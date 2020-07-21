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2020歐德公益盃高爾夫球邀請賽 揮動愛心一起來

聯合新聞網 / 時尚家居

台灣家居業領導品牌歐德集團秉持「生活從想法開始」的理念，提供消費者健康綠色居家生活，更積極推動公益，今年攜手「台灣肯納自閉症基金會」一同舉辦「2020歐德公益盃高爾夫球邀請賽，揮動愛心一起來」，球友們打球之際也為公益盡心力，讓愛永遠在。

歐德集團7月17日於淡水大屯高爾夫球場，舉辦「2020歐德公益盃高爾夫球邀請賽」，喊出「打par捐100、打Birdie捐200」口號，希望球友們在運動放鬆身心靈的同時也能支持公益。此次與關懷自閉症的「台灣肯納自閉症基金會」合作，今年由於受到疫情影響，重創各行各業，導致捐款人數銳減，孩子手作商品滯銷，讓財務吃緊的肯納園，更加拮据，希望藉由歐德公益盃的舉辦，為成年的肯納孩子募集更多資金，給予他們安心的養護生活。

肯納症就是俗稱的自閉症，「台灣肯納自閉症基金會」是由身為肯納症患者的母親，因為陪著孩子跌跌撞撞長大，看到他們未被普遍瞭解與接納，擔心孩子在父母老去後，成年的肯納孩子無法理直氣壯有尊嚴的活下去，於是彭玉燕董事長與三位母親，在楊思根教授與詹和悅老師的帶領下，創立了肯納基金會，為幫助肯納兒能夠有安心的養護生活，更配合國外趨勢，將自閉症正名為肯納症，以紀念第一次發表肯納症報告的美國醫生肯納，並以此替基金會命名，期望社會大眾能對他們有更正確的認識。

孩子是肯納兒，本身罹癌十多年的「台灣肯納自閉症基金會」的創辦人彭玉燕董事長，與執行長張素媚當天也蒞臨現場，彭玉燕董事長回想創立肯納園一路走來考驗重重，有幸獲得各界善心人士的支持，肯納園才能走到現在，隨著肯納症者的人數逐漸增加，今年疫情嚴峻，面臨募款困難，孩子手作商品滯銷，歐德集團及各位球友願意伸出援手，幫助肯納園，她除了感激還是感激，哽咽的承諾會不辭辛苦繼續為肯納孩子盡心力、陪伴肯納兒一起變老，讓現場的球友們聽了感動萬分。

藉由歐德集團登高一呼，2020歐德盃公益高爾夫球賽募得的善款，歐德集團相對提撥，將募款金額30萬元全數捐贈「台灣肯納自閉症基金會」。受邀參加的行銷大師林志誠老師致詞說道：「能給是實力，願意給是溫度。世界還在疫情的肆虐中，台灣相對安全，能聚集在這裡打球，天氣好，心情佳，心中充滿無限的快樂與感謝。歐德集團能給，願意給，是一家幸福企業，今天受邀當來賓，非常享受打球又捐款的樂趣。」，歐德集團董事長陳國都表示：「2020歐德盃公益高爾夫球賽雖不是總獎金最高，卻是最有愛心的賽事。天上最美是星星，人間最美是愛心，感謝大家與歐德集團一起做公益，幫助更多弱勢族群。」

當天歐德集團也捐贈給財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會，表達對翁肇喜會長的尊敬，感謝其長期對於台灣高爾夫球運動的推動。此次受邀參加歐德公益盃的台灣女子高爾夫球小將吳佳晏更是一展球技，最終榮獲總杆冠軍，精湛球技讓現場氣氛更加火熱。

《時尚家居93》
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