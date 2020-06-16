感恩有你、感謝有你 扶幼藝術慈善感恩餐會

今年由國際扶輪3523地區第三分區與國父紀念館主辦《扶幼藝術慈善義賣》，於2020年2月8日圓滿的落幕。此次活動感謝國際扶輪3523地區的社員熱烈支持與響應，及國父紀念館館長梁永裴的大力支持，將本次義賣所得中50%作為公益捐款。餐會現場中，將邀請受捐贈的單位蒞臨接受捐贈儀式，受捐贈單位有財團法人忠義社會福利事業基金會、南投縣親愛國民小學 萬大分校、財團法人台灣關愛基金會。希望能透過這股正面的能量，拋磚引玉，在此讓社會大眾知道，這個世界的各個角落還有許多需要幫助的孩童。

國際扶輪希望透過本次《扶幼藝術慈善義賣》的活動，讓弱勢的孩童得到幫助之外，也能增進扶輪社友們的文化參與、開拓文化視野，亦促進社員間的親善友誼，進而拓展服務社會之機會，藉此喚起更多社會大眾對於弱勢族群的關心。當天與會貴賓有國際扶輪3523地區總監邱鴻基、國際扶輪3523地區第三分區助理總監鄭玉章，中華亞太水彩藝術協會理事長洪東標、中華民國油畫協會秘書長林仁山、贊翔實業總經理陳重典、凱達大飯店副總裁皮金營等一起攜手傳愛，傳達善心。

本次感恩餐會是以捐贈為目的的餐會，為感謝各界朋友的善心、愛心以及支持需要幫助的孩童；國際扶輪社也將會在明年繼續舉辦慈善義賣會，希望持續用藝術結合善心，並用行動支持台灣的藝術家；透過義賣幫助更多弱勢的孩童，期待往後各界能共襄盛舉，激發出更多的愛心與善心。

國際扶輪