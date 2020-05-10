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Science & Technology 日系工藝演繹科技精神

聯合新聞網 / 時尚家居
奕所設計
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作為專業醫療器材展示空間，奕所設計李軍漢總監顛覆冷冰冰的銷售形象，以日系精緻工藝手法、灰黑＋木紋為調性，打造出不同以往的高質感品味，在優雅俐落的風格空間中，主力商品牙科診療椅被視為精品般的聚焦展示，前來參觀上課的醫生們完美體驗產品優異處，品牌價值因美感設計被凸顯與深化。

奕所設計
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清水模Style創新高質感展售模式

本案為國內少見的專業診椅展示空間，在生技公司需要搬遷擴大時，決定顛覆以往倉庫式儲放，高單價牙科診療椅重見天日，到訪的醫師們能充分體驗產品特性，頂級專業技術注定不凡！

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因此李軍漢設計總監取日本診椅的品牌核心，空間風格呼應為日式工藝精神，採經典清水模Style，灰與黑定調空間主色。

經過一樓行政區，重點設計的二樓全區依序為展示中心、櫃檯、教學會議室，接待前台捨棄制式櫃檯，而是以高低差＋細膩木紋形塑出吧台感的品味與美學，弱化商業與銷售氣息，深化體驗與參觀氛圍，所面對的整道灰質地圖立面展示著事業橫跨世界的雄心壯志，也成為極具設計感的風格壁飾。

奕所設計
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連貫黑灰調性銜接空間主題

黑灰延續至主題展示區，從幾何造型吸音板天花到同色系牆面與塑膠地磚，內斂低調的把空間焦點還給專業診椅，每組椅具間都保留足夠伸展距離，全功能展示操作；

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此外另特設一聚焦舞台，可旋轉圓形底座背靠特殊塗料質感立面，薄膜燈具照射下散發隱隱霧亮光澤，新進或強打品項站上此區，360度的無死角陳列襯托出產品的高端優異，亦使空間具靈活分配，可依行銷目的彈性調整。

奕所設計
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木質的溫潤與灰質吸音天花板同樣也是教學中心主風格，稍稍反轉會議室的冷白乏味，而是讓上課、教學、簡報等行程有著悠閒放鬆的溫度，就如同可以呼應日式精湛工藝的整體風格一般，不僅完美體現代科技專業感，帶有質感、品味與溫度的視覺效應，徹底創造出品牌與產品的不凡價值。

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《時尚家居91》
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