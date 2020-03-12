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2020未來生活住宅機能 Future Living - 智能家電

聯合新聞網 / 時尚家居
Braun，將家電產品提升成展現生活美學態度的單品，圖為新品「SensorAir空氣清淨機」 百靈Braun
Braun，將家電產品提升成展現生活美學態度的單品，圖為新品「SensorAir空氣清淨機」 百靈Braun

資料與照片提供︱百靈、Braun、恆隆行、布爾喬亞公關、JING、松騰實業、大謙公關、DAEWOO、煒伲雅大宇、沃福仕　撰文︱朱福山

迎接2020新的一年，在居家生活上，有哪些值得關注的呢？

我們從整個住宅環境，包括社區開發型態、建築建材、室內裝修使用的塗料和板材，以及傢俱、家電等多面向，發現環保、節能及少子高齡化等仍然是今年需求主力。為了讓居家環境更舒適健康，板材多訴求低甲醛，塗料也強調無毒，而為了因應少子高齡化，越來越多的品牌，專注在研發更好的傢俱家電單品，使其更便於直覺使用，且兼具美學生活。

智能家電 直覺使用

室內家電，除必須滿足基本性能需求，在操作上也需要更人性、直覺和便利，生活品質一直不斷地在提昇，產品也需要能更融入居家生活美學，例如在居家照護上，空氣品質的要求，居住環境的整潔乾淨，貼身衣物的衛生處理等。

百靈Braun 「SensorAir空氣清淨機」日常保養只需要2個步驟，受到簡單生活族群推崇 百靈Braun
百靈Braun 「SensorAir空氣清淨機」日常保養只需要2個步驟，受到簡單生活族群推崇 百靈Braun

將家電產品提升成展現生活美學態度的單品，體驗更好的美好生活，德國百年工藝設計電器領導品牌百靈Braun，在「SensorAir空氣清淨機」以“少，但要更好(Less but Better)”的藝術哲學態度來設計這個單品，除以人為本的核心初衷，更致力將改變生活的理念融入細節。例如簡單易懂好操作的面板設計，而日常保養也只需要2個步驟，簡單拆解清洗的環保水洗濾網；更以商業等級規格，提供強大過濾與靜電集塵能力，而VOC顆粒活性碳濾網，快速消除99%甲醛、各種異味及揮發性有機化合物，讓智能家電更直覺式的便於使用。

全球第2大的機器人製造廠松騰實業，董事長燕成祥(右)與JING品牌商微立股份有限公司總經理姚志銘(左)聯手推出“JING WIFI 智慧掃地機器人” 松騰實業
全球第2大的機器人製造廠松騰實業，董事長燕成祥(右)與JING品牌商微立股份有限公司總經理姚志銘(左)聯手推出“JING WIFI 智慧掃地機器人” 松騰實業

以質代量 生態健康

全球第2大的機器人製造廠松騰實業，去年底首推“JING WIFI 智慧掃地機器人”，董事長燕成祥表示，語音操控速度比遙控器還快，也更直覺，包括透過手機APP進行遙控，即使長期出門在外，家裡也能一塵不染；台灣領先全球的AI技術，在這台智慧機器人掃地機也能看得見，它可以自行判斷環境，在無法前進環境中，順利脫困順利掃地、吸地，完成任務喔！

mini壁掛式洗衣機 DAEWOO煒伲雅大宇
mini壁掛式洗衣機 DAEWOO煒伲雅大宇

韓國高端家電品牌DAEWOO煒伲雅大宇去年由沃福仕總代理引進台灣，在台推出世界首款“mini壁掛式洗衣機”，容量3公斤，即使是小坪數的居家環境，也不受空間限制，包括陽台、客廳、浴廁、室內空間、露營車、遊艇等皆可自行配置，而60度的高溫煮洗，一上市就受到新手爸媽喜愛，包括以前需要手洗貼心衣物的女性朋友，在1公斤快洗僅需15分鐘內完成，讓他們都愛不釋手。

2020年，未來生活住宅機能，因應科技發達，更趨於直覺設計，外觀上更美觀，在強調環保、永續生活的訴求下，那些粗糙、不便使用的劣質產品及設計，已漸漸被市場淘汰，功能設計上，越貼近使用者，包括針對不同使用族群的產品研發，以高品質取代量化價廉的產業運作，企業越重視社會責任下，產業供應鏈越能健康發展。

《時尚家居90》
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