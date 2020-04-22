歐德集團『百林計劃』 新豐國中共同植樹 愛地球

2020年轉眼來到4月，新冠肺炎疫情依舊蔓延中，全球被迫按下暫停鍵，面臨存亡時刻，此時更應認真思考，我們要的是什麼樣的未來？聯合國表示，過去十年是有史以來溫度最高的十年，台灣近年來高溫天數持續增加，對公眾健康更是一大警訊。台灣家居業領導品牌歐德集團，首推「健康綠建材」環保無毒系統傢俱，繼於德國進行循環造林外，2019年開始發起『百林計劃』，宣告歐德集團要在台灣種植100座樹林為使命，善盡企業環保責任。

歐德集團長期致力社會公益，今年適逢「世界地球日50週年」，選定新竹縣新豐國中作為歐德集團『百林計劃』在台灣的第四座(新竹縣第一座)種樹場所，捐贈20株富士櫻及巴西野付牡丹、平户杜鵑、雪茄花等共100棵小樹苗予新豐國中及新豐非營利幼兒園。活動當天邀請到新竹縣縣長室何昌臨秘書、教育處蔡淑貞副處長、議長辦公室許秋榮主任、新豐鄉公所李介蓉祕書、新豐鄉代表會李泉河秘書、陳生明秘書、許錦煙代表、新豐國中張明智校長及家長會史銘鉤會長等貴賓共襄盛舉，透過新豐國中學生朗讀精采的客語詩，傳達對這片土地的熱愛以及永續環境的認同，展開序幕。

適逢「世界地球日50週年」 歐德集團董事長陳國都(右二)，率領同仁一起前往新豐國中植樹,為地球降溫,以行動愛地球。 歐德集團

歐德集團董事長陳國都率領同仁與出席的貴賓、新豐國中校長師生及幼兒園小朋友，大手攜小手共同種植富士櫻，代表綠色家園理念的傳承與延續，新豐國中師生感謝歐德集團的支持與協助，讓校園閒置空間能夠活化且綠美化，學校會持續推動環境教育，讓這塊閒置空間變成環境教育的場地，減碳愛地球。

陳國都董事長表示：「種樹是對地球非常友善的舉動，繼在德國種樹後，更要回饋台灣這塊土地；新豐國中是第一所提供植樹場地的學校，感謝新豐國中張明智校長為了這些樹木特地引來井水，提供最好的養分，用心用愛來灌溉這片櫻花林。並相約10年、20年後帶著我們的孩子、孫子們一起回到學校來乘涼、賞櫻花。」

歐德集團董事長陳國都(左二)與新豐國中校長張明智(右二)與幼兒園小朋友攜手種樹,代表綠色家園理念的傳承與延續。 歐德集團

議長辦公室許秋榮主任表示自己是新豐國中校友，新豐國中能夠被歐德集團選定新竹縣第一座植樹場地，是新豐國中及新豐鄉的福氣，未來希望可以帶著親友回到學校欣賞親手種下且盛開的富士櫻。縣長室何昌臨秘書及教育處蔡淑貞副處長則表示感謝歐德集團積極推動公益活動，除了種樹減碳愛地球的「百林計畫」之外，更有「百閱計畫」推動偏鄉學校的閱讀工作，可謂是企業集團的典範，希望未來新竹縣的所有學校都能跟歐德集團一起推動公益活動，造福學子。

歐德集團做公益不落人後，希望以實際行動呼籲社會大眾，主動參與並投入環境教育，共同致力於節能減碳行動，為環境教育盡一份心力，守護地球，給下一代更友善的綠色環境。