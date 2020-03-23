2020春夏男裝系列 回歸極簡 展現時尚的夏季宣言

今年品牌邁入140周年，2020春夏男裝系列從藝術世界和自然汲取靈感，打造『純粹經典』和『優雅探險』二個主題，回歸極簡主義，以線條俐落的現代化剪裁，富有層次感的穿搭，質感呈現法式極簡美學的日常服飾。

1880年，MONTAGUT的創辦人亞多•汀蘭德以精細的針織工藝起家，在南法小鎮成立了一間絲線工廠，其事業經歷了世代百年的傳承，以高貴典雅的法式美學風靡全球，並且打造了全方位的經典時尚系列，商品遍及服飾、配件、旅行箱和居家寢飾等，法式優雅的生活哲學感染了各地的品味人士，MONTAGUT的紅色小花標誌已然成為一個時尚品味的代名詞。

今年品牌邁入140周年，2020春夏男裝系列從藝術世界和自然汲取靈感，打造『純粹經典』和『優雅探險』二個主題，回歸極簡主義，以線條俐落的現代化剪裁，富有層次感的穿搭，質感呈現法式極簡美學的日常服飾。

純粹經典

簡單的事物，往往最迷人，同時也最能直接傳遞品牌精神，質感絕佳的單品與富有個人特色的組合搭配，即能展現男士品味獨具的生活樣貌。

『純粹經典』系列從大自然汲取靈感，產品風格強調簡至極簡的線條、同時運用剛硬磅礡的現代化剪裁，細緻同時富玩味感的細節，添加赤子的純真魅力，傳遞經典。

印上細小圖紋印花，配合大自然為主題的中性或添加灰色系的低彩度色調，品味夏日一抹柔和閒憩，輕柔的薄荷綠、淡淡的薰衣草紫，以及回歸於純粹的黑白色系、粉色系，營造出輕鬆涼爽而寧靜的氛圍，為紳士帶來獨特的日常優雅體驗，展現時尚的夏季宣言。

具有設計感的襯衫是春日的首選單品，可以單穿也可以當外套罩衫，不論是花卉圖紋、格紋、各式線條或迷你圖騰等印花，都讓原本規矩的襯衫變得休閒輕鬆，多樣化呈現都會風格，為男士經典單品賦予不同意義，模糊正式和休閒之間的界線，展現更加自信與時髦的純粹時尚。

夢特嬌SS20男裝-優雅探險 夢特嬌

優雅探險

遠離都市塵囂，現代人對生活品質的要求，越來越講究平衡，希望藉由走入戶外得到放鬆和療癒，本系列重新詮釋南法的悠閒魅力，勾勒出一個休閒中見優雅的生活態度。

『優雅探險』系列男裝，從創新的設計和高功能性面料著手，質料以斜紋布、科技尼龍、混合機能纖維的棉布料為主，靈感來自數碼藝術題材，是現代休閒運動風格的全面革新。

設計上大膽的幾何圖案、色塊，交織靜謐的純粹藍調，帶有灰冷色調的純粹藍，呈現沉穩安定的優雅魅力，透過正式與休閒的混搭，如：長寬版的POLO衫內搭紳士襯衫，乾淨俐落又富有層次感的穿搭，為此系列釋出新亮點。

隨著日趨嚴重的地球暖化，具有空氣輕盈感的輕薄尼龍，成為此系列重點單品，無論是尼龍背心或是尼龍夾克外套，揮別夏季的厚重悶熱，時髦之餘，更具清爽的舒適感，打造動感與優雅兼具的戶外摩登形象。