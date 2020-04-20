寵愛媽咪 推膠原蛋白抗菌涼被

1880年成立，今年邁入140年的法國知名品牌MONTAGUT夢特嬌，品牌美學展現在服飾和配件上，融合法式簡約典雅以及現代摩登設計，創造迷人的獨特魅力，其中寢飾系列擁有高品質的精湛工藝，讓時尚即使在家中也能夠隨手可得，將閒適的居家時光變成一種品味的享受，為寢居空間注入一抹法式風情。

MONTAGUT 膠原蛋白抗菌涼被 - 巴洛克風華 MONTAGUT

隨著天氣逐漸轉熱，MONTAGUT特地在母親節檔期推出具有涼感功能的【膠原蛋白抗菌涼被】，讓媽咪在辛苦的疫情期間也能夠一夜好眠，好好釋放緊張的情緒壓力。

台灣春夏季節氣候多變化，一床舒適的被子顯得尤其重要。如同大海一般的水藍色，帶來滿滿大自然的涼爽視覺感受，涼被使用來自海洋的天然素材，對環境更加友善，獨特的膠原蛋白混紡纖維，是從虱目魚鱗上萃取膠原蛋白肽製造纖維的主題，採用生物奈米科技將其鎖在纖維裡面，因此，即使經過無數次洗滌後織物功能仍具其效果。受到膠原蛋白包覆的纖維，可以有效鎖住水分，比一般棉質布料多10倍的保濕效果，同時具備親膚、滋潤、除臭、抗紫外線、吸濕等優點，並能有效抗菌、抑制細菌生長，絕對是送到媽咪心坎裡的母親節好禮。