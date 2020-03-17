結合科技與藝術 數位畫框在台上市

NETGEAR 的 Meural Canvas II數位畫框2019年9月初剛在柏林IFA亮相，現在也將正式在台灣上市，Meural Canvas與超過50間世界各地的藝術博物館授權合作，擁有超過 30,000 幅世界名畫和藝術家作品授權的藝術庫，讓您可以輕鬆將羅浮宮、紐約大都會藝術博物館、故宮等世界級博物館的名畫放在家中展示。

Meural Canvas獨特的專利 TrueArt 顯示技術，能真實還原作品的細膩質感，配合防眩光的螢幕，無論是素描、油畫、水彩、水墨甚至浮世繪，讓每一道筆觸都栩栩如生，能讓觀賞者彷彿欣賞真實畫作一樣。同時每個藝術作品都有專屬的“Art Card”展示作品賞析導覽說明(例如作品名稱、作者、年份、背景)，豐富你的藝術涵養。

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Meural還能以動態手勢偵測操作。螢幕可以自動播放作品，也可以用手勢控制轉換畫面，只要在感測區前面向左右或上下滑動便可，同時內置 Amazon Alexa，除了動態偵測之外，亦可以用語音指令展示下一張作品。

Meural Canvas II更是提高硬體效能，改善環境光源感測器、WiFi性能，以及將USB連接埠、SD卡槽位置移到側邊使用上更方便。

Meural Canvas II數位畫框產品特點：

． 獨家TrueArt 顯示技術展現自然筆觸，使藝術畫作更逼真且具有紋理

． 螢幕智能調節亮度、霧面質感超低反光

． 輕鬆上傳展示自己的圖片，可支援格式jpg, jpeg, png, bmp, svg, gif, mp4, mov

． 支援 64GB micro SD 卡匯入相片及影片

． 2GB DDR3內存8GB儲存空間

． 支援懸浮手勢偵測、APP 及網頁三種控制方式

． 可自行設定圖片播放清單可自行設定圖片播放清單

． 框架均採用FSC認證美國木材製成

． 可垂直或水平懸掛 - 自動偵測旋轉方向

． 支援 Amazon Alexa 智能助理控制

． 內含 Meural Membership 一年訂閱

Meural Canvas II可展示多種古典藝術風格的插畫及攝影作品，擁有自動感測功能，非常適合置於家中或辦公室作裝飾，盡顯生活品味，散發藝術氣息。台灣現在引進的是27吋數位畫框，有黑、白、深褐、淺褐四色可供大家選擇。

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