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歐德集團攜手嘉義林管處種植保安林 守護台灣海岸生態

聯合新聞網 / 時尚家居

植樹減碳愛地球，台灣家居業領導品牌歐德集團2020年8月27日攜手嘉義林管處，在第1920號「好美保安林」，種植144株，撫育720株樹苗，共同守護台灣海岸生態資源。

台灣四面環海，海岸線綿延1200多公里，由於過度人為開發與地球暖化造成海平面上升。

海岸線逐漸退縮，侵蝕日益嚴重，影響沿海居民生活。台灣家居業領導品牌歐德集團為保森林資源永續，多年前即在德國進行有計畫循環造林，為了感念我們生長的土地-台灣，自2019年發起『百林計劃』，已分別於台東、台北、桃園及新竹等地完成4座植樹場所，為減碳愛地球，造福美麗家鄉台灣作出貢獻。

陳國都董事長表示：「種樹是對地球最友善的回饋，為保資源永續，多年前即在德國進行有計畫循環造林，並提供來自歐洲人造林的健康環保綠建材。在砍一棵樹的同時，也種下1.03棵樹；繼德國種樹後，更要用心回饋台灣這塊土地，今天的一小步是歐德集團的一大步，到嘉義海岸種樹，營造友善的森林環境，未來可以帶著我們的子孫，來親近這片美麗的海岸林，進行一場生態旅遊，帶著他們認識這些守護台灣海岸線的英雄。」

此次種植的林地位於嘉義布袋第1920號飛砂防止保安林，海岸防風林主要功能為防風定砂，保護土地不被風蝕，阻擋來自海洋的強風以及鹽分侵蝕，達到防風、防砂、防潮。由於地層下陷，颱風侵襲海水倒灌、造成林地積水嚴重，再加上，海岸砂地環境惡劣，外來入侵種銀合歡肆虐，讓植物生長更加困難，防風林逐漸失去原有的功能。近幾年來在林務局嘉義林管處努力下，重新整地，透過發包造林、企業認養，社區參與造林等多元方式，一起守護海岸線。當日出席的林務局嘉義林區管理處李定忠副處長表示：「感謝歐德集團的善舉，種植保安林除了是對地球有益的綠色行動，更是維護沿海養殖及居民生活安全。」林管處人員進行植樹教學後，在歐德集團董事長陳國都率領下，60位同仁開心種下別具意義的保安林樹種。

全台灣還可以種植2700萬棵的樹木，歐德集團百林計劃以實際行動呼籲社會大眾，主動參與投入環境教育，共同致力於節能減碳行動，為台灣盡一份心力，守護地球，給下一代更友善的綠色環境。

《時尚家居93》
《時尚家居93》

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