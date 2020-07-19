百年磨礪新舊傳承 石材大廠打造層峰品牌

資料提供∣大興石材 攝影∣吳榮邦 採訪撰文∣Diana

台灣特殊的地理位置與地質構造，而且蘊藏豐富的石礦，再搭配東部地區便利的海運位置，使台灣在世界石材加工運銷產業鏈中的重要性不言而喻。而石材運用廣泛，其發展也與建築、房產業息息相關，幾十年來石材產業默默地成為台灣經濟發展的隱形推手，更不乏聞名世界的石材大廠品牌。

隱身於八里的「大興石材」，1992年由董事長陳俊良先生創辦，先後於北中南東設立據點，分公司及辦事處更遍布義大利、土耳其、廈門，從原礦區到市場端都能提供完整服務。

一段旅程的悸動‧走進石材的大千世界

會走上石材產業的創業之路，陳俊良董事長遙想當年的經歷，其實源於一趟出差之旅中收穫的悸動。

「台灣在民國60-70年左右進入了石材進口貿易的時代，我當時有緣跟隨著位於花蓮的老東家一行四人前往義大利看展覽，那次難得的經驗讓我認識了石材的大千世界，不同時期、不同礦區所開採出來的石頭都擁有相異的紋理，而古羅馬神殿等傳統建築保留至今的石柱結構，更讓我見識到石材運用的廣闊性和樂趣」，陳董事長與我們分享到。

當時在內心引發的這股悸動，也讓陳董事長萌生了專注石材產業的念頭。為了開發更好的礦源及隨時跟上石材市場的脈動，創業後的陳董事長也常背著簡單的行囊就到世界各地去探查、找礦源。

從小在身後看著父親背影努力的大興石材第二代 陳威廷也補充道，「以前對父親的印象就是常常出國不在家裡，小時候不理解，但等到自己也接下了品牌業務開發的責任，才了解到走訪礦區現場的重要性和創業的艱辛。隨著時節、氣候、環境的變化，每一期的石材都需要直接到現場確認質感與花紋，才能確保品質，這樣的創業路走來真的很辛苦。」

迎戰市場危機‧企業以人為本

積極擴大服務點線面

傳統產業在永續經營上最常面對的困境就是市場轉型與如何做出差異化的問題。創業至今將近30年，走過各種風暴危機的陳董事長也提到，「石材產業做為建築業中不可或缺的一環，幾乎八到十年就會遇到一個景氣循環，當市場趨向飽和、建築業走下坡時，做為上游的石材公司就容易遇到貨款無法回收的問題，尤其石材的進出口所牽涉的金額龐大，若是未在合作前做好信用風險的徵信工作，很容易造成營運危機。」

2008年的金融風暴時，類似的市場停頓又出現，而有了過去的經驗，大興石材不躁進亦不妄動，公司構築了完善的信用徵信制度，謹慎的選擇合作客戶，才得以在那場風暴中全身而退。另一方面，面對如雨後春筍般出現的產業競爭者，一直專注於大理石中高階市場的大興石材，除了保有土耳其跟義大利兩個系統礦源外，更開發了巴西與中國的礦場，除了能向上提供更高端的石材外，也能向下服務平價客群，積極擴大市場佔有率。

品牌的下一個30年

讓每棟大樓都披上大興的色彩

跨過半甲子，早已紮穩根基的大興石材也正走在新舊傳承的腳步上。陳俊良董事長其實一直沒有限制兒子的發展，而畢業於商管學系的陳威廷過去亦並沒有刻意為自己設下接班的框架，但對石材的喜愛與產業創新的衝勁或許也在潛移默化中在陳威廷的腦中發了芽，畢業後進入了知名日商工作接受訓練的過程中，連結了求學時期看父親創業、經營公司的記憶，他也將大企業運作的模式以及可複製、改進的地方帶回了大興石材，並選擇從第一線的業務工作開始，為品牌挖掘新的可能。

面對下一個三十年的挑戰，陳董事長簡短的道出他的核心理念：「一本初衷、堅持從國外引進最優質產品的理念，一步一腳印，希望未來每棟大樓都能添上大興石材的色彩。」而陳威廷在加入公司後也從優化管理系統著手，讓客戶與公司間的互動能夠更為順暢，都能透過易操作的系統事先了解大興能提供的各項產品，讓後續的合作能精準到位。

「未來大興石材的產品線會更深更廣，不僅線上線下的串流會更加順暢，從石種開發到客戶體驗，大興都會站穩全方位通路商的角色，像父親所期許的一樣，未來每棟大樓上都能看到大興在其中揮灑出的絢麗色彩！」