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ELEGANT HOME 收納藝術化身輕奢唯美居家

聯合新聞網 / 時尚家居

打造心目中的完美居家，憑藉的正是傳承與經驗，符合生活步調與設計美感，加上小巧思達到畫龍點睛的效果，成就一份舒心自在的美學生活，這也是歐德系統傢俱一直以來致力打造的居家品味，客戶透過三峽店設計師-黃照榮 實踐疏朗優雅，現代簡約的風格將實用美學提升至新高度。家，成為溫馨互動的暖心所在,再次達成了老客戶對品質的滿意。

化機能為端景 完美融入優雅大器

（本專案業主再次與歐德設計師-黃照榮合作，再次打造舒適優雅的居家)此次著手更是注重整體風格，在優雅大器的空間氛圍融入恰到好處的系統傢俱與收納，正是客廳設計的核心任務。

一入玄關，純白陶烤門片的鞋櫃加上鐵件展示隔屏櫃化身唯美端景，不僅完美詮釋歐德一向擅長的隱收納於牆的巧藝，更預告著公共空間即將開展的純粹雅緻風華。現代簡約是此案軸心思維，也藉此打開視覺的舒適穿透感。一襲紋理精彩的大理石電視牆，自然生成的倒影，刻繪著仿若寫意山水畫般的細膩推展，簡單卻張力十足，為生活定義出品味的真諦。

注入現代 時尚十足的暖心美食天堂

以此俐落美型延伸至中島餐廚區，設計師為業主實現現代線條的暖心美味天堂。將輕食中島區與熱炒區分隔，結合精緻又薄型化的吧台與餐桌外型，形塑出時尚又舒心的開放式餐廚，是全家人聯絡情感重心，也是親朋好友來訪時歡聚談心之所。為了打造出溫暖美食天地，設計師延續簡約有型的設計，採歐德新型現代鄉村風餐櫃為主視覺，LED燈條裝飾作為輔助燈源，便於屋主輕鬆烹飪、增添用餐氛圍、輕盈化的進口餐桌面薄型陶烤板與中島賽麗石檯面更顯大氣，再搭配特意挑選的前衛感金屬燈，讓輕食餐櫃區呈現溫暖又高雅感十足的氛圍，一如客廳風采，落落大方且雅緻迷人。

多元訂製 量身打造個性角落

與公共空間的設計無縫接軌，是私領域客製化藝術，亦是歐德系統傢俱大展身手的創作場域。主臥室的睡眠區溫潤清雅風格可完全釋放一日疲憊，達到真正的減壓舒眠，與之搭配的主臥更衣區淡雅色系板材，最能凸顯歐德系統傢俱特色—無毒綠色品質、耐用不變形高乘載力及量身規劃的各式收納尺寸，加上順手好用的高品質五金，吸引著新舊客戶口碑相傳。另兩個男孩房的單體落地衣櫃，結合斑駁灰格紋門片，再側貼整道灰鏡，搭配純白書桌更顯美型有個性，是內在依舊是高質感系統傢俱的機能魂。此外男主人書房打造成專屬獨享天地，集歐德整體規劃優勢之大成，將整道牆櫃的展示收納、工作桌平台與休憩臥榻絕妙整合於同一室，甚至還藏有紅酒櫃！完美貼合空間讓人再次驚嘆歐德系統傢俱的精細工藝，不斷進化的多元美學與整體規劃的設計實力，又再次驚艷愛好品味卻也重視實用的居住者。

《時尚家居92》
《時尚家居92》

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