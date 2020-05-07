歐德集團x南華大學 攜手培養學生就業力

台灣家居業領導品牌歐德集團，善盡社會責任，積極深耕校園，2020年5月與嘉義南華大學簽署產學合作協訂，希冀透過產學交流，增進產業競爭力、創造優質之教育環境，培育出符合產業需求之人力素質與量，達到共育英才之目標。

歐德集團與南華大學攜手培養學生就業力，董事長陳國都(左一)與校長林聰明(中者)、副校長林辰璋(右一)，開心合影。 歐德集團

南華大學是台灣首創跨國聯合大學系統，以生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園發展為辦學特色，學術影響力已連續多年蟬聯私校第一，足見該校辦學績效卓越。近年為了推動產學合作，翻轉「畢業即失業」的迷思，本月4日南華大學校長林聰明、副校長林辰璋特邀歐德集團董事長陳國都蒞臨「就業力學程-創業楷模講座」，與管理學院學生們分享品牌經營之道，獲得學生熱烈迴響。

歐德集團培育人才不遺餘力，董事長陳國都開心受邀至南華大學參加「就業力」講座，與學生分享經營理念。 歐德集團

陳董事長肯定現今青年朋友創意無限，希望藉由新世代的思維，開發出更多符合國際潮流的設計作品，為品牌注入新活力。陳董事長表示：「歐德集團非常歡迎社會新鮮人加入，只要有興趣及熱忱，非相關科系也可以，進入歐德後會有完善紮實的教育訓練，培育成為獨當一面的設計師。」2019年獲選幸福企業的歐德集團，鼓勵員工多歷練、多旅遊、多閱讀，「工作時像蜜蜂，生活像蝴蝶」，以歐德業務設計師而言，只要熬過培訓期間，除了擁有一技之長外，平均薪資還可達平均水準之上。

陳國都董事長重視人才，與南華大學學生分享創業理念，歡迎社會新鮮人加入歐德集團。 歐德集團

南華大學重視學生就業競爭力，同時積極落實課程學用合一，實施全面實習制度，使得畢業生平均就業率達90%，顯示出南華大學培育人才的亮眼成果。校長林聰明表示：「南華大學一直以來推動的三好校園：做好事、說好話、存好心與歐德集團熱心公益精神非常一致，希望藉由此次機會與歐德集團搭起友誼的橋梁，提供學生未來就業另一個新選擇。」

南華大學學生(左一)參加就業力講座表示受益匪淺,更開心獲歐德獨家限量Kitty公仔,與董事長陳國都(右一)、校長林聰明(中者)合影。 歐德集團

歐德傢俱深耕校園長達十多年，一直以來不斷地加強學術界與產業界雙向交流，與學校建立切磋學習管道，著重培育校園設計人才，讓學生在進入職場前累積更多的業界實務經驗，強化技能。今年在疫情衝擊之下，很多學子擔憂畢業即失業，歐德集團歡迎對家具產業有興趣的青年學子加入，翻轉成為畢業即就業，打造築夢舞台。