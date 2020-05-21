旅行食在潮 嚴選在地旅遊 以此串起人文與故事

資料提供∣煙波國際觀光集團 (www.lakeshore.com.tw)

東望海天一色太平洋，西眺洄瀾重巒蒼翠，山、海的交會點的「煙波大飯店花蓮館」，得天獨厚之地理位置，湛藍的太平洋隨手可得，透過飯店與所處的自然人文相互輝映，邀請旅人用最純粹的感官與自然零距離相會。除了享受療癒海景外，「潮體驗」更是不可錯過的體驗，以食魚教育及永續海洋為核心，連結消費者、漁業人員多方交流，讓旅人更懂魚、更懂海洋；不僅享受山邊海伴好風景外，更是獲得海洋教育新知識。

洄游吧定置漁法大解陣 煙波國際觀光集團

在大自然懷抱裡，享受在地新鮮豐食與體驗

煙波大飯店花蓮館拉近在地業者與旅人的距離，提供戶外餐食與海洋知識體驗。車程約15分鐘，映入眼簾的是碧海藍天的七星潭。洄遊吧創辦人黃紋綺招手歡迎，談笑之間，道盡海洋知識。「我們蔬果可以叫得出名字，那魚呢？」從認識餐桌上的魚，到親身觀看漁獲上岸到拍賣的過程，透過產地體驗深度了解背後串聯的故事，及海洋與漁民間的連結性，認識七星潭當地特殊的抓魚方法和當季鮮魚。

洄游吧下海捕魚.jpg 煙波國際觀光集團

每到七星潭，都會看見飄在海面上定置漁法的浮球網具，課程中，說明「定置漁法」為何相對友善，並讓旅人體驗「摸魚」的樂趣。下午四點左右，約是漁獲上岸時間，由達人帶領走出教室，步向七星潭岸際觀賞收捕魚貨的過程。

洄游吧親手料理DIY 煙波國際觀光集團

行程後並貼心準備配料與食譜，由旅人們親手體驗DIY鮮魚料理。了解魚是如何從大海到餐桌完整歷程，以美味及閒談食魚教育經驗間，劃下完美遊程句點，體驗大海的美好。

煙波大飯店花蓮館-尊榮海景一大床 煙波國際觀光集團

注重內涵更在意旅人體驗

煙波飯店花蓮館擁有視野絕佳的海景房，且提供放鬆的男女三溫暖及遊戲空間。館內以分齡享受的設計概念，提供多元化的設施服務，為家庭旅行下榻的上乘之選外，透過煙波選旅，嚴選在地旅遊行程，讓旅人更了解後山這塊靜謐的海域，從城市出走，奔向自然，也重新定義了旅遊的價值與內涵。