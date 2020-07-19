大樹撥弄美學綠動 精細雕琢砌築現代人的心靈居所

想讓家園融入自然生意不單是將自然要素引入室內，而是結合地方的自然環境特征進行創造性地營造。

不只引景入室 植入大樹撥弄美學綠動

透過自然素材，洗滌簡潔的風格作為風格底蘊，精細雕琢砌築出現代人沈潛的心靈居所。接待中的空間中植入大樹，將大自然的綠動帶入美學矩陣，演繹出一派自然大氣。

水平與垂直的建築語彙，拼接堆疊出空間氛圍，更融入環境地景，沈穩色調搭左之下更具深度質感，人文與自然間的相互對話，看似繁華富麗的外觀之下，卻藏著寧靜愜意的生活感受。

俐落切割與光影賦予空間生命力

用材細膩與光影的層層變化，賦予空間靈動與生命力，俐落切割用材及空間比例的細膩規劃，展現出細膩層次及平衡的介質，串連起空間的視覺延伸及平衡效果。

置入大批純淨的美學思想，懸掛一個藝術思想於空間之中，渲染文藝氣息，描摹出沈穩內斂的空間表情，添以寥寥幾筆的淡漠色彩，完美將空間風貌及優美質地重新復刻，將目光及思緒拉進沾滿藝術氣息、設計美學的點滴時刻。

綠意織造空間美學 成果享譽國際大賽

鴻柏鴻願在立禾設計團隊的努力之下，紛紛榮獲美國Muse Design Awards銀獎，以及 素有「設計界的奧斯卡」的義大利A’Design Award銅獎，主持設計師吳文靖在細微處展現女人獨特的細膩與空間美學，以好住、好美、好舒適的三好成為立禾設計的品質保證。