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超視覺感大理石磁磚 不用出國也能到義大利

聯合新聞網 / 時尚家居
▲「魚肚白」60X120cm大理石磁磚，取自著名的義大利礦區卡拉拉山，有白玉的透潤，也有雲絲的柔美高雅，適用於家中的餐廳或客廳。
▲「魚肚白」60X120cm大理石磁磚，取自著名的義大利礦區卡拉拉山，有白玉的透潤，也有雲絲的柔美高雅，適用於家中的餐廳或客廳。

馬可貝里－磁磚美學的磚家

現代人買屋租屋不僅注重生活機能，屋況環境更是挑選房子的一大重點！其中屋內的裝潢設計能體現屋主自我的美學風格。說到最懂生活美感的國家，浪漫熱情的義大利最深得台灣人的心，而馬可貝里身為磁磚義式美學的磚家，承襲義大利的浪漫設計風格及多樣文化，將「義式生活美學」的主張實踐於消費者生活中，即日起全新推出超視覺感的90X90與60X120大理石磁磚，多樣紋理所呈現的真實色彩，材質間的完美交融，共築時尚美學新座標。用心臻選大理石紋、專業獨有的工藝技術，以及義式生活美學的設計風格，匠心打造出細膩的威尼斯、麗緻大理石磁磚，就是要把最好的磁磚、最具質感的空間美學帶給消費者，回家就像走進義大利。

大理石磁磚散發迷人的真石尚

在消費者講究生活層面的現今，對於「住」這件事更加重視，如何打造磚屬自己風格的義式空間，更是一大課題。市場上磁磚的選擇也愈趨多樣，而馬可貝里今年在大理石磁磚的設計上有別以往，更具獨特石材紋路與時尚奢華風格，以黑白灰石紋色系來延伸自然石材的色調，期望消費者能藉由磁磚應用展現自己風格的空間樣貌。對於崇尚低調奢華的消費者來說，「魚肚白」大理石磁磚，取自世界最知名的義大利礦區卡拉拉山，有白玉的透潤，也有雲絲的柔美高雅，適用於家中的餐廳或客廳，將磁磚極佳的光澤度展現無遺；若是針對大膽訴求多變的設計師而言，被米開朗基羅一眼相中的紋理，有如濃淡墨交替的行雲流水，一眼便流傳五百年的「卡拉卡塔雷諾」大理石磁磚，則能透過強烈的石紋對比創造出空間的亮點，散發迷人的真石尚，成為讓房子煥然一新的靈魂主角!

超大尺寸與珍稀石紋花色，完美呈現時尚美學

以設計美學為出發點，馬可貝里將義式情懷融於生活當中，取材自義大利高檔的大理石，採用珍稀的石紋花色，並結合獨特釉下彩技術及3D數位噴墨印刷，重現大理石自然肌理與多樣石紋，使磁磚具有天然石材般細膩的觸感，並滿足現代消費者視覺的饗宴。

時尚精品在設計上隨著流行趨勢不斷革新，而對於裝修設計領域也是如此，馬可貝里磁磚洞察市場需求，在磁磚規格上因應設計趨勢並與國際接軌，2020年全新推出超視覺感的威尼斯與麗緻大理石磁磚「90X90」與「60X120」大尺寸磁磚，不僅能大面積的使用，展現高貴大器的空間質感，也能靈活地裁切拼貼運用，透過不同尺寸磁磚之間的混搭，除了帶給消費者全新的磁磚體驗，更讓居家生活注入義式美學的同時也能兼具變化性與生活品味。

▲ 被米開朗基羅一眼相中的「卡拉卡塔雷諾」大理石磁磚，透過強烈的石紋對比創造出空間的亮點，成為讓房子煥然一新的靈魂主角!
▲ 被米開朗基羅一眼相中的「卡拉卡塔雷諾」大理石磁磚，透過強烈的石紋對比創造出空間的亮點，成為讓房子煥然一新的靈魂主角!

為了帶給消費者具質感與美學的生活空間，馬可貝里秉持義式風格的精神，以「哪裡有馬可貝里，那裡就是義大利」作為品牌理念，歡迎有意入主的消費者前往全省展示中心及簽約建材行賞磚。

馬可貝里磁磚全省經銷商及簽約建材行

《時尚家居93》
《時尚家居93》

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