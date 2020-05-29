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Air Purification 禦境‧癒境 牙醫診所的空氣危機

聯合新聞網 / 時尚家居
長木牙醫
長木牙醫

資料提供∣御境科技、長木牙醫、奕所設計　採訪撰文∣Diana

無形的危害 更需要超前部署

位於大直的這間專業現代的醫療空間，是由美國哈佛牙醫團隊執業的長木牙醫。於2017年歸國的創辦人王雅瑩院長在籌備過程中注意到了國內外的醫學報告都提到牙醫師是肺部疾病的高危險群，且多病因不明。歸根究柢，治療過程中因高速鑽孔器及超音波設備所產生的氣化物質、補牙時使用的汞金屬以及移除汞金屬過程中所釋放的汞蒸氣、化學消毒藥劑產生的難聞氣味及有害物質，都可能是造成職業傷害的原因，也有著醫生與病患間相互感染的隱憂。

長木牙醫
長木牙醫

所以在委託奕所設計李軍漢總監操刀本案時，王院長特別提出了「無形」的堅持。所謂無形的東西雖看不到但對人體有直接的危害，尤其是在診療過程中更是有可能直接影響醫師、護理師和患者的健康。而這份堅持，恰恰在新冠肺炎疫情肆虐的現在，成為讓醫師、護理師、病患三方都格外安心安全的「超前部署」！

奕所設計 李軍漢總監
奕所設計 李軍漢總監

溝通空氣循環方案時，王雅瑩院長希望此系統設備除了能淨化空氣外，更能兼顧二氧化碳濃度的監控調節，讓醫師及護理師在面對長時間的手術療程時能夠更加專注，且還有一個部分也是坊間牙醫診所常會忽略的，就是氣味問題。多數病人對於看牙醫都會有無法抗拒的恐懼心理，當走進診所，迎面而來的消毒藥水味，往往會加深患者的緊張心情，所以不只空氣品質，王院長也期待自己的診所能夠成為讓病患能放鬆接受治療的地方。

NEW ART 畫廊工業風配管
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整合式空調系統 從設計初期開始把關

要同時兼顧這麼多空氣品質需求，就攸關空調廠商的選擇。有豐富牙科診所經驗的奕所設計注意到了御境科技別於一般僅專注於冷熱機施作的品牌經銷商服務，能夠更有效的在平面圖階段就介入並針對全室進行系統整合規劃。所以引薦了御境科技團隊為長木牙醫做了完整的空氣淨化改善方案。合作前，長木牙醫王院長與奕所設計李軍漢總監也特別前往御境科技團隊所建置的空氣實驗室，實際感受空氣淨化系統及整合空調服務在各方面能達到的效果，並詳細溝通了施作細節。

NEW ART 畫廊工業風配管
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在專業分工的時代，整合式的服務概念抬頭，尤其在需要多方協力完成的建築及室內工程，若是有整合團隊介入，除了能從設計之初就介入規畫、過程中也能把關、售後服務更能精準有效，消費者可避免遇到互踢皮球的情況。

御境科技 莊佳銘經理
御境科技 莊佳銘經理

而御境科技團隊就是嗅到這樣的市場需求，從豐富的空調服務經驗中升級、在八年前就領先業界推出一站式的系統方案。只要跟空氣有關的問題，都能從設備或系統上提供改善和解決方案，帶給對於空氣淨化有需求的消費者一種新的選擇。

長木牙醫 王雅瑩院長
長木牙醫 王雅瑩院長

先「淨化」再「新風」 時刻循環新空氣

針對長木牙醫提出的需求，御境科技團隊在場勘後畫出了全室的系統配置圖，並規劃了「淨化」與「新風」兩種系統方案交互協作。「淨化」方案首先在每個診間都裝設了獨立的空調及淨化設備，搭配AIRGGUARD清淨機，當診療過程產生粉塵及化學物質時第一時間能避免不同診間的空氣交叉汙染，同時快速清除室內空氣汙染物，接著以強制出回風方式確保天花板中的灰塵細菌不會再次回流至室內造成重複汙染。

在淨化過後，則需要為室內隨時導入新的空氣，所以「新風」系統會先淨化、過濾室外空氣中的汙染源及細菌，再分管進入各區間的出風口，以避免室外的灰塵霧霾進入室內，在此同時，「新風」系統引入的新鮮空氣也解決了室內二氧化碳濃度過高的問題，隨時保持室內空氣品質在最佳狀態。

長木牙醫
長木牙醫

24小時循環 從根本上解決病毒危機

在新冠疫情肆虐的此時，每日面對病患口腔問題的牙醫師及護理師首當其衝的面臨病毒危機。長木牙醫開業後使用了御境科技所規劃的系統設備至今大約一年時間，24小時運轉的循環系統及空氣清淨機減少了病毒入侵的機會，同時讓診間完全無異味得到許多來自病患好的反饋，而被控制得當的二氧化碳濃度則讓醫療人員大幅減少疲勞狀態，能夠更安心地提供專業診療服務。

空調不只冷熱 更在於「健康呼吸」

每天自然環繞在我們周遭的空氣，對人體健康的重要性不言而喻。跳脫對於空調系統只在於冷熱控溫的刻板印象，我們更應該在意的是「健康呼吸」。這個以白色大理石與鎏金線條構築起的醫療空間，不僅有哈佛醫學團隊提供最高等級的醫療技術，也由國際大獎設計師打造舒適與精緻並重的治療場域，更有空氣達人團隊把關無形的呼吸品質。

長木牙醫
長木牙醫

這件作品展現了醫療、室內設計、空氣淨化三方專業激盪出的「革新空氣淨化解決方案」，也讓每一位踏足長木牙醫的使用者都能感受到不凡的體驗與安心！

《時尚家居92》
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