皮革：細膩手感與極致工藝美學 手工藝的文化

版權：AXOR / Hansgrohe 集團。攝影師：Tom Hegen

在今年春季的 AXOR Places 宣傳中，漢斯格雅設計品牌與數位知名的設計師夥伴共同探索 最私人的回憶之地（Places of Memory），包括：Jean-Marie Massaud、Phoenix Design 鳳凰 設計工作室和 Barber & Osgerby。AXOR 品牌行銷總監 Anke Sohn 解釋道：「我們將 AXOR 設計師夥伴個人印象最深的『回憶之地』與 AXOR MyEdition 龍頭系列提供的個性化選項 連結：為客戶提供最豐富的面板材質選擇。」又繼續表示：「靈感是來自於回憶起某一 次特定的相逢、某一種心情、某一趟冒險和『回憶之地』，我們採用令人懷想起某一個 特別地點的特定材質進行演繹，並套用至當前的時空。以個性化的龍頭外觀，重新呈現 出世界的某一個片段。」

不僅是材質的起源，同時考量了材質轉變的過程。「透過工匠的側寫照，展現出我們不僅著重設計師夥伴和推動品牌的創意構想，且講究工藝本身、物質實體以及我們產品的 源起。」Sohn 補充。

版權：AXOR / Hansgrohe 集團。攝影師：Tom Hegen

AXOR MyEdition 以最頂級的材質呈現出獨一無二的外觀：大理石、木材、皮革，並由高度 專業的公司，在品牌位於黑森林的總公司附近為這些材質進行加工處理。工坊始終秉持 著匠人製造的精神：對工作具有無比熱忱的工匠大師們細心處理原料至完美的境界。不 僅 AXOR 重視這些技術嫻熟的專家，許多高級遊艇和私人噴射機的內部裝潢也是委託這些工匠大師處理。總言之，材料與工藝的完美結合，加上短途運輸和長期累積的區域優勢， 造就出了最傑出的作品。

「 皮 革 是 天 然 素 材 ， 當 您 輕 撫 著 皮 革 時 就 能 感 受 它 傳 遞 的 溫 度 。 」 室 內 裝 潢 大 師 Sebastian Rampf 解釋。牛皮是來自於德國南邊或奧地利，每一張牛皮的表面都是經過人工 檢查是否有疤痕後，再進行裁切。牛皮分離成僅有 1 公釐的厚度，因此可以用於覆蓋精 細物體的表面，例如 AXOR MyEdition 的面板。大多數工序都是以手工一絲不苟地完成， 例如縫合覆蓋板或燙印 AXOR 標誌。納帕牛皮是運用於遊艇的內裝，因此，我們確定此類 皮革可以應用在潮濕的場所。耐用性結合實用設計，使皮革此種普遍而歷史悠久的材質， 以完美、奢華與感性的姿態步入居家空間。

版權：AXOR / Hansgrohe 集團。攝影師：Tom Hegen

4 月 28 日起，工匠的故事將集結於品牌網站上呈現：axor-design.com/places。

AXOR 秉持追求完美的態度，開發、設計與製作龍頭、花灑及奢華的衛浴和廚房配件。採用極致 美學外觀及先進技術，創作出風格前衛、獨一無二的系列作品，今日，部分作品已成為衛浴設計 中的經典。這些傑出的設計共同體現了「形式追隨完美」的名言：產品的開發流程不斷進行改進， 直至無法再增減任何元素為止。25 年以來，我們與世界知名的設計師合作，秉持此精神創作出無數引領時代潮流的設計作品，合作的設計師包括：Philippe Starck、Antonio Citterio、Jean-Marie Massaud 和 Patricia Urquiola。AXOR 為 Hansgrohe 集團旗下的品牌。