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靜謐藍調 簡約X奢華 傳遞居家新浪漫主義

聯合新聞網 / 時尚家居
MONTAGUT
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資料提供∣夢特嬌 ( 2521-1991 )

今年是MONTAGUT 140周年的輝煌里程碑，回顧與慶祝百年耕耘點滴，如果要探究MONTAGUT品牌迷人之處，絕不是因為設計或是概念有多強烈，而是它總是貼近當代品味男女的生活需求，同時亦流露獨具的法式優雅。

創立於1880年，一個多世紀的輝煌，140年以來，品牌調性始終如一，MONTAGUT夢特嬌融合法國特有的傳統經典以及與時俱進的現代感設計，讓品牌具有鮮明的個性元素，並將精湛的針織工藝展現在寢飾作品中，打造令人無限著迷的法式生活美學。

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MONTAGUT 2020早春寢飾【歐德羅之窗】重新演繹70年代復古風情，將大膽多元、鮮明前衛的元素融合在一起，捨棄複雜的華麗設計，以視覺上相對簡單的色塊拼接和幾何圖案為印花重點，呈現出兼具浪漫與活力脫俗的居家風格，在色彩詮釋上，選擇相對沉穩或是用灰色調調和後的色系，如中性的靜謐藍調，營造居室的溫馨舒適感。

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享受天然棉花帶來的柔膚觸感，回歸純淨本質，MONTGAUT寢飾採用百分百純棉素材，由天然棉花田採收挑選最純淨天然雪白的棉花，具親膚透氣、舒適耐用等優點，並且不含游離性螢光劑、甲醛等有害化學物質，布料印染使用環保染劑，無毒不過敏，為家居打造簡約摩登的法式風格，不僅內斂優雅，更能襯托出眾的居家品味。

1880年，MONTAGUT的創辦人亞多‧汀蘭德以精細的針織工藝起家，成立了一間絲線工廠，其事業經歷了世代百年的傳承，以高貴典雅的法式美學風靡全球，並且打造了全方位的經典時尚系列，商品遍及服飾、配件、旅行箱和寢飾等，法式優雅的生活哲學感染了各地的品味人士，MONTAGUT的紅色小花標誌已經成為一個時尚品味的代名詞。

《時尚家居91》
《時尚家居91》

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