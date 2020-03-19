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哥德廚具蘇叡晴 甩產業窠臼 勇闖國際市場

聯合新聞網 / 時尚家居
哥德廚具
哥德廚具

專題企劃、撰文∣朱福山　圖∣哥德廚具、朱福山　設計∣張濰凡

哥德廚具
哥德廚具

談到差異化的服務，不得不提一下這間“很雞婆”的公司哥德廚具！很多人買預售屋，常聽到這樣的一句話，「這是建設公司附的廚具，先用著，以後想換再換。」哥德廚具總經理蘇叡晴卻不這麼認為，她說「為什麼我們不能一次到位？」

上午10點，陽光灑在台北預售屋接待中心停車場的草地上，蘇叡晴開著一輛白色的休旅車駛入，這天她和團隊準備跟建案銷售人員做潛銷銷講，一下車她如今日艷陽高照的太陽般讓人元氣滿滿，一掃近日疫情讓人發懶的陰霾！

不容品質讓步 服務一次到位

會議上團隊鉅細靡遺的解說，並反饋市場上購屋民眾多數提問的問題，蘇叡晴也聽取建商反應該區客群的需要，共同尋找解決方法；隨後她跟著銷售人員走一次樣品屋，遇到要調整的，她就用手機邊拍邊記錄，這種親力親為的性格，像極了她媽媽(哥德廚具董事長葉景瑢)，因為開案在即，她不容許哥德廚具在品質上有任何讓步，也希望將服務一次做到位。

「我們常常跟客戶主動要求說，可不可以先去現場看看，去看圖面上的規劃，現場會不會少了一點使用上的方便性，我希望哥德廚具交付給客人後，客人覺得是好用的，真心喜歡的。」蘇叡晴寧願在前置作業時，就不厭其煩的跟客戶討論圖面、跑現場，有時候還會跟客戶談風水！

蘇叡晴接著說「我想提供最適合媽媽的一套廚具，這一套廚具煮出來的飯，讓人吃起來會有幸福感，就像去年我們得到了幸福企業的認證一樣，董事長把大家凝聚在一起的這種幸福氛圍，在我這一代接手後將繼續延續下去。」

哥德廚具
哥德廚具

哥德廚具今年將邁入40年，從傳統的家庭式公司作業，一直到現在國際化運營的發展，除了代理國際精品廚具品牌，Panasonic日本原裝廚具、Takara standard日本珐瑯廚具和PEDINI義大利廚具外，近年更努力經營自有品牌Goater哥德名廚，去年還新增台中服務據點，現全省北中南共有4間實體門市。

哥德廚具
哥德廚具

其中桃園總部暨旗艦店，整個廠區土地面積計4,000坪，一、二廠共佔地675坪，使用面積2,700坪，而興建中的二廠也將於今年底竣工，有別於一廠，新廠規劃更在乎標準作業流程，以及人性化管理，提供更多的樣板房，供建築師、室內設計師、建設公司等來參觀，二樓更有寬敞的開放式美式廚房空間，甚至已配置水電可直接使用，以供不定時舉辦的產業交流和聯誼需求。

值得一提的是，為了能滿足建案多樣變化的需求，台北復興店除了1、2樓門市基本的廚具配備展示空間外，更於9樓打造一處專屬“客變”的展示間，讓建設公司、室內設計公司在建案規劃前期，即可前往實際模擬，而不用看著圖紙憑空想像，讓服務一次就到位。

哥德廚具
哥德廚具

跳脫產業窠臼 帶品牌躍國際

蘇叡晴深知，要帶領團隊前往下一個40年，眼光不能僅在國內，她希望透過新廠的建置，帶領哥德廚具邁向國際廚具市場；值得高興的是，這件事去年開花結果了，她補充說到「去年拿到國外第1個建案的合作訂單，客戶跟我說：你們是最貴的，但你們的品質和產品設計是他最認同且放心的，所以即使中國的廠商加了關稅還比你便宜，台灣其他品牌也比你便宜，但你們的產品真的會說話。」採訪的當天，蘇叡晴正和工廠幾個師傅在現場討論第1批的出貨包裝事宜，而第2套工地的訂單已經來了。

我們細問後，才知道在提案時，雖然隔著太平洋的時差，但哥德廚具無時差的服務精神，再加上兩國工人不同的作業習慣，能在提案前就先幫客戶想到後端執行問題，才能真的解決客戶的問題，做到差異化的服務；蘇叡晴謙虛地回應我們說，他們做了很多手冊(施作標準化)，好讓客戶可以快速上手，而這是廚具產業比較少公司這樣做的。

蘇叡晴跳脫產業的服務窠臼，就是要用她那雞婆的精神，勇闖國際，讓台灣廚具品牌在世界發光。

《時尚家居91》
《時尚家居91》

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