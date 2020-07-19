快訊

整理包／浪漫客庄旅遊券17問答 一次搞清楚

百年磨礪新舊傳承 石材大廠打造層峰品牌

聯合新聞網 / 時尚家居

資料提供∣大興石材　攝影∣吳榮邦　採訪撰文∣Diana

台灣特殊的地理位置與地質構造，而且蘊藏豐富的石礦，再搭配東部地區便利的海運位置，使台灣在世界石材加工運銷產業鏈中的重要性不言而喻。而石材運用廣泛，其發展也與建築、房產業息息相關，幾十年來石材產業默默地成為台灣經濟發展的隱形推手，更不乏聞名世界的石材大廠品牌。

隱身於八里的「大興石材」，1992年由董事長陳俊良先生創辦，先後於北中南東設立據點，分公司及辦事處更遍布義大利、土耳其、廈門，從原礦區到市場端都能提供完整服務。

一段旅程的悸動‧走進石材的大千世界

會走上石材產業的創業之路，陳俊良董事長遙想當年的經歷，其實源於一趟出差之旅中收穫的悸動。

「台灣在民國60-70年左右進入了石材進口貿易的時代，我當時有緣跟隨著位於花蓮的老東家一行四人前往義大利看展覽，那次難得的經驗讓我認識了石材的大千世界，不同時期、不同礦區所開採出來的石頭都擁有相異的紋理，而古羅馬神殿等傳統建築保留至今的石柱結構，更讓我見識到石材運用的廣闊性和樂趣」，陳董事長與我們分享到。

當時在內心引發的這股悸動，也讓陳董事長萌生了專注石材產業的念頭。為了開發更好的礦源及隨時跟上石材市場的脈動，創業後的陳董事長也常背著簡單的行囊就到世界各地去探查、找礦源。

從小在身後看著父親背影努力的大興石材第二代 陳威廷也補充道，「以前對父親的印象就是常常出國不在家裡，小時候不理解，但等到自己也接下了品牌業務開發的責任，才了解到走訪礦區現場的重要性和創業的艱辛。隨著時節、氣候、環境的變化，每一期的石材都需要直接到現場確認質感與花紋，才能確保品質，這樣的創業路走來真的很辛苦。」

迎戰市場危機‧企業以人為本

積極擴大服務點線面

傳統產業在永續經營上最常面對的困境就是市場轉型與如何做出差異化的問題。創業至今將近30年，走過各種風暴危機的陳董事長也提到，「石材產業做為建築業中不可或缺的一環，幾乎八到十年就會遇到一個景氣循環，當市場趨向飽和、建築業走下坡時，做為上游的石材公司就容易遇到貨款無法回收的問題，尤其石材的進出口所牽涉的金額龐大，若是未在合作前做好信用風險的徵信工作，很容易造成營運危機。」

2008年的金融風暴時，類似的市場停頓又出現，而有了過去的經驗，大興石材不躁進亦不妄動，公司構築了完善的信用徵信制度，謹慎的選擇合作客戶，才得以在那場風暴中全身而退。另一方面，面對如雨後春筍般出現的產業競爭者，一直專注於大理石中高階市場的大興石材，除了保有土耳其跟義大利兩個系統礦源外，更開發了巴西與中國的礦場，除了能向上提供更高端的石材外，也能向下服務平價客群，積極擴大市場佔有率。

品牌的下一個30年

讓每棟大樓都披上大興的色彩

跨過半甲子，早已紮穩根基的大興石材也正走在新舊傳承的腳步上。陳俊良董事長其實一直沒有限制兒子的發展，而畢業於商管學系的陳威廷過去亦並沒有刻意為自己設下接班的框架，但對石材的喜愛與產業創新的衝勁或許也在潛移默化中在陳威廷的腦中發了芽，畢業後進入了知名日商工作接受訓練的過程中，連結了求學時期看父親創業、經營公司的記憶，他也將大企業運作的模式以及可複製、改進的地方帶回了大興石材，並選擇從第一線的業務工作開始，為品牌挖掘新的可能。

面對下一個三十年的挑戰，陳董事長簡短的道出他的核心理念：「一本初衷、堅持從國外引進最優質產品的理念，一步一腳印，希望未來每棟大樓都能添上大興石材的色彩。」而陳威廷在加入公司後也從優化管理系統著手，讓客戶與公司間的互動能夠更為順暢，都能透過易操作的系統事先了解大興能提供的各項產品，讓後續的合作能精準到位。

「未來大興石材的產品線會更深更廣，不僅線上線下的串流會更加順暢，從石種開發到客戶體驗，大興都會站穩全方位通路商的角色，像父親所期許的一樣，未來每棟大樓上都能看到大興在其中揮灑出的絢麗色彩！」

《時尚家居93》
《時尚家居93》

延伸閱讀

5G毫米波帶動先進AiP 扇出型封裝漸崛起

伴隨溫煦日光 寧靜悠閒的輕慢好生活

價格是同業50倍！曾投資房仲業虧300萬 他如何翻身成為高檔石材王？

北京兩機場航班持續大量取消 19日僅起降411架次

相關新聞

白金級住宅 綠建材建構美好日常

人為的設計生活方式，是為了努力去創造一種更好的生活狀態。 此設計案為臨水岸的景觀住宅，得天獨厚的優勢，立禾設計團隊利用與河岸相呼應且更有視覺上的流暢感，猶如栽進湖裡悠遊自在的倜儻時光，波光粼粼，如夢似幻，於此品嚐日常的甘美。

大樹撥弄美學綠動 精細雕琢砌築現代人的心靈居所

想讓家園融入自然生意不單是將自然要素引入室內，而是結合地方的自然環境特征進行創造性地營造。

百年磨礪新舊傳承 石材大廠打造層峰品牌

台灣特殊的地理位置與地質構造，而且蘊藏豐富的石礦，再搭配東部地區便利的海運位置，使台灣在世界石材加工運銷產業鏈中的重要性不言而喻。而石材運用廣泛，其發展也與建築、房產業息息相關，幾十年來石材產業默默地成為台灣經濟發展的隱形推手，更不乏聞名世界的石材大廠品牌。

深耕台灣20年 海福樂的在地經營哲學

超過90年歷史的德國海福樂Häfele，從建築裝潢五金、門禁系統到家具廚具五金配件，都在國際上享有一席之地，看好台灣的在地需求，20年前即在台灣成立子公司，不僅設有大型倉儲，更於新莊總部打造大型實品展示中心，邀請客戶親自感受德國精湛的工藝品質。

「紗窗訂製師」邱連平 捍衛空氣品質異業結合創商機

生命基本要素：陽光、空氣、水，尤其近年來空氣議題不斷地被大家關注，像印度學校放「空污假」、澳洲大火造成當地嚴重的空氣污染和最近持續延燒的新冠肺炎，以為躲回家就能隔絕一切髒汙，殊不知一開窗微塵霾害又伺機入侵，若連在家都不能自由呼吸，那豈非失去生為人的生活權利？

流態幻彩Flowing Rainbow

設計風格混搭風 房屋類型/商業空間 居住成員/教育空間 空間坪數/500坪 室內格局/戶外遊戲區、室內遊戲區、 接待區、圖書室、主題教室、舞蹈教室 設計概念/由日本Neoplus610、香港美詩雜誌Merci Magazine和同屬香港的Art Dumbo三方在2020年，共同組織了系列激動人心的獎項活動，其中天空設計大獎Sky Design Awards，因高度聚焦在建築、室內設計、家具設計、以及涵蓋商業業務規劃在內的視覺設計上，堪稱亞太設計界極具代表性的一個旗艦級獎項。在這麼一個極具影響力的國際平台上，多年來獲獎無數的D.H.I.A黃靜文設計團隊，再次以深富美好童話色彩且兼具實用性的「RAINBOW 幼兒園」一案獲評審青睞，除了地景、建築面的驚艷，也讓品牌與深刻人性化空間美學劃上等號！

2020 A' DESIGN AWARD得獎名單出爐！台灣設計師金榜題名！

素有「設計界的奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎A' DESIGN AWARD (A’設計大獎賽)，2020年最新得獎名單已出爐，今年台灣一樣有不少知名設計師報名參賽，今年得獎主，來自於全球107個國家和地區，98個不同的專業設計領域。每年皆匯聚全球的設計好手競相角逐，唯有菁英者才能得此榮耀！

Hansgrohe集團續第三次榮獲百大創新公司獎項 hansgrohe品牌亦榮獲「德國創新獎－金獎」

Hansgrohe集團連續第三次榮獲德國中型企業百大創新獎，且為史上第四次獲獎。來自黑森林的衛浴設備廠商Hansgrohe集團，在第二十七屆百大創新獎的「創新流程與組織」，以及「最佳提倡創新管理」兩項類別中表現出類拔萃。創新研究員Nikolaus Franke 博士／教授與其團隊獲得百大創新公司的認可戳印，證實Hansgrohe集團具有令人激賞的創新實力。

挑戰想法與視覺的撞擊 屏東沒在怕！潘孟安下戰帖 創意廣告節首獎50萬等你挑戰

對廣告有滿腔熱忱但沒有發揮舞台嗎？2020屏東創意廣告節即日起開始徵件，參賽者只要拍攝30秒與屏東有關的創意廣告影片，就有機會抱走50萬元首獎。別小看30秒廣告，能否吸睛最需要創意激盪，「挑戰想法與視覺的撞擊，屏東沒在怕！」，屏東縣長潘孟安發出戰帖，歡迎高手來拿獎金。

ELEGANT HOME 收納藝術化身輕奢唯美居家

打造心目中的完美居家，憑藉的正是傳承與經驗，符合生活步調與設計美感，加上小巧思達到畫龍點睛的效果，成就一份舒心自在的美學生活，這也是歐德系統傢俱一直以來致力打造的居家品味，客戶透過三峽店設計師-黃照榮 實踐疏朗優雅，現代簡約的風格將實用美學提升至新高度。家，成為溫馨互動的暖心所在,再次達成了老客戶對品質的滿意。

Color Combinations為居家增添新色彩 2020春夏寢飾

現代人生活步調緊湊，睡到自然醒似乎已成為奢求，不少研究機構發現，睡得飽、睡得好才能充分發揮大腦功能。為了提升忙碌現代人的生活品質，今年春夏寢飾如萬物復甦，家居織品換上粉嫩的色調，也呼應了這個季節予人生機蓬勃的感受。根據時尚指標的玩色靈感，2020春夏流行色彩有趣的是入圍這十二種首選色彩中有不少都和食物有關，包括番紅花黃、韭菜蔥綠、橙皮橘、肉桂棒和葡萄醬，可見食物也是觀察色彩趨勢和消費者喜好的重要指標。

Breathing Healthy 防疫 從呼吸開始空氣清淨機捍衛你的健康

從2003年SARS大流行，改變人們對藉由空氣傳染之細菌和病毒的傷害力有多一層的認識，從去年底開始的新冠肺炎擴散全球，不僅身體健康苦受威脅，也讓人們對空氣品質的要求產生重視。現在市場上，空氣清淨機大量的出現，五花八門的設計及多樣功能，先做足功課，才不會花了大錢還沒有效果。

熱門新聞

驚豔異國沙漠色彩 醉人風景度假酒店

白金級住宅 綠建材建構美好日常

大樹撥弄美學綠動 精細雕琢砌築現代人的心靈居所

百年磨礪新舊傳承 石材大廠打造層峰品牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。