多功能藏酒櫃讓珍藏品重見天日 蔡詩萍、林書煒藏酒間、女兒房華麗大變身

具有高顏值、書香氣質，堪稱藝文界、媒體圈模範夫妻檔的蔡詩萍與林書煒，在討論琢磨許久後，終於決定為家中堆積如山，四處流浪的「珍藏畫作及名酒」找個收納展示的家，更為了就讀國中的寶貝女兒，原本雜亂不堪、光線昏暗的臥室重新打造文青風的女兒房，因此夫妻倆找上以「健康綠建材」，主打環保、無毒的台灣家居業領導品牌歐德集團進行居家大改造，完工成果讓全家人讚不絕口。

藏酒間華麗變身，集珍藏品收納展示、朋友聚會、工作使用等多功能於一室，讓蔡詩萍、林書煒讚不絕口 歐德集團

非常喜歡品酒、收藏茶具與名家畫作的蔡詩萍，因為缺乏妥善的收藏及展示空間，導致這些珍藏品雜亂散落在原本的撞球間，長年累月下來堆積如山，加上還有個塵封已久的撞球檯佔去大半區域，想看個畫作、拿瓶酒都要翻箱倒櫃還不一定找的到，連第一次到家中丈量的設計師都笑說「原本的收藏室要用跳的才進得去」。

設計師為蔡詩萍打造的多功能藏酒間，讓他可以輕鬆拿取收藏品，直呼應該更早請歐德設計規畫了 歐德集團

因此在老婆林書煒的建議下請歐德設計師估算珍藏品數量，以及表明希望達到的功能後，經過設計師的巧思妙計，將原本的撞球間改造為藏酒間，透過260公分寬的雙面櫃不但把所有的珍藏的名酒、茶具完全收納，原本塵封的畫作也得以壁掛牆面逐一展示，櫃面的大平台還可以作為親朋好友來訪聚會時的餐桌，也可以是蔡詩萍平日的工作檯，「混亂的撞球間」搖身一變成為「有品味的多功能育樂室」。讓蔡詩萍、林書煒嘖嘖稱奇，蔡詩萍更自嘲說：「非常懊惱，應該早一點找歐德來做規劃的!」。

歐德設計師將床頭改向、書桌面窗，引來一室明亮，讓女孩閱讀時可以遠眺景觀，紓解課業壓力 歐德集團

除了藏酒間之外，疼愛女兒的蔡詩萍和林書煒，更為了「女兒房」傷透腦筋，林書煒表示上次裝修女兒房是她小學一年級時，當時因為女兒喜歡上下鋪，但購入後就佔去大半空間，加上成堆的書籍、衣物、玩偶缺乏妥善收納空間，四處堆放擁擠不堪，就連靠窗原本應該明亮的區域，也因為雜物遮蔽變得昏暗不明。讓已經是國中的女兒鬱鬱寡歡，因此「女兒房大改造」也成了這次裝修重點之一。

以白色為基調的文青風女兒房，讓蔡詩萍、林書煒的女兒非常滿意，現在最愛賴在房間，更會主動整理，讓夫妻倆超欣慰 歐德集團

首先設計師移除已不合使用的上下舖床組，再以白色為基調的造型門板衣櫃搭配幾何跳色牆，柔和的色調帶出女孩想要的文青風。頂天的系統衣櫃除了收納衣物外，還利用上層空間結合書櫃，收納女兒典藏系列套書。設計師更將床頭改向、書桌面窗，引來一室明亮，讓女孩閱讀時可以遠眺景觀，紓解課業壓力。

改造後的女兒房清新典雅，連林書煒都好愛，臥榻的設計，還可以讓她坐在這兒跟女兒談心 歐德集團

加上夫妻倆很喜歡跟女兒聊天，所以特別在窗邊設計臥榻，除了讓親子關係更緊密，也發揮收納機能，而與樑同寬的床邊櫃既能避開樑煞也滿足收納，讓女兒的玩偶們有妥適的家，完工後原本愁眉苦臉的女兒終於露出燦爛的笑容，超愛自己的新居，還會主動整理房間，讓林書煒超欣慰，每次踏進女兒的房間，自己心情也跟著愉快起來。尤其是歐德系統傢俱未來還可依需求更換門板顏色或把手樣式，轉換不同的風格，直呼「歐德傢俱CP值超高」。蔡詩萍、林書煒的藏酒間、女兒房華麗大變身，裝修後完全沒有刺鼻味，使用綠建材，低甲醛、無毒健康的歐德系統傢俱，讓他們「住的安心用的放心」，直說好的設計與整潔的空間，可以營造生活樂趣，心動想為家改造的朋友，一定要選歐德喔!