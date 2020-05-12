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「Sfoglia-翻葉」、「Chairry-月餅椅」獲A'Design國際設計獎

聯合新聞網 / 時尚家居
優渥實木「翻葉」家居裝飾新方式，像翻書一樣挑選服飾，葉片可任意抽取變換位置，不使用時可整齊靠牆，節省空間。 歐德集團
優渥實木「翻葉」家居裝飾新方式，像翻書一樣挑選服飾，葉片可任意抽取變換位置，不使用時可整齊靠牆，節省空間。 歐德集團

歐德集團「Sfoglia翻葉」，獲2020義大利A'Design國際設計獎肯定，取代傳統衣櫃，強調環保，節省大量木材，壁櫥革命讓地球綠意盎然。 歐德集團
歐德集團「Sfoglia翻葉」，獲2020義大利A'Design國際設計獎肯定，取代傳統衣櫃，強調環保，節省大量木材，壁櫥革命讓地球綠意盎然。 歐德集團

台灣家居業領導品牌歐德集團，提供消費者機能與美學的現代傢俱。2020年旗下歐德傢俱與優渥實木，分別以「Chairry-月餅椅」及「Sfoglia-翻葉」，獲得「A'Design設計大獎-裝飾物品和家居用品設計」類別肯定。

擁有設計界奧斯卡美稱的義大利設計大獎「A'Design Award & competition」，是全球指標性年度設計賽事，旨在評選出最優秀的設計師、設計意念、以及產品和服務，為全球最大且涉及國家和地區最多的設計大獎，每年吸引來自世界各地上萬件作品前來參賽。A'Design設計大獎的參賽作品經過專業人士及學者、有影響力的新聞界成員組成評審團隊進行匿名評審。獲獎的設計作品，除了展現國際級水準、豐富內涵之外，將會被列入世界設計排行榜和在設計分類的平台上顯現，在國際間大放異彩。

今年歐德集團義大利設計師Marco Guariglia設計之作品-「Chairry-月餅椅」及「Sfoglia-翻葉」也榮獲「A'Design設計大獎」肯定。

「Sfoglia-翻葉，藝術裝飾衣架」

義大利文「Sfoglia」和「Foglia」的組合；Sfoglia意味著翻頁，Foglia代表葉子。設計師呈現瀏覽衣服就像翻閱書頁的感覺，因而取名「翻葉」。「翻葉」代表展示衣服的新概念。人們購買衣服裝扮自己，購買家具裝扮房子。但是當衣服和家具這兩個生活必需品結合在一起時，通常會得到一個笨重的大盒子稱之為「衣櫃」。「翻葉」是一種家居裝飾新方式，使用起來非常有趣，讓心愛的衣服與美麗的牆面裝飾互相呼應！利用「翻葉」吊掛衣服，可以像翻閱書籍一樣一頁一頁選擇服飾，不需使用時可以將所有葉片推成一列整齊靠牆，輕鬆節省空間。「翻葉」點亮了家居裝飾，重新定義衣櫃的意義。使用「翻葉」取代普通衣櫃，節省大量製作家具的木材，壁櫥革命讓家居和地球都變得綠意盎然。

獲「A'Design設計大獎」肯定，義大利設計師Marco Guariglia感謝歐德集團放手讓他創作，會繼續朝優質的設計努力。 歐德集團
獲「A'Design設計大獎」肯定，義大利設計師Marco Guariglia感謝歐德集團放手讓他創作，會繼續朝優質的設計努力。 歐德集團

「Chairry-月餅椅，坐墊凳的1000種可能」

靈感來自將圓環型紙張裁切成多種形狀與花樣，連接起來後變成兒童的玩具，此一發想演變構建為成人的大玩具，「Chairry-月餅椅」孕育而生。

在華人心目中「圓」代表重要含意，如蘊含「團圓」的中秋節月餅，切餅時，設計師將每塊餅都移動了，每塊「餅」就像每個「月餅椅」一樣，可以在不連續的位置進行造型或堆疊，可以側面翻轉並連接，消費者可以因應使用需求重新排列「月餅椅」，創建自己想要的空間，賦予坐墊凳的1000種可能。

歐德集團「Chairry月餅椅」，獲2020義大利A'Design國際設計大獎肯定，多變方式符合消費者需求，創建自己想要的空間 歐德集團
歐德集團「Chairry月餅椅」，獲2020義大利A'Design國際設計大獎肯定，多變方式符合消費者需求，創建自己想要的空間 歐德集團

得知獲「A'Design設計大獎」肯定後，歐德集團義大利設計師Marco Guariglia開心表示：「感謝主，感謝家人，感謝歐德集團完全放手讓我創作，特別在防疫時刻，願這個好消息能夠轉換大家的心情，也會繼續朝優質的設計努力。」

歐德集團秉持著「生活從想法開始」，已摘下三大具國際指標與權威的工業設計獎－德國Reddot、德國iF設計獎、美國IDEA設計獎，今年再次獲得義大利「A'Design設計大獎」肯定，期以提供消費者優良品質、快速完工及滿意的服務，為消費者量身打造家居生活美學。

《時尚家居91》
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