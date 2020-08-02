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明亮雅致機能滿分 獨特噴繪讓家更溫馨

聯合新聞網 / 時尚家居

資料提供∣歐德集團　撰文∣Mikage

面對新居大大小小的裝潢事宜，許多朋友都會不知所措，不論是風格的定調，或者材質的選擇，都各有學問在其中。屋主胡先生講究板材的環保及安全性，希望打造健康的居家環境，因而將新居的裝修事宜交給歐德高雄中正店的廖慧燁設計師，展開一場生活與居家的美學實踐。

專屬噴繪門板，完全客製化

在兒子希望的簡約北歐風，及屋主夫婦和女兒喜歡的日式風格中，各自汲取其精華及優點，融合成簡單大方又清爽舒適的北歐日式風，從透天厝搬到新居，因此希望能有充足的收納空間，將物品及雜亂的生活感通通藏起來。設計師在公共空間規劃了大量的系統櫥櫃，使用錯落的白色門片，利用手把及按壓門片巧妙區隔出玄關及客廳空間的差異，簡單大氣又有層次感的設計，同時滿足實用及視覺上的需求。

有別於一般常見的大理石圖紋，與玄關收納櫃一氣呵成的電視背牆，採用歐德最新推出的噴繪門板，可依屋主需求設計圖紋，獨一無二、完全客製化、施工便利，清潔保養不費力，不論是使用在牆面上，或者是門片上，都非常適合。

雅致風格，開闊大氣

從玄關、餐廚、客廳到書房，保持了開放式公共空間的寬敞明亮，成為全家人聚會的最佳場所，餐櫃以原木色澤及茶玻與客廳做出空間的區隔，而在擺放冰箱的位置，設置了有磁性的落地長鏡，不僅消弭冰箱不外露的堪輿忌諱，也增添了家人整理儀容、貼紙條留言的溝通場所，鏡子所帶來的延伸性，更放大了空間感。

純白的櫥櫃，搭配大理石圖紋背牆，打造純淨的客廳氛圍，僅以沙發及抱枕做為色彩的點綴；沙發後方，利用系統櫃做出結合書桌的半身高背牆，書桌及窗邊臥榻下方，則隱藏了收納空間，滿足屋主大量的收納需求。以原木色為主的書房，營造了沉穩的氛圍，在書房可以靜心閱讀，也形成進入私人領域的轉換功能。

畫作成為特色視覺焦點

女兒房間走沉穩細膩的日式風格，利用系統櫃打造架高的和室空間，底下擁有強大的收納容量，以女兒兒時的畫作設計成衣櫃拉門，點綴出雅致的氛圍；衣櫃旁的矮桌下方保留坐下時的腳部空間，兼備矮櫃、和式桌以及收納，將空間功能發揮到極致。

兒子房間由於空間較小，利用白色系統櫃提供充分的收納，搭配單獨一道藍色的牆面，打造了俐落簡潔卻不乏味的視覺感，呈現大男孩的成熟與調皮。可移動的書桌，讓閱讀區域有更多彈性變化，不論是單獨使用或者友人來訪，都能適得其所。

同樣再以女兒兒時畫作製作成壁紙，成為主臥室最獨特的視覺焦點，周邊則全面利用歐德系統傢俱新款成型門板，打造牆面與門片同組成款的花樣，其他牆面及窗簾則使用白色為基底的葉片花紋，素淨簡約，烘托出畫作的細膩意境，替主臥室塑造靜謐放鬆的森林氛圍，成為最舒適的休憩空間。

歐德傢俱高雄中正店 廖慧燁設計師

《時尚家居93》
《時尚家居93》

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