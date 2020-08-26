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藝珍藝術第七回拍賣會圓滿收官 高古玉拍場火爆反響熱烈 即將步入高古玉白金時期

聯合新聞網 / 時尚家居
(圖/9世紀那爛陀寺銅合金度母像 )
(圖/9世紀那爛陀寺銅合金度母像 )

紅山文化玉太陽神人領軍 1140萬高價成交

藝珍藝術第七回拍賣於台北總部的16日圓滿落幕，本次拍賣會成績可圈可點，總成交金額8,082.4萬，反應疫情衝擊下的市場理性謹慎。從2020年初疫情爆發至今，各家拍賣公司靈活調整策略，藝珍藝術也因應疫情下的旅遊限制措施，在預展未開始前特別將一系列紅山文化玉器送至遼寧、南京等處，讓未能來台灣的藏家能一併參與此次拍賣，此次行程雖耗時不少，最終也不負期望的奪得佳績。Lot2207《紅山文化玉太陽神人》以台幣300萬起拍，現場喊價幾口後便皆是電話與書面委託在競價，最後以牌號999一位遼寧私人博物館藏家透過電話競投得標。Lot2201《紅山文化玉鱉》、Lot2206《紅山文化玉女神首》，分別皆以台幣540萬易主，Lot2196《紅山文化玉飛鷹》則以台幣504萬拍出，其餘數件也都以高於委託價數倍易手，整體表現符合預期。

(圖/紅山文化玉太陽神人)
(圖/紅山文化玉太陽神人)

9世紀 度母像備受關注 藝珍一本初衷推廣獨特藏品

特別值得一提的是上拍前就備受矚目的Lot 2192《9世紀那爛陀寺銅合金度母像》在未開拍前即受到兩岸三地關注，開拍時引發現場與電話多方激烈競投，在經過幾番此起彼落叫價後以預估價7倍成交，最終成交金額為台幣240萬。在動輒上千萬的藝術市場中，這件作品的成交金額相比於天價金額顯得平凡無奇，在追求體量大、鎏金的佛像收藏中，僅9公分又未鎏金的作品並不特別亮眼，但是它代表了藝珍藝術的創始精神，不追求最貴、最完美的作品，而是具有藝術性、文化性的作品。藝珍藝術秉持初衷，為藏家追尋具有代表性的作品，也以最真實的面貌呈現給大家。

藝珍藝術拍賣會第八回 11/8再度出擊

藝珍藝術第八回拍賣將於11/8推出，在疫情的動盪下，藏家更謹慎理性的出手，藝珍藝術也秉持著最初精神讓每位支持藝珍的朋友能在這裡買到貨真價廉的藏品。第八回拍賣的重要亮點之一，便是延續此次紅山文化玉器熱潮推出其他高古時期珍貴作品。佛教藝術方面則由一尊14世紀銅鎏金釋迦牟尼佛像領銜，本件作品與2017年香港佳士得、紐約佳士得以及2018年巴黎佳士得的三件釋迦牟尼佛，無論造型和工藝都異常相似。那三件作品被稱做兄弟釋迦，如今第四尊即將在藝珍藝術第八回拍賣登場，歡迎各位藏家屆時蒞臨鑑賞。

(圖/14世紀銅鎏金釋迦牟尼像)
(圖/14世紀銅鎏金釋迦牟尼像)

《時尚家居93》
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