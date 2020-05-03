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日立冷氣捐贈空氣清淨機 為抗疫醫護盡一份力！

聯合新聞網 / 時尚家居
感謝日立冷氣捐贈空氣清淨機守護醫護人員健康(左-桃園市長鄭文燦，右-日立冷氣社長張 日立冷氣
感謝日立冷氣捐贈空氣清淨機守護醫護人員健康(左-桃園市長鄭文燦，右-日立冷氣社長張 日立冷氣

日立冷氣感謝並體恤醫護人員的辛勞與付出，為此捐贈10台日本原裝空氣清淨機UDP-K80致衛生福利部桃園醫院。

新冠肺炎全球持續延燒，抗疫仍需努力，感謝所有醫護人員站在第一線夙夜匪懈，為國人把關身體健康。對長時間暴露在各種細微病菌風險環境下的醫護人員，保有好的空氣品質就非常重要。好的空氣可以讓身體健康生命更有活力；日立空氣清淨機，讓醫護人員工作更安心。

日立空氣清淨機UDP-K80 取得英國過敏協會認證，搭載抗過敏HEPA濾網與可水洗脫臭濾網，抗菌抑臭雙管齊下，有效抑制病菌、塵蟎，過濾減少過敏原。PM2.5感測功能，能以急速風量清淨粉塵微粒，僅需6分鐘即可迅速集塵*，守護呼吸道與肺的健康。空氣溫度、淨度、濕度三大指標在面板上一目瞭然，為辛勞的醫護人員們，多加一道最暖心、最乾淨的空氣防線。

根據行政院環保署公開資料顯示，影響現代人健康的隱形殺手之一就是室內空污。室內空污來源有建材揮發的化學物質以及黴菌和細菌等生物性汙染物。如室內沒有換氣通風，汙染物長期堆積將造成室內空氣品質劣化，直接影響呼吸系統的健康。

「珍愛地球．深耕台灣」是日立冷氣不斷努力實踐的企業願景，日立冷氣在台超過半世紀，致力提供最高規格室內空氣給國人，不管是目前疫情當下抑或是未來，也將持續帶來更多正能量，為社會注入更多關懷，創造在地幸福回饋社會。

＊適用於4坪的房間。

感謝日立冷氣捐贈空氣清淨機守護醫護人員健康

《時尚家居91》
《時尚家居91》

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