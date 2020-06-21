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Breathing Healthy 防疫 從呼吸開始空氣清淨機捍衛你的健康

聯合新聞網 / 時尚家居

從2003年SARS大流行，改變人們對藉由空氣傳染之細菌和病毒的傷害力有多一層的認識，從去年底開始的新冠肺炎擴散全球，不僅身體健康苦受威脅，也讓人們對空氣品質的要求產生重視。現在市場上，空氣清淨機大量的出現，五花八門的設計及多樣功能，先做足功課，才不會花了大錢還沒有效果。

目前市場上的空氣清淨機產品種類很多，根據你的居家空間坪數、去除異味、毛屑、空氣微塵等需求，在預算之下，選擇有效、CP值高的空氣清淨機，讓你回到家就能輕鬆呼吸新鮮空氣！

CHIMEI 360智能全淨化空氣清淨機AP-06SRC1

採空氣力學原理形成360O進風，能快速循環空氣。更搭載可偵測PM2.5感應器，隨時偵測環境中的細懸浮微粒，透過四種燈號顯示空氣品質狀態，並自動調節風量，99.9%強效濾淨PM2.5，搭配高效率除臭活性碳以及UV光殺菌，達到空氣霾害全面清除，讓淨化看得見，替家人的健康把關。

Panasonic空氣清淨機 打造居家健康好空氣

選購空氣清淨機的學問可不少，要能有效過濾多種有害物質，還要夠聰明！Panasonic空氣清淨機擁有業界唯一雙重淨化科技，第一重以日本專利認證的nanoe™健康科技主動淨化PM2.5達99%，第二重透過HEPA高密度濾網與底部的超大淨氣口，強力過濾PM2.5達99.97%，雙重守護你的居家空氣品質。獨家nanoe™健康科技還能有效抑制流感H1N1型、新型流感H1N1 pdm、禽流感H5N1亞型及H9N2亞型等病毒達99%。讓每口呼吸都是新鮮好空氣，隨時守護家人的健康。家中孩童最常活動的地面以上30公分區域，充滿微塵、寵物毛屑、塵螨屍體等過敏原，如果沒有加強清潔，就會影響孩童的健康。Panasonic空氣清淨機的獨家設計下方超大淨氣口，能徹底吸淨地面以上30公分的有害物質，並能自動偵測髒污狀況調整面板角度，大範圍強力吸淨，讓孩子可以健康嬉戲，不怕髒空氣。

日本製造日立空氣清淨機 時尚家電宅出好空氣

UDP-K系列全機種搭載抗過敏HEPA濾網與可水洗脫臭濾網，抗菌抑臭雙管齊下，並取得英國過敏協會認證，有效抑制病菌、過敏原；UDP-K110機型擁有業界首創「濾網自動清」功能，掃除濾網塵污無需動手。PM2.5感測功能，以急速風量清淨粉塵微粒，僅需6分鐘即可廣域捕集0.1μm以上的懸浮微粒，守護呼吸道與肺的健康。空氣淨度、濕度、溫度三大指標在面板一目瞭然，簡約時尚的外型，不僅淨化居家空氣品質，更完美裝點居家風格，讓生活變得極致奢華。

禾聯智能空氣清淨機HAP-620B1

禾聯Wifi智能4重偵測空氣清淨機，擁有600萬pcs/cm3高濃度負離子能有效除菌，結合複合式濾網和強勁省電DC馬達，經過SGS檢測PM2.5、甲醛去除率達到99%以上，雙倍輸出潔淨空氣，能強力除細菌、空汙。適用於17-21坪，公寓大樓等中小型坪數。智慧簡約且人性化設計，四色LED燈顯示PM2.5質量水平，也能即時顯示溫度與濕度，智能偵測一目了然。睡眠模式可低至35分貝，安靜又舒適。禾聯智能空氣清淨機，強力除空汙，淨享每刻好空氣！

夏普商用空氣清淨獲各業界廣泛採用 健康安心的表徵

夏普空氣清淨機從2000年問世以來，搭載自動除菌離子技術應用的產品銷售量已超過8000萬台。長年產品技術運用累積，夏普在日本銷售長期佔有市場No.1寶座。現在在台灣也能見到諸多醫院、建商推案、辦公大樓、公共汽車等業者使用並將其視做”健康安心”的象徵。導入SHARP COCORO AIR AIoT智慧遠端控制，輕鬆享受大自然般的清新空氣，一系列產品4月於各大通路展開販售（型號：KC-JH51T-W/KC-JH61T-W/KC-JH71T-W/KI-J101T-W）。夏普的AIoT智慧空氣清淨機，除了搭載能有效抑制病菌的自動除菌離子淨化技術外，更採用AIoT智慧遠端控制，隨時隨地掌握家中空氣品質狀況。

飛利浦奈米級空氣清淨機

北歐簡約設計風，一鍵自動淨化，融入現代潮流設計，如同優雅家居的藝術陳設。頂部LED觸控大面板，操作方便。智能環境光線感應，自動感光調暗或熄滅面板燈光，給您安心好睡眠。智能濾網狀態提示燈，及時提醒更換設計，空氣淨化無後顧之憂。VitaShield IPS微護盾科技過濾小致PM0.003汙染物達99.997%，快速淨化PM2.5、有害氣體與過敏原。

德國博依空氣清淨機 LR 200

空汙問題日益嚴重，已對民眾的健康帶來不良影響。百年健康專家beurer德國博依以「健康是生命中最美好的事」為品牌宗旨，所推出的德國博依超靜音高濾淨空氣清淨機LR 200不僅外型時尚簡約，並以三效HEPA空氣濾網淨化系統搭載負離子淨化功能，適用3-6坪小坪數空間，不論是臥房、嬰兒房、孝親房都可輕易濾淨空氣髒污與極細懸浮微粒，並去除惱人氣味。長效型三效空氣淨化濾網可連續使用4320小時，約1.5年免換濾網(註)。耗材費用低並有領先業界的三年保固，不需要花大錢也能為全家呼吸健康嚴格把關，幫助居家空間潔淨清新，健康生活更安心。 (註:每日使用8小時計算)

德國百靈 Braun SeniorAir空氣清淨機

德國百年工藝設計領導品牌百靈BRAUN秉持著「Designed for what matters」的品牌理念，在2020年二月份推出功能、功效、風格三大特色一機到位SensorAir空氣清淨機經典白新色。恪守德國知名設計師Dieter Rams對於好設計的十大金律，在整體產品呈現上，無論是設計美觀或實用功能都取得完美平衡，簡約而光滑的平面設計，搭配純潔白完美詮釋時尚簡約；功能上更搭載歐美商用辦公室常用的專利ifD過濾技術與VOC顆粒活性碳濾網，雙重高效淨化，提供最高品質的空氣，讓呼吸乾淨好空氣不再是難事。

小米空氣淨化器3 幫助你一起對抗過敏原

小米空氣淨化器 3配備OLED 觸控顯示螢幕，精確顯示即時PM2.5 濃度、溫濕度、Wi-Fi 連接與工作模式，夜間操作也依然清晰；高精度雷射顆粒物感應器，精確偵測到微小顆粒，即時回饋室內空氣品質變化，再輕微污染也可靈敏感應，獲得最佳淨化效果。此外，小米空氣淨化器 3支援米家APP與AI智慧控制，遠端可即時查看家中空氣品質變化，亦可透過小愛同學輕鬆開關淨化器、查詢室內濕度、濾芯剩餘天數及設定睡眠模式，根據空間面積調整最合適的工作模式並智慧學習用戶的使用習慣，自動關閉或切換淨化模式，獲取最佳淨化效果，維持居家良好空氣品質。

BALMUDA The Pure空氣清淨機

日本質感家電品牌BALMUDA，希望從細節開始為消費者提供舒適的居家生活，新一代BALMUDA The Pure空氣清淨機，首度在設計中融入「光」元素、添加整流翼集中風力，更採用TrueHEPA濾網與活性炭除臭濾網有效殺菌與除臭，為每天工作與居家生活環境提升空氣品質。搭載TrueHEPA濾網，可有效過濾0.3um懸浮微粒達99.97%，且搭配可吸收相當六座足球場表面積大小的活性碳除臭濾網，極速去除家中惱人的異味。融入光的元素，光源從吸氣口一路穿透至出風口，且亮度會隨著空氣清淨機的風量強弱做變化，也可依照使用需求或習慣，將光源關閉。打掃時一併開啟The Pure，能夠吸引空氣中揚起的灰塵，更有效的淨化空氣。

Blueair X90i經典系列再升級 安心更加倍

新冠肺炎來襲，除了民眾購買口罩及酒精等保護家人健康外，企業無不採取各式應變措施以維持營運正常，這一波防疫相關產品中空氣清淨機的需求也暴增，不少企業紛紛購入以對抗疫情，除了濾除人們熟知的PM2.5之外，對抗飛沫中的新冠狀病毒是空氣清淨機熱銷的原因！來自瑞典的Blueair空氣清淨機一直是高端消費者心中的經典，獨創HEPASilnet過濾技術，結合高效能CADR值以及靜電室的低噪與省電優勢，最新升級的X90i系列，除臭功能更升級4倍，可過濾存在於空氣中99.97%的PM0.1空氣微粒，打造最安心舒適的生活空間，是企業綜合考慮各採購因素的首選。

Honeywell空氣清淨機 全方位空氣品質專家

在一天之中，不論你處於什麼時段與身在何處，都能享有最美好的空氣品質，全方位的空氣品質專家－Honeywell全時刻守護你我的空氣，應用專業高效淨化技術，「淨」享美好舒適生活，攜手邁向美好生活之路。超智能抗菌空氣清淨機搭載超智能灰塵與VOC感應器，智慧偵測空氣品質不間斷，還您居家最佳的空氣狀態。DC直流馬達，高效能極省電，馬達壽命更長，噪音更小，居家品質提升到最高。四階段過濾系統，雙向快速進氣，每12分鐘淨化空氣一次，讓你隨時呼吸乾淨空氣。人性化的貼心使用體驗，耗材整併三合一更換濾心超便利，長效抑菌過濾不打折。

《時尚家居92》
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