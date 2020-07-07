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2020 A' DESIGN AWARD得獎名單出爐！台灣設計師金榜題名！

聯合新聞網 / 時尚家居

素有「設計界的奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎A' DESIGN AWARD (A’設計大獎賽)，2020年最新得獎名單已出爐，今年台灣一樣有不少知名設計師報名參賽，今年得獎主，來自於全球107個國家和地區，98個不同的專業設計領域。每年皆匯聚全球的設計好手競相角逐，唯有菁英者才能得此榮耀！

A' DESIGN設計大獎得主意味是世界各地最好的產品、項目和服務體現出最卓越的設計、技術和創意，A' DESIGN設計大獎賽都會授予獎勵；是設計和創新的超卓象徵。2020A' DESIGN設計大獎評選出爐，已有許多台灣設計師陸續捎來獲獎捷報，而正式公告後，獲獎名單之多更證明台灣室內設計產業足臻世界水準。

A' DESIGN設計大獎，參賽作品全部都需要經由具有國際影響力的知名學者、媒體成員、創意設計專業人士，以及具有經驗的企業家所組成的專業評審團進行審察，時尚家居雜誌總編輯嚴翔寧表示，每個設計師的作品都很優秀，但每年的評審團都不一樣，要想得到評審團的青睞，除了作品好，如何在送審文件中琢磨也是功課之一，因此不少設計師委託時尚家居整合行銷送審參賽，主要就是希望藉由專業媒體角度的協助下，能抓取國際評委的眼光，雀屏中選。

今年台灣的設計師委由時尚家居整合行銷送審參賽，從全球萬件作品中脫穎而出，榮獲義大利 A’Design Award 奬，其作品包含：

原砌設計-悠然‧心居所：Adesign 銀獎

原砌設計-悠然‧心居所：Adesign 銀獎
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墨䔳設計-角構築 ：Adesign銅獎

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坤儀設計-白色向量：Adesign 鐵獎

坤儀設計-白色向量：Adesign 鐵獎
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《時尚家居92》
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