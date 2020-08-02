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您選擇的色彩會深深影響浴室的氛圍

聯合新聞網 / 時尚家居

hansgrohe漢斯格雅提供廚房和浴室的創新解決方案，結合了智慧功能、傑出設計和高品質耐用材質。總部位於德國黑森林地區的漢斯格雅集團，於全球以漢斯格雅品牌銷售淋浴、淋浴系統、浴室和廚房龍頭以及廚房水槽等優質產品。自1901年以來，漢斯格雅始終代表著用水的美好時刻。這個產品屢獲殊榮的百年傳承品牌，塑造了廚房和浴室中的水流動線。人們在廚房和浴室中與水的互動，成為生命中最值得珍惜的寶貴時光。漢斯格雅提供智慧生活設備解決方案，豐富人們的日常經驗，並為居家生活提供更多的功能性和安全保障。

為自己的浴室選擇完美配色

著作權：hansgrohe/Hansgrohe集團

為居家空間搭配色彩是一項艱鉅的任務，特別是浴室，許多屋主會為了避免搭配錯誤而選擇米白等中性色調。雖然中性色彩具有舒壓和舒緩情緒的效果，專家們卻認為置身於色彩平淡的環境中，反而會不利於身心健康，因為此類環境會對我們的注意力、專注力和生產力帶來負面影響。以下推薦數個適合浴室使用的色彩，作為裝潢浴室的靈感。

探索深色和大膽的配色

在浴室中使用深色系或金屬色調，可以營造出富麗堂皇的寬敞空間感。在整修或翻新浴室時，立即規劃如此巨大的轉變，可能會令人怯步，因此可從小地方著手，包括選擇壁紙或臉盆，甚至只是深色地毯等配件。深色系配色的浴室可以採用金屬調之衛浴設備做為點綴，例如臉盆的水龍頭，可以進一步彰顯整體空間奢華寬敞的感受。衛浴專家hansgrohe自2019年起開始為客戶提供更多種的選擇，為外形優雅的Talis E水龍頭和極具時尚感的Metropol水龍頭，加推5種特殊表面取代傳統的鉻金屬。這5種表面包含啞光以及拉絲金屬色，可與深色調之浴室裝璜形成迷人對比的拋光金色。

經常受到低估的粉紅色

儘管在安排浴室配色時，經常會忽略粉紅色，但是，粉紅色通常被認為具有和緩心情的作用3，以及提振活力和帶來喜悅的效果，因此是絕佳的色彩選擇。除了在浴室的牆面漆上粉紅色外，亦可運用其他方式擁抱粉紅色。選擇鋪設粉紅色的磁磚，同時將浴室的配件升級，賦予整體空間現代時髦風尚，擺脫粉紅色裝潢單調沉悶或華麗俗氣的刻板印象。

照片著作權網址

此外，您可以選擇令人驚豔的粉紅色水泥材質臉盆，此獨特的臉盆必定會成為浴室的焦點，再搭配金色的水龍頭，使浴室立即搖身一變，成為精緻的居家spa空間。最後，可以運用粉紅色的浴巾和腳踏墊等地板織品進行點綴，為浴室注入舒緩、寧靜的感受。

啞光黑是不一樣的黑

時尚霧黑表面hansgrohe Talis E臉盆水龍頭

如果您認為戲劇化的深色浴室裝璜不適合自己，則可以考慮採用時尚啞光黑風格，啞光黑色彩可以為使用頻率最高的浴室空間注入時髦工業風與極簡主義設計感。利用白色磁磚搭配黑色的臉盆和水龍頭等衛浴產品，即可輕易地營造出啞光黑風格，例如最新推出之hansgrohe FinishPlus服務的hansgrohe Metropol臉盆水龍頭，即為最佳選擇。喜歡現代建築風格與高反差設計的粉絲，一定會讚嘆啞光黑水龍頭優雅俐落的外型，其雅致的外觀可以完美妝點任何現代衛浴空間。您也可以運用白色的澡盆搭配淺色木紋傢俱，彰顯浴室的現代化格調。

讓藍色驅散憂鬱

藍色調的浴室令人賞心悅目

藍色具有鎮定和舒緩情緒的作用，且易於與其他色彩搭配，因此經常是屋主偏愛的浴室代表性經典色彩。各種藍色調讓配色的選擇更豐富，水藍色的大海色調可營造出居家spa的氛圍5，淺藍色則具有使空間更開闊輕盈的視覺效果，而鈷藍色與白色系的完美搭襯，可以呈現出戲劇化且精美的典雅風格。此外，亦可考慮在浴室牆壁上鋪設藍色條紋壁紙，創造出跳脫傳統的現代化外觀，或採用天藍色的背景，然後裝飾著乳白色的衛浴配件，讓浴室洋溢復古風情。

俐落涼爽的純白色調浴室

白色一向是浴室的代表色，不過全然純白的浴室，卻不是屋主的最愛，因為不容易設計或維護。白色是純淨、極簡和經典的代表，有多種方法可以為浴室添加一抹純白，您可以針對浴室挑選幾件不同質地的產品，在純白浴室中賦予個人風格，例如馬賽克磁磚、建築裝飾或大面鏡子7。在純白浴室中，照明是為此空間注入溫暖氛圍的重要元素，因此，可透過窗戶採光和照明光源賦予空間別緻的特色，亦可採用白色的衛浴配件，進一步裝飾此純白的空間。hansgrohe外型迷人兼具高質感的PuraVida衛浴配件，絕對是您的首選，其仿若雕塑藝品般的外觀屢屢獲得大獎肯定，成為浴室中夢寐以求的元素。DualFinish（白色／鍍鉻）將浴室設計提升至全新的層次，其運用雙材質原理使表面和諧融合，再以鍍鉻和白色點亮整個浴室空間。

《時尚家居93》
《時尚家居93》

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