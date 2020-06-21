Natural Impression 森林印象疏朗大器映樹海

綠意盎然的空間，舒服且放鬆🌲🌲

愛上綠意漫漫，愛上得天獨厚的 #大露臺，更愛上可以全然紓壓的清淨舒心！有別於大宅典型的高貴華美路線，成熟睿智的女主人更能領悟家的清雅簡約之美，在綠意清新的滿溢氛圍裡，樹海化身視覺意象，延伸至室內成為律動優弧語彙，勾勒出疏朗大器的開闊尺度，空氣、陽光、人，乃至於喵小孩們可以自由遊走，彷彿穿梭森林般，悠然而自得。

愛上綠意漫漫，愛上得天獨厚的大露臺，更愛上可以全然紓壓的清淨舒心！有別於大宅典型的高貴華美路線，成熟睿智的女主人更能領悟家的清雅簡約之美，在綠意清新的滿溢氛圍裡，樹海化身視覺意象，延伸至室內成為律動優弧語彙，勾勒出疏朗大器的開闊尺度，空氣、陽光、人，乃至於喵小孩們可以自由遊走，彷彿穿梭森林般，悠然而自得。

樹之語彙 清幽自然漫入室

正對著學校與整排綠蔭，加上二樓才有的室外大露台格局，女主人一眼愛上鬧中取靜的秘密花園，作為自己與喵小孩、時而兒女來聚的悠遊居所，藉由簡約、優雅、沈靜、俐落的手法，希望讓生活返璞歸真，當繁複褪盡，所保留的就是一份難能可貴的純真與自然，因此將窗外樹蔭引入室內為第一步，綠意從露台、落地門窗，直至室內，為客廳與緊鄰客房帶來明亮日和的充足光照。由客廳、開放餐廚、玄關所組成的開闊場域，不僅是為了招待親友來訪所特意規劃的寬廣格局，更是疏朗大器的風格實踐，簡單大方的日常最為舒心自在，因此一道深調大版磚電視半牆明確定調主人喜好，穿透延伸設計打開視覺展延；沙發背牆的線條切割則是令人驚喜的樹之語彙，枝葉展延型態化身幾何裝飾，自然在此以簡約手法重現，既呼應室外清新，亦巧妙結合空間美學，完美接軌現代與綠野，滿滿的空氣感盈滿室內，極具張力又輕盈流轉。除此之外，橫貫公共空間與客房天頂的各自大樑亦作輕巧的弧形包覆，也是採樹之意象，無所不在但又巧妙隱身的語彙思維，是設計者給予的細節驚喜。

細節兼備 機能隱於優雅之中

空間的設計也要將每天快樂嬉遊的喵小孩考量入內才行，耐磨易潔的機能導向亦是女主人所關心的，沙發背牆的裱布材質、客房門片惟妙惟肖的木紋美耐板與耐磨木地板皆為了喵兒精心挑選，通往熱炒區前的輕食吧台電器櫃區也刻意採用純白烤漆玻璃，一切都是讓居宅日常運作更為輕鬆便利，成熟睿智女主人所渴望的單純舒心生活，不僅只硬體的簡約大器，更是真正實踐「過生活」的自在方便。不過也有著為之亮眼的意外驚喜，在一片簡單細膩純淨的用材中，客用衛浴一道閃亮亮金燦馬賽克磚牆竟也怡然自若的存在著，小小的衝擊亮點為生活帶來點點不同，平添幾分驚艷十足的興味情趣。

樹之語彙 清幽自然漫入室

正對著學校與整排綠蔭，加上二樓才有的室外大露台格局，女主人一眼愛上鬧中取靜的秘密花園，作為自己與喵小孩、時而兒女來聚的悠遊居所，藉由簡約、優雅、沈靜、俐落的手法，希望讓生活返璞歸真，當繁複褪盡，所保留的就是一份難能可貴的純真與自然，因此將窗外樹蔭引入室內為第一步，綠意從露台、落地門窗，直至室內，為客廳與緊鄰客房帶來明亮日和的充足光照。由客廳、開放餐廚、玄關所組成的開闊場域，不僅是為了招待親友來訪所特意規劃的寬廣格局，更是疏朗大器的風格實踐，簡單大方的日常最為舒心自在，因此一道深調大版磚電視半牆明確定調主人喜好，穿透延伸設計打開視覺展延；沙發背牆的線條切割則是令人驚喜的樹之語彙，枝葉展延型態化身幾何裝飾，自然在此以簡約手法重現，既呼應室外清新，亦巧妙結合空間美學，完美接軌現代與綠野，滿滿的空氣感盈滿室內，極具張力又輕盈流轉。除此之外，橫貫公共空間與客房天頂的各自大樑亦作輕巧的弧形包覆，也是採樹之意象，無所不在但又巧妙隱身的語彙思維，是設計者給予的細節驚喜。

細節兼備 機能隱於優雅之中

空間的設計也要將每天快樂嬉遊的喵小孩考量入內才行，耐磨易潔的機能導向亦是女主人所關心的，沙發背牆的裱布材質、客房門片惟妙惟肖的木紋美耐板與耐磨木地板皆為了喵兒精心挑選，通往熱炒區前的輕食吧台電器櫃區也刻意採用純白烤漆玻璃，一切都是讓居宅日常運作更為輕鬆便利，成熟睿智女主人所渴望的單純舒心生活，不僅只硬體的簡約大器，更是真正實踐「過生活」的自在方便。不過也有著為之亮眼的意外驚喜，在一片簡單細膩純淨的用材中，客用衛浴一道閃亮亮金燦馬賽克磚牆竟也怡然自若的存在著，小小的衝擊亮點為生活帶來點點不同，平添幾分驚艷十足的興味情趣。

空間坪數∣54.59 坪

室內格局∣三房、兩廳、三衛

主要建材∣乳膠漆、花磚、壁紙、超耐磨木地板、木紋磚、石英磚

鐵件、木作貼皮、烤漆、鋼刷木皮、系統板材、大理石

磁磚、人造石、皮革、石材、繃布、噴漆

空間設計∣安藤國際室內裝修工程有限公司

設計公司∣安藤國際室內裝修工程有限公司∣吳宗憲

網 站∣www.gaoffice-design.com