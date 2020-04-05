規劃廚房區域應考慮7大要訣 打造流暢、便利使用體驗

對現代家庭而言，廚房的重要性日益提升。在過去，廚房大多是家庭主婦的專屬空間，為家人料理溫暖的菜餚。而如今，廚房慢慢成為家人聯絡情感的地方，彼此交流分享生活點滴、料理以及清洗碗盤。

此外，由於全球大多數地區的房價日益上揚，因此屋主所購買的房屋坪數也相對較小，而廚房所能分配到的空間也相當有限。

屋主在規劃廚房區域時應考慮7大要訣，以打造流暢、便利的使用體驗。

要訣1：確保工作的流理台面空間充裕

談到規劃廚房區域時，空間往往是奢侈的元素，而一切就從流理台開始，流理台面應有充裕的空間以收納各種用具和如攪拌器等家電，並可順暢地完成如切菜、剁肉或打蛋等作業。

將較多的空間分配給流理台面，在廚房工作的緊迫感將降低，也會更有樂趣，因為您可以輕鬆地拿取所需的用具和家電，而不會搞得一團亂。

左側附瀝水板的hansgrohe SilicaTec花崗岩水槽，延伸了廚房的工作區。

節省空間的聰明規劃是值得屋主深思的設計，例如hansgrohe SilicaTec花崗岩水槽附瀝水板，其設計延伸了廚房的工作空間。您可以在瀝水板上輕鬆切水果和蔬菜，同時以廚房水龍頭輕鬆洗淨，提升處理食材的效率。

要訣2：不容忽視的小細節

優良的細節設計有助於擴大廚房空間因此有其重要性。例如，可考慮在廚房安裝一些掛鉤，以懸掛佔空間且難以堆疊收納的物品，包括笨重的湯鍋、平底鍋、甚至是手套。整齊地將這些廚具懸掛在鉤子上就可騰出大量的櫥櫃收納空間，甚至是流理台面的空間。這些用具應吊掛在伸手可及的高度。

hansgrohe全新設計的sBox釋出了水槽底下的收納空間。

屋主可著眼於另一個經常被忽略的小細節－廚房水槽下的收納空間。此處經常堆滿了清潔用品和料理用具，因而影響了廚房抽拉式水龍頭水管的動線。

hansgrohe所設計的sBox，將抽拉式軟管裝入固定安裝的盒子以節省空間，因而釋出水槽下方櫥櫃的空間，水槽下方的鍋盆收納更便利。sBox同時確保您可以流暢而安靜地取出花灑軟管，軟管獲得保護，且總長度可以達到76公分。

要訣3：充足照明

在廚房照明的規劃上，屋主可考慮採用3種類型的光源取代單一光源。

光線充足的廚房空間，讓使用體驗更舒適。

這三種類型的光源分別是環境燈（主要光源，光線應盡可能均勻分布）、工作燈（適切照明較暗處的光源，屋主在這些區域需要專注地工作，例如安全準備餐點和閱讀食譜）、和補強燈（打光凸顯您最喜愛的廚房設計元素）。為廚房選擇正確的光源類型，在廚房享受更愉快舒適的工作體驗。

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要訣4：水龍頭把手的重要性

hansgrohe Metris Select單把手廚房龍頭透過在出水口前緣安裝Select按鈕，可便利地開關水流。

屋主在選購廚房水龍頭時可留意把手類型，例如雙手沾滿肥皂時，使用旋鈕式把手較不便利，而單把手則無此問題，也較符合人體工學。

單把手除了上述優點外，hansgrohe的Metris Select廚房水龍頭透過簡易的按鍵提升操作的便捷性。只需輕按安裝於廚房水龍頭出水口前緣的Select按鍵，即使只用手背也可輕易控制水流，尤其當雙手拿滿東西時相當實用的功能。Select技術為純機械性設計，完全無須電力，因此相當安全。

要訣5：廚房水槽－上嵌式或下嵌式安裝？

選購新的廚房水槽是一項令人期待的任務－除了在熱門水槽選項如不鏽鋼或花崗岩等做選擇外，也應考慮不同的水槽安裝類型。常見的安裝選項有上嵌式或下嵌式，而這兩種安裝方式各有不同的要求。

與上嵌式安裝相比，下嵌式安裝可隱藏邊框，賦予廚房水槽較簡潔的風格，讓流理台面整體造型更俐落流暢。然而，下嵌式安裝的施工較具挑戰性，因為必須有適當的支撐和密封。特別重要的是，若想採用下嵌式安裝，因為更換水槽較為困難，則必須選擇高品質的廚房水槽。

hansgrohe SilicaTec花崗岩廚房水槽660提供上嵌式或下嵌式安裝兩種選擇。

Hansgrohe的SilicaTec花崗岩廚房水槽為德國製造，由知名的Phoenix Design工作室設計，提供您上嵌式或下嵌式安裝兩種選項，可根據自己的偏好和需求選擇。

要訣6：不妨為廚房添加繽紛色彩

一抹鮮明的色彩，讓廚房看起來較鮮明、有活力

以跳脫傳統白色系的色彩裝飾廚房可能令人有點怯步，不過為廚房妝點一抹鮮明色彩，賦予這個重要的空間獨樹一幟的個性相當值得 。

為廚房注入色彩的方法之一就是運用照明燈具，例如照亮最新流行色彩（霧黑）的燈具。您也可以選擇其他色彩繽紛的廚房配件，如桌巾或餐具。此外，廚櫃也可以是廚房色彩的焦點，您可以選擇搭配自己風格的色彩。

要訣7：注意廚房龍頭出水口的高度

較高的廚房龍頭出水口往往受到歡迎，因為這樣的設計可提供足夠的空間，為大型鍋具或容器注水；不過，若屋主的廚房水槽上方設置物架，則這樣的配置並不理想。因此規劃新廚房時，務必要留意水龍頭出水口的高度。一般而言，廚房水龍頭高出水口適合大水槽，而較低出水口則適合較小的水槽，若廚房水龍頭出水口過高，則容易造成水花噴濺。

hansgrohe Metris Select 雙孔單把手廚房水龍頭配備2種高度－220和 320。

Hansgrohe推出不同高度（ComfortZone）的高品質廚房龍頭，以契合您在廚房的使用需求；例如，就hansgrohe Metris Select 雙孔單把手廚房水龍頭而言，可根據能分配給廚房水槽區的空間，選擇ComfortZone 220 或ComfortZone 320。

hansgrohe漢斯格雅提供廚房和浴室的創新解決方案，結合了智慧功能、傑出設計和高品質耐用材質。總部位於德國黑森林地區的漢斯格雅集團，於全球以漢斯格雅品牌銷售淋浴、淋浴系統、浴室和廚房龍頭以及廚房水槽等優質產品。自1901年以來，漢斯格雅始終代表著用水的美好時刻。這個產品屢獲殊榮的百年傳承品牌，塑造了廚房和浴室中的水流動線。人們在廚房和浴室中與水的互動，成為生命中最值得珍惜的寶貴時光。漢斯格雅提供智慧生活設備解決方案，豐富人們的日常經驗，並為居家生活提供更多的功能性和安全保障。