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流態幻彩Flowing Rainbow

聯合新聞網 / 時尚家居

設計風格混搭風 房屋類型/商業空間 居住成員/教育空間

空間坪數/500坪

室內格局/戶外遊戲區、室內遊戲區、 接待區、圖書室、主題教室、舞蹈教室

設計概念/由日本Neoplus610、香港美詩雜誌Merci Magazine和同屬香港的Art Dumbo三方在2020年，共同組織了系列激動人心的獎項活動，其中天空設計大獎Sky Design Awards，因高度聚焦在建築、室內設計、家具設計、以及涵蓋商業業務規劃在內的視覺設計上，堪稱亞太設計界極具代表性的一個旗艦級獎項。在這麼一個極具影響力的國際平台上，多年來獲獎無數的D.H.I.A黃靜文設計團隊，再次以深富美好童話色彩且兼具實用性的「RAINBOW 幼兒園」一案獲評審青睞，除了地景、建築面的驚艷，也讓品牌與深刻人性化空間美學劃上等號！

本案基地近500坪，從四層建築外廓到室內設計，皆由黃靜文總監及團隊一手操刀，整體規劃主題除了孩子們喜歡的繽紛演色與故事性，許多細節中更隱含著溫暖、體貼的人文關懷與完善機能，彷彿來到這裡，無論大人小孩，都能輕鬆享受一段無憂歡樂的奇幻小旅行。

外飾面造藝 窗的風景

主建物相當醒目，外觀純淨白色基調猶如畫布，更宜融納、映襯具有反差或高明度的色彩與圖像。最直接的聚焦亮點，首推外飾面上下錯落的立體開窗，設計者先打造正向厚達30cm的牆體，好讓每一扇形狀各異的窗，產生內退的縱深與嵌入感，而特別的形狀對應不同色彩，賦予建築永續並存的安定與活潑律動，每扇深邃的窗，也因為獨立上色、搭配訂製彩色玻璃與邊緣暈光效果，在漸沈的夜色中尤其夢幻唯美。此外，玻璃色彩事先根據晴、雨天不同的進光量仔細計算、微調整，力求作工精細且不留水痕，檢討時並同步納入雨水導流路徑，避免水漬沾染影響美感。

晴雨不拘 廊的連結

為了給孩子們更充裕的戶外活動空間，黃靜文總監在建築、景觀與室內配比上反覆斟酌，而前庭處銜接主建物延伸而出的一條流體廊道，無疑最能讓使用者深切感受設計團隊的體貼巧思。以往幼童早晚接送時總是人車雜沓，若是動線紊亂失去秩序，便容易產生安全問題，這還沒考慮變化無常的天候狀況。因此黃靜文總監結合現場最有效率的人車動線，打造遮簷廊道連結主建物與半弧形接待車區，創造家長接送時晴雨不拘的便利性，孩子們接送前後的穿行安全也更有保障。

機能之外，這座流體走廊也極具美感，不規則傾斜的金屬立柱，撐起上方輕薄雨遮，白色雨遮面分段嵌入彩色玻璃圓片，隨著自然光透析，在行路踏面投影一個個彩色光點，彷彿漫步雲端的輕快油然而生。廊道邊緣另以樹籬與露天草坪區隔，確保動線的封閉性，草坪設置遊具並留有寬敞腹地，以供孩子們伸展跑跳。

色相演繹 虹的意象

作為靈感繆思的彩虹主題，從戶外、建築一路蔓延進入室內分層。

甫進一樓廊道，完整的彩虹噴繪端景，為此動線起點兼過渡場域平添滿滿活力，左右兩翼分別是員工室、家長室、圖書室，沿廊鋪設防撞棉墊確保移動安全。獨立教室或機能單元各擁感官主題，例如圖書室內來自非洲大草原的可愛動物漫行各個角落，就像是有愛的陪伴，四樓舞蹈教室則是壁面彩繪人像，三樓則以知性定調，即使是室內走廊也有炫麗無比的仰角風景，以彩色鉛筆型態配合高低差和背景光，拉出一條五米長的壯麗光河，同時巧妙修飾結構樑。還有知名童話故事「傑克與魔豆」也成為空間敘事的一部分，層疊版面切割出立體人物與場景，教室空白壁面搖身一變，成了童話故事布幕、益智遊戲區。四樓太空主題遊戲區，甚至體現頂層對挑高的局部容許特性，以打造連大人也會玩心大起的溜滑梯區。這裏星空、星際意象散佈各處，飛機跑道更是出奇不意，翻轉天地壁原有的慣性視覺。此外，露天頂樓屋凸另以梯形與圓形包覆電梯與水塔，讓空中鳥瞰視野同樣童趣盎然。

《時尚家居93》
《時尚家居93》

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