，以明朗、潔淨的現代簡約為主體呈現，利用光影變化及空間通透性，佐以異材質的軟件搭配，複雜中萃取出的精華，構築出結合科技時尚與人文精神的工作場域。

空間中三面採光的開窗，讓室內光照滿盈，創造出光影交織的玄妙變幻。

打開玄關大門，映入眼簾是以簡約、俐落的線條，搭配漆質壁面燈影的前側牆與天花板星空畫作點繪，光影對映在石紋地板，建構大廳沉穩潔淨、簡約風格的主調，配合以綠茸分置幾何側牆加上光影相互交融，透過簡約置入醒目光階彩影交織的氛圍，成為偌大的白色的畫布畫上了彩色顏料的空間畫作，展現匠心獨具的空間效果。

視線沿大廳的俐落線條主牆一路往兩側延伸，承接公共場域的走道空間，獨立空間藉由穿透開拓的隔間設計、到連貫天花創新的燈具設計，辦公區內藉由外露管線與鋼材樓板，加以Loft精神的工業質感保留天花板的原始樣貌，延續自大廳的石紋地板與光影牆面，創造出理性置入感性的氛圍。

以簡約手法讓光的知覺力量呈現出明朗潔淨的視覺效果，好似一道曙光照亮了空間場域，光芒灑落一地呈現如彩虹般的繽紛色彩，豐富空間意象，光影交替生生不息，歡愉的空間感悄悄的瀰漫佈滿於室，完整體現「創意實現、新境界」的精神！

《瘋設計28》
《瘋設計28》

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