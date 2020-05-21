快訊

中南部雨彈強襲！高屏降雨恐900毫米 春日鄉士文村明停班課

不只36人 磐石艦另有8人抗體陽性

旅行食在潮 嚴選在地旅遊 以此串起人文與故事

聯合新聞網 / 時尚家居
煙波大飯店花蓮館-尊榮海景一大床 煙波國際觀光集團
煙波大飯店花蓮館-尊榮海景一大床 煙波國際觀光集團

資料提供∣煙波國際觀光集團 (www.lakeshore.com.tw)

東望海天一色太平洋，西眺洄瀾重巒蒼翠，山、海的交會點的「煙波大飯店花蓮館」，得天獨厚之地理位置，湛藍的太平洋隨手可得，透過飯店與所處的自然人文相互輝映，邀請旅人用最純粹的感官與自然零距離相會。除了享受療癒海景外，「潮體驗」更是不可錯過的體驗，以食魚教育及永續海洋為核心，連結消費者、漁業人員多方交流，讓旅人更懂魚、更懂海洋；不僅享受山邊海伴好風景外，更是獲得海洋教育新知識。

洄游吧定置漁法大解陣 煙波國際觀光集團
洄游吧定置漁法大解陣 煙波國際觀光集團

在大自然懷抱裡，享受在地新鮮豐食與體驗

煙波大飯店花蓮館拉近在地業者與旅人的距離，提供戶外餐食與海洋知識體驗。車程約15分鐘，映入眼簾的是碧海藍天的七星潭。洄遊吧創辦人黃紋綺招手歡迎，談笑之間，道盡海洋知識。「我們蔬果可以叫得出名字，那魚呢？」從認識餐桌上的魚，到親身觀看漁獲上岸到拍賣的過程，透過產地體驗深度了解背後串聯的故事，及海洋與漁民間的連結性，認識七星潭當地特殊的抓魚方法和當季鮮魚。

洄游吧下海捕魚.jpg 煙波國際觀光集團
洄游吧下海捕魚.jpg 煙波國際觀光集團

每到七星潭，都會看見飄在海面上定置漁法的浮球網具，課程中，說明「定置漁法」為何相對友善，並讓旅人體驗「摸魚」的樂趣。下午四點左右，約是漁獲上岸時間，由達人帶領走出教室，步向七星潭岸際觀賞收捕魚貨的過程。

洄游吧親手料理DIY 煙波國際觀光集團
洄游吧親手料理DIY 煙波國際觀光集團

行程後並貼心準備配料與食譜，由旅人們親手體驗DIY鮮魚料理。了解魚是如何從大海到餐桌完整歷程，以美味及閒談食魚教育經驗間，劃下完美遊程句點，體驗大海的美好。

煙波大飯店花蓮館-尊榮海景一大床 煙波國際觀光集團
煙波大飯店花蓮館-尊榮海景一大床 煙波國際觀光集團

注重內涵更在意旅人體驗

煙波飯店花蓮館擁有視野絕佳的海景房，且提供放鬆的男女三溫暖及遊戲空間。館內以分齡享受的設計概念，提供多元化的設施服務，為家庭旅行下榻的上乘之選外，透過煙波選旅，嚴選在地旅遊行程，讓旅人更了解後山這塊靜謐的海域，從城市出走，奔向自然，也重新定義了旅遊的價值與內涵。

《時尚家居92》
《時尚家居92》

延伸閱讀

小抹香鯨擱淺徹夜救援 野放回歸大海

6000萬元二備金再遭退回 花蓮縣府將提覆議

影／「小抹茶加油 」 擱淺抹香鯨救活送回大海志工不捨

影／24小時不眠不休救援 小抹香鯨順利回大海

相關新聞

旅行食在潮 嚴選在地旅遊 以此串起人文與故事

東望海天一色太平洋，西眺洄瀾重巒蒼翠，山、海的交會點的「煙波大飯店花蓮館」，得天獨厚之地理位置，湛藍的太平洋隨手可得，透過飯店與所處的自然人文相互輝映，邀請旅人用最純粹的感官與自然零距離相會。除了享受療癒海景外，「潮體驗」更是不可錯過的體驗，以食魚教育及永續海洋為核心，連結消費者、漁業人員多方交流，讓旅人更懂魚、更懂海洋；不僅享受山邊海伴好風景外，更是獲得海洋教育新知識。

即景之奏 Piano Scenery

韻繞樑的綿延姿態，大鳴大放於動線分寸中。創作構思來自將音韻節奏之巧，安序注入力度於每分間隙中，使之綻放出悠然迴旋的節奏層次。

以縫紉之名 The Name of Sewing

本住宅空間的設計構思，來自業主對鞋匠父親的懷念，保留父親45年前為她訂作的長靴及模具。後來她成為一名服裝設計師，「縫紉」成為父女間的羈絆。本案以多種服裝設計元素，表現多元性，創造質感上的衝突。以前父親會吹奏樂器，故利用喇叭形式的吊燈，將思念化為具體，使兩人有穿越時空的連繫。

反璞歸真 Return to Innocence

外牆以鐵件隔柵與玻璃帷幕形成極現代又簡約的入口意象。此案為室內設計工作室規劃 : 一樓為接待洽談空間，二樓為會議空間及半戶外休憩空間，三樓為工作區。將空間與風格的樣貌，用簡單材質搭配，構築原貌，再利用空間本身三維面上的切割，增添許多挑空與廊道，如實在空間布局上下功夫，跳脫空間設計以色彩或造型繁複奪目的手法，呈現純粹的空間變化以達「反樸歸真」的狀態，以非常精簡的預算，完成規劃適切的使用空間。

「Sfoglia-翻葉」、「Chairry-月餅椅」獲A'Design國際設計獎

台灣家居業領導品牌歐德集團，提供消費者機能與美學的現代傢俱。2020年旗下歐德傢俱與優渥實木，分別以「Chairry-月餅椅」及「Sfoglia-翻葉」，獲得「A'Design設計大獎-裝飾物品和家居用品設計」類別肯定。

PERFECT HOME 完整服務 完美居家

購買預售屋之後，男女屋主便開始同步尋找居家裝潢及購買家具的資訊，搜尋過程中發現優渥實木一條龍式的完整服務，可同時兼具相當符合需求，不僅在選購家具的方向上更加明確，跟優渥家居顧問溝通的時候也更能精準表達想要的風格，讓施作過程順暢無礙，順利在農曆年前完工入住。

靜謐藍調 簡約X奢華 傳遞居家新浪漫主義

今年是MONTAGUT 140周年的輝煌里程碑，回顧與慶祝百年耕耘點滴，如果要探究MONTAGUT品牌迷人之處，絕不是因為設計或是概念有多強烈，而是它總是貼近當代品味男女的生活需求，同時亦流露獨具的法式優雅。

Science & Technology 日系工藝演繹科技精神

作為專業醫療器材展示空間，奕所設計李軍漢總監顛覆冷冰冰的銷售形象，以日系精緻工藝手法、灰黑＋木紋為調性，打造出不同以往的高質感品味，在優雅俐落的風格空間中，主力商品牙科診療椅被視為精品般的聚焦展示，前來參觀上課的醫生們完美體驗產品優異處，品牌價值因美感設計被凸顯與深化。

歐德集團x南華大學 攜手培養學生就業力

台灣家居業領導品牌歐德集團，善盡社會責任，積極深耕校園，2020年5月與嘉義南華大學簽署產學合作協訂，希冀透過產學交流，增進產業競爭力、創造優質之教育環境，培育出符合產業需求之人力素質與量，達到共育英才之目標。

皮革：細膩手感與極致工藝美學 手工藝的文化

在今年春季的 AXOR Places 宣傳中，漢斯格雅設計品牌與數位知名的設計師夥伴共同探索 最私人的回憶之地（Places of Memory），包括：Jean-Marie Massaud、Phoenix Design 鳳凰 設計工作室和 Barber & Osgerby。AXOR 品牌行銷總監 Anke Sohn 解釋道：「我們將 AXOR 設計師夥伴個人印象最深的『回憶之地』與 AXOR MyEdition 龍頭系列提供的個性化選項 連結：為客戶提供最豐富的面板材質選擇。」又繼續表示：「靈感是來自於回憶起某一 次特定的相逢、某一種心情、某一趟冒險和『回憶之地』，我們採用令人懷想起某一個 特別地點的特定材質進行演繹，並套用至當前的時空。以個性化的龍頭外觀，重新呈現 出世界的某一個片段。」

日立冷氣捐贈空氣清淨機 為抗疫醫護盡一份力！

日立冷氣感謝並體恤醫護人員的辛勞與付出，為此捐贈10台日本原裝空氣清淨機UDP-K80致衛生福利部桃園醫院。新冠肺炎全球持續延燒，抗疫仍需努力，感謝所有醫護人員站在第一線夙夜匪懈，為國人把關身體健康。對長時間暴露在各種細微病菌風險環境下的醫護人員，保有好的空氣品質就非常重要。好的空氣可以讓身體健康生命更有活力；日立空氣清淨機，讓醫護人員工作更安心。

歐德集團『百林計劃』 新豐國中共同植樹 愛地球

歐德集團長期致力社會公益，今年適逢「世界地球日50週年」，選定新竹縣新豐國中作為歐德集團『百林計劃』在台灣的第四座(新竹縣第一座)種樹場所，捐贈20株富士櫻及巴西野付牡丹、平户杜鵑、雪茄花等共100棵小樹苗予新豐國中及新豐非營利幼兒園。

熱門新聞

探掘當代簡約時尚 構築輕奢格調宅

即景之奏 Piano Scenery

旅行食在潮 嚴選在地旅遊 以此串起人文與故事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。