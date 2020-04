規劃廚房區域應考慮7大要訣 打造流暢、便利使用體驗

hansgrohe 漢斯格雅榮獲頂尖大獎:漢斯格雅集團的頂級品牌,於2020年1月12日,在德國科隆的國際家具大展上脫穎而出,榮獲2020年標誌性產品設計獎(2020 ICONIC AWARDS: Innovative Interior)的「Best of Best 大獎」。全新Rainfinity 淋浴系列在「沐浴和養生」(Bath and Wellness)類別中拔得頭籌,並由hansgrohe 漢斯格雅全球行銷副總裁Olivier Sogno上台領受此項全球最卓越產品設計的殊榮。

2020-03-05 14:37