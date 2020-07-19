人為的設計生活方式，是為了努力去創造一種更好的生活狀態。

此設計案為臨水岸的景觀住宅，得天獨厚的優勢，立禾設計團隊利用與河岸相呼應且更有視覺上的流暢感，猶如栽進湖裡悠遊自在的倜儻時光，波光粼粼，如夢似幻，於此品嚐日常的甘美。

消除繁雜動線 現代風格演繹獨特家居語彙

設計之初，由於房子的格局非一般傳統的方式，所有的臥室動線均位處在公共領域上，如何使之成為設計元素的一部分並且藉此讓視覺延伸及景觀結合，在設計上是一大考驗。此外，現代風演繹的空間氛圍，佐以輕盈木質與大理石質材的設計語彙，異材質的相互對話與家人間的情感交流蕩漾其間，終而沁入家室，化為一則親暱不厭的家庭絮語。

白金級住宅 綠建材建構美好日常

作為住宅白金級的申請案，材料挑選上須符合綠裝修的等級與規格，讓居住者得以處在健康的環境生活，將所有空間內化於設計，攬入不煩瑣的設計元素，讓水岸的光影伴隨使用者歲月靜好的點滴日常。

透過量體設計，格局規劃，虛化內外的格局界線，相融一體的日常風景，讓屋主擁著過去的美滿記憶遷居至此，繼續他們往後的歲月故事。

優良設計世界共睹 國際比賽雙料獲獎

因生活而設計，因設計而美好。立禾設計於今年獲得美國Muse Design Awards金獎與義大利A’Design Award設計獎的肯定，藉由時尚家居多媒體聯播網平台與大家共享這份喜悅，並持續精進設計力與打破窠臼的創造力，打造你愛的家，讓心情如沐春光。