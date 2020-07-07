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Hansgrohe集團續第三次榮獲百大創新公司獎項 hansgrohe品牌亦榮獲「德國創新獎－金獎」

聯合新聞網 / 時尚家居

Hansgrohe集團連續第三次榮獲德國中型企業百大創新獎，且為史上第四次獲獎。來自黑森林的衛浴設備廠商Hansgrohe集團，在第二十七屆百大創新獎的「創新流程與組織」，以及「最佳提倡創新管理」兩項類別中表現出類拔萃。創新研究員Nikolaus Franke 博士／教授與其團隊獲得百大創新公司的認可戳印，證實Hansgrohe集團具有令人激賞的創新實力。Nikolaus Franke 博士表示：「創新方面的成功，彰顯出良好創意環境、創新導向結構與方法的正面效應。」本公司在compamedia GmbH進行的獨立科學分析中，通過了大約120項的測試標準。從2011年即以導師身分參與評選的科學記者Ranga Yogeshwar認為，百大創新公司在創新中展現出「我們文化（we-culture）」。他指出：「中型企業很在乎穩固長遠的未來，不會從短期獲利的角度考慮進展，而是以確保公司存在的觀點進行思考。」

創新需要好奇心、勇氣及改變的意願

本公司於1901年創立，亦即創辦人Hans Grohe修補第一個手持淋浴花灑時，便專注於創新思考與行動。當時他開發出私人浴室專用的產品，進而出現了前所未有的市場。創辦人之子，Klaus Grohe以發明家的靈魂，親手實做的心態，延續公司的創新傳統，並擔任執行長直至2008年。他的精神也成為現今革新團隊的模式：勇氣、適度的冒險以及良好的感覺，都是創意時不可或缺的要素。

歷經數年後，現在不超過三年的新產品已占公司營收的四分之一以上。Hansgrohe集團創意總監Steffen Erath表示：「我們在Hansgrohe實行創新管理，改善個人生活品質。」換言之，我們的日常工作即著重於眾人及其需求。Hansgrohe集團的創新可提供真正的附加價值，讓生活更輕鬆，但是不斷地考量大眾需求，也意味著必須在產品開發中嘗試新方法與新結構。跨界創新團隊在思考數位化對於Hansgrohe 集團顧客有多重要之問題的推動下，開發出從根本改變淋浴體驗的產品。2017年，Hansgrohe為此目的，在德國Schramberg成立了「創新實驗室」（Innolab）前導專案：一個距離公司總部僅數公里的智庫。開發者可在此創意工作坊中，享受跳脫框架的自由思考，遠離生活日常，並鞏固源源不絕的思考。

hansgrohe品牌榮獲金獎

頂級品牌hansgrohe贏得德國創新獎－金獎：hansgrohe Aquno Select M81廚房水龍頭於2020年5月26日，在德國設計評議會線上藝廊中，以德國創新獎金獎得主的身分首次公諸於世。請參見網址

獨一無二的創新多樣性與技術可能性

德國創新獎是頒發給各業界中，相較於先前的解決方案，主要差異在於以使用者為中心，且具有附加價值的產品與解決方案。在2020年德國創新獎中，由工業、科學、機構、金融界組成的跨領域專家評審團，從700份報名表中選出與頒發了三十八座「金獎」，包括hansgrohe的 Aquno Select M81廚房水龍頭，此項產品以獨一無二的創新多樣性與技術可能性，令評審團大為驚艷。Hansgrohe全球品牌行銷總監Marc André Palm指出：「Hansgrohe集團的創新可提供真正的附加價值，讓生活更輕鬆。」「hansgrohe Aquno Select M81廚房水龍頭可為顧客提供特別的利益。這一項創新使體驗廚房用水的趨勢互動成為可能，且聰明的整體概念，可以提供完美配合使用區域的噴射種類與功能。」

hansgrohe Aquno Select M81水龍頭－蔬果的福祉

M81廚房水龍頭為水槽建立了創新趨勢工作流程。除了可拉出的龍頭外，有孔底座亦為創新水流提供了理想的條件。寬闊的噴水孔，可以噴出極微小的獨立噴水，重新定義了溫柔洗滌嬌嫩食物、清洗大型物品時無噴濺，以及節省資源的洗手方式。結合量身訂做的多功能篩孔，則使準備美食與其他準備工作變得前所未見地輕鬆自如

《時尚家居92》
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