Color Combinations為居家增添新色彩 2020春夏寢飾

現代人生活步調緊湊，睡到自然醒似乎已成為奢求，不少研究機構發現，睡得飽、睡得好才能充分發揮大腦功能。為了提升忙碌現代人的生活品質，今年春夏寢飾如萬物復甦，家居織品換上粉嫩的色調，也呼應了這個季節予人生機蓬勃的感受。根據時尚指標的玩色靈感，2020春夏流行色彩有趣的是入圍這十二種首選色彩中有不少都和食物有關，包括番紅花黃、韭菜蔥綠、橙皮橘、肉桂棒和葡萄醬，可見食物也是觀察色彩趨勢和消費者喜好的重要指標。整體而言，這十二種首選色彩不但在經典中注入了年輕活力，呈現出鮮明的配色組合，更傳遞了春夏季輕鬆愉悅的氛圍，也同時展現具有創造力的現代個性。

灰調經典藍 沉穩細膩又療癒

2020春夏寢飾系列從藝術世界和自然汲取靈感，打造『純粹經典』和『優雅探險』二個主題，回歸極簡主義，產品風格強調簡至極簡的線條，細緻同時富玩味感的細節，添加赤子的純真魅力，傳遞經典。『純粹經典』系列從大自然汲取靈感，春季寢具色彩，以象徵春天的自然風植物圖騰，以及裸色、卡其色等自然色與大地色為主，營造出春天的清新感。無論是大地色與白色系的組合，或透過深淺大地色搭配出層次感，都是很耐看且讓人感到沉靜的推薦色，也可透過莫藍迪色調與卡其色的搭配，帶來柔和又可愛的美感。除了換上花草圖騰的被套組，也可透過花草圖騰的靠枕、窗簾或地墊取其一裝飾，輕鬆完成春夏季臥室輕改造。

藍色一直是春夏季節不可缺少的色彩之一，2020年強調帶有灰色調的經典藍，少了一點天空色的鮮豔，猶如靜止的水面，給人一種平靜、祥和的療癒感覺。春夏系列中，以水的意象作為系列靈感，並以白、藍、紅帶出廣闊藍天碧海的美景。「藍色」更是今年流行的大重點，如同全球色彩權威Pantone公布2020年的代表色-「Classic Blue經典藍」，呼應市場對於療癒色彩的渴求，各家品牌推出一系列帶有療癒氣息的藍色調，淡淡的藍、沈穩的藍、帶點綠的藍……這都是本季的流行色彩重點。

另外在色彩上可選擇藍色條紋、米色條紋和灰色條紋，淡雅的色系更能為春夏帶來視覺上的清涼感；搭配柔軟度和觸感俱佳的亞麻素材，吸濕性好，更是全年皆可使用。

春季愛玩色 寧靜優雅更加分

透過相襯的白色、搶眼的紅色、粉嫩的粉紅讓整體寢飾更為百搭多變。印上細小圖紋印花，配合大自然為主題的中性或添加灰色系的低彩度色調，品味夏日一抹柔和閒憩，輕柔的薄荷綠、淡淡的薰衣草紫，以及回歸於純粹的黑白色系、粉色系，營造出輕鬆涼爽而寧靜的氛圍；為獨特的日常優雅體驗，展現時尚的夏季宣言。而同樣帶有灰色調的紫紅色也是今年十分流行的色彩之一，帶點成熟神秘的魅力，低調奢華沉穩的氣息帶來溫暖，但本身色調的高冷、高級感，將其中和作為冬季、春季交替的色系再適合不過。

主題打造出平靜的氛圍

春夏色彩表達了我們對熟悉感與親密感的渴望，傳遞一種舒適輕鬆的氛圍，同時強調表達個性化與自我特質的時代，經典商品都加入格紋元素讓穿搭注入復古氣息。結合東、西方文化與精神的能力，以中西合璧風格與當代摩登的創作視角，展現其融匯多元的蓬勃設計力。春夏寢飾以具有撫慰人心和安定力量的汝窯青、中性灰、珠白與清透籃等四個顏色，做為寧靜而優雅的色盤貫穿全系列，同時借鑑東西方的花卉和圖騰意象加以融匯互搭，力圖將設計昇華至更具原創性的高度。沉穩細膩的藍色搭配經典格紋，營造出北歐溫暖清新風格，厚實鋪棉觸感佳，可做為椅墊、靠墊，格外舒適；體現出祥和自由的氛圍。讓您待在家裡的時間，可以更為自在與舒適的空間。

YVONNE COLLECTION歷久不衰的經典條紋系列

2020春夏寬版直條紋，簡潔素雅，以不同粗細的條紋雙色交織而成，沉穩又不失輕快。鮭魚粉橘溫暖柔和，冰山灰藍舒爽沁涼。精緻的草寫LOGO繡花，增添一抹精緻感。面料選用100%針織純棉，極致柔軟親膚。四季被內材採用3M™ Thinsulate™輕暖棉絨，不易滋生塵螨，一年四季必備的居家逸品。

MONTAGUT夢特嬌—幽藍風姿

MONTAGUT夢特嬌向來以精湛的針織工藝與簡約優雅的品味深植人心，來自法國的浪漫基因，讓品牌成立140年以來，無論是服飾或是居家寢飾，始終堅持保留獨有的經典法式風格與雋永優雅。瑰麗的花朵圖騰，向來是春夏不可或缺的元素之一。而今年的花卉設計亦十分多元，打造花之視覺饗宴。採用特殊緹花工藝，為臥室迎向春光明媚的美好世界；材質上選用100％純棉，透氣舒適，經久耐用，經SGS紡織實驗室檢驗測試，不含甲醛等有害物質，安全上更加有保障。在萬物生生不息的春季時分，打造溫暖、明亮、更典雅大方的幸福家居空間。

HOYACASA—艾比琳TENCEL護膚睡眠

禾雅寢具生活館(HOYACASA)，採用新古典元素，以色澤為主調作出法式柔美的表現，為舒適及視覺帶來更高層次。材質採用奧地利新TENCEL，它的還原纖維化親水保濕特性，當交織密度到達黃金比例時，恰到好處的形成親水保護網，無形之中在睡眠期間以人體為中心，將多餘體溫與溼氣滲透而出，使被窩內的環境達到水平衡的狀態，儘管因空調而產生的乾燥環境，都能使肌膚獲得保護及緩解，從而提供保濕的床寢空間，達到睡眠肌膚保濕的效能。

日本西村WESTY 優雅必備法國時代

從染布開始堅持日本製造，最適合搭配羽絨被的法國時代系列。使用在歐洲許多室內設計師最愛使用的錦緞優雅的圖案設計，從優雅到可愛都可完美的呈現。100％純棉，手感柔軟；根據房間的呈現方式，自由選配最喜歡的顏色和感覺。帶給您舒適的睡眠和柔軟的覺醒。

合隆羽藏 細緻柔滑 頂級觸感

比棉更吸水、比絲綢更柔軟、比麻更涼爽！天然環保萊賽爾纖維，取自大自然的原料，從木材到纖維運行光合作用製造氧氣，讓肌膚在睡眠中也能深呼吸，萊賽爾纖維在泥土中能完全分解，對環境無汙染，對環境無害。帶點亮面質感的天絲面料搭配，雙層薄翅設計，充滿法式床組的味道。

寶麒寢具—mayu+

ma所代表的是個人及自我表現，yu有與眾人交流之意，而+則代表商品的優秀品質與獨特價值。『mayu+』在日文中為蠶繭的意思，蘊含著蠶繭柔和的形狀、溫暖的觸感、猶如媽媽孕育新生命般的柔和呵護。設計概念猶如法式千層派，將各種柔軟輕薄的mayu+商品，如千層派般，可自由配合季節交替使用。日本三宅設計事務所專屬的設計師，在日本時裝界有著布料達人的美稱，擅長以獨創的設計風格，巧妙運用天然素材的特性，結合特殊的織法，創造交織出專屬mayu+的日式簡約藝術居家美學。

睡眠專家—Savoir Beds X National Gallery

不言而喻，高品質的睡眠已成為現在的一種趨勢，SAVOIR BEDS和英國國家博物館攜手合作，將室內藝術帶入另一個層面，Harlech No 2擁有克勞德莫内的《睡蓮》以及《日落》，將作品應用到設計中。由Andrew Martin設計的美麗天鵝絨圖案，細節是難以置信的筆觸，在一系列深紫色和豐富的粉紅色色調，輔以簡單的床頭飾板設計，完成了一套全世界獨一無二的床組，詳細說明了肖像和藝術家，這張床已由國家美術館親自批准。

日比家族—SOMMA / AURUM義大利原裝進口平單組

2020代表色『經典藍』席捲時尚圈更延伸至居家設計中，許多家飾品牌不約而同推出各種藍色的風格寢飾；不同以往選擇粉嫩色調呈現春天氣息，以更中性且明亮的色調，如復古黃、淺霧灰…等，呈現柔和且寧靜的春日色調。將沉穩靜謐的經典藍融合自然界中的大理石紋理，呈現出典雅高貴的線條感，一抹流金細線貫穿整床視覺，細膩且充滿金屬光澤感的線條帶來畫龍點睛的設計感，流暢的線條彷彿一首優雅的古典樂章，串起時尚生活與經典品味。

寬庭KUAN’S LIVING—佛洛德樂章x聖卡羅

寬庭美學2020春夏新品，以歌劇為主題，義大利百年工坊資深藝匠宛如歌劇大師，精挑高等級材質細膩交織成美妙旋律溫柔撫慰，讓人們緊繃已久的身心慢慢舒緩開來，悠然入夢。大器勾勒緹花花形，將古羅馬建築黃金比例，加以文藝復興古典菱弧飾邊，淡彩中細緻呈現光影明暗。肌膚相觸的瞬間，全心感受由GIZA埃及超長纖細棉交織而成的美妙樂章，令人沉醉。為了展現聖卡羅劇院典雅內涵，擷取建築外觀三角框形作為緹花圖紋，精挑GIZA埃及超長纖細棉，搭配立體出芽細框工藝，氣質呈獻大師風采。

WEDGWOOD—Oriental Jewel 東方藝境刺繡

本季Wedgwood寢飾系列以具有撫慰人心和安定力量的汝窯青、中性灰、珠白與清透藍等四色，做為寧靜而優雅的色盤貫穿全系列，嘗試為紛擾不安的世界注入平靜而積極的氛圍，同時借鑑東西方花卉和圖騰意象，例如睡蓮、菊花、金銀花…等亞洲花卉，以及經典的野草莓與英倫鄉間特有的花卉植物，加以融匯互搭，在歐洲新藝上重新凝聚中西風采，力圖將設計昇華至更具原創性的高度。參考尼泊爾境內傳統刺繡邊飾，繁複花葉圖騰透過針線穿引，交織出極具東方細膩感的刺繡紋飾；低飽和彩度的汝窯青色，於朦朧中散發溫暖能量，將寧靜的舒心情調於空間內渲染開來。

Zara Home—春夏床組推薦

Zara Home 在這一季從溫暖的戶外生活融合現代主義風格，為居家生活營造自然質樸的有機氛圍。擅長的南歐大地色作為主調，並運用戶外的風景如林木、巖石等呼應的自然色亞麻色。呼應集團永續時尚的願景，本季推出更多環保棉質或以回收材料製作的床上用品。簡潔樸素的格調，偶爾裝飾上刺繡花卉植物等，寢室空間有如徜徉夏日綠地上原野般放鬆平靜。

FRETTE—奢華紗染緞織緹花

2020年春夏寢臥系列中，從溫暖的地中海汲取靈感，並將獨門大滿版緹花工藝與簡約主義相融合，不論是大器花卉、鎖鍊主題、呼應建築穹頂的設計，抑或隱喻光線與地貌的斜紋圖騰，在海軍藍與蛋白石色的季節色調提亮下，將沙金、銀灰與珠白等柔美色盤烘托得既輕盈又愜意，讓寢臥空間彷彿停泊在遠離塵囂的地中海樂園。轉化地中海地貌及光線靈感，以對角斜紋成對排列的極細緻緹花構圖，交織出極簡型格的優雅韻致，在不同光線下映射多變層次，採用72％真絲的柔滑膚觸與28％埃及棉的舒適所共演緹織，創造出獨特內斂卻又無與倫比的精緻寢臥。

IKEA 宜家家居—春夏寢織

沁涼的藍白配色，正是春夏季節代表色，淺色系的搭配還能增加空間明亮度，更增添涼夏氣氛，同時簡約的花朵圖案為空間帶來活潑感，搭配家中既有的抱枕即可打造舒適空間；產品為100%純棉製成，在每次清洗後都能讓觸感更加柔軟度。