2020未來生活住宅機能 Future Living - 產業創新、專屬傢俱

資料與照片提供︱大匠高耐竹、怡倫家居 撰文︱朱福山

迎接2020新的一年，在居家生活上，有哪些值得關注的呢？

我們從整個住宅環境，包括社區開發型態、建築建材、室內裝修使用的塗料和板材，以及傢俱、家電等多面向，發現環保、節能及少子高齡化等仍然是今年需求主力。為了讓居家環境更舒適健康，板材多訴求低甲醛，塗料也強調無毒，而為了因應少子高齡化，越來越多的品牌，專注在研發更好的傢俱家電單品，使其更便於直覺使用，且兼具美學生活。

整竹攤平 產業創新

近年高度關注環保議題下，竹建材也漸受重視，主因於竹林為一非常穩定的生態系統，生長過程不需農藥化學肥料，而是以自然週而復始方式讓土壤保持肥沃，相較於木材，竹生長速度是杉木林的1.68倍，是世界上生長最快的植物，且4~6年即可取材使用。

大匠高耐竹致力於推廣環保竹製建材，引進大庄集團的竹建材產品，所推廣的竹建材採用科技基礎針對竹纖維進行物理處理，產品不含化學物質不對人畜和環境造成污染，解決竹材生蟲和霉變的問題，延伸其壽命與使用方式。

整竹攤平的技術乃為竹產業的技術創新 大匠高耐竹

目前竹製建材的用途及功能從簡單的室內運用發展到防火用竹建材、防腐戶外竹建材及高強度力學材料，廣泛用於住宅空間的地板，公共建築牆面、外觀、隔柵及壁板等，例如西班牙馬德里國際機場的竹編防火吊頂工程、南京青年奧林匹克運動公園、南海三亞艾迪遜酒店、無錫大劇院等。其中，瓷態瓷化竹經處理後，將營養成分結晶化，防止細菌、真菌、黴菌或昆蟲攻擊，在戶外環境下纖維不會腐爛，即使在高溫、高濕的海島型氣候條件下，都可以安心使用；高耐炭化竹，使用於公共建築上，如港珠澳大橋，使用面積驚人外，對於嚴峻的冬季大雪也經得起考驗。

值得一提的是，以特殊工法將原竹攤展開來，有別於集成地板，保留了竹建材原始樣貌，受到愛竹民眾青睞，除好看也耐用，因竹青是竹壁最外層細胞，其角質層與堅硬的礦物質層，加強了表面硬度，該技術可謂竹產業的重大創新。

iloom怡倫家居 SCOOP系列 iloom怡倫家居

分齡孩童 專屬傢俱

少子化關係，越來越多家庭裡可能只有一個小朋友，因此只要關乎小朋友健康的，家長都很願意捨得買，因此在未來的住宅生活空間裡，所使用的建材、塗料、傢俱等，有些品牌開始針對分齡孩童做專業設計，來陪伴小朋友一起成長。韓國傢俱品牌FURSYS集團旗下的「iloom怡倫家居」，就是專門針對分齡孩童學習需求，來設計有助各階段成長發展的家具，除使用環保無毒E0板材外，在配色上也符合童趣造型來搭配，讓他們在成長過程中，更能促進學習力及提升專注力。

國民暖爸修杰楷表示，分齡設計除了能夠適應寶貝成長的每一個階段之外，也代表濃濃的父愛。 iloom怡倫家居

兒童發展專家王宏哲老師說：「在0-3歲幼兒階段，若能善用正確的家具為幼兒營造具有安全感的環境，創造親子共讀及陪伴的遊憩空間，能有助提升孩童專注力；3-6歲小朋友，透過參與打造自己獨睡的專屬房間，學習收納及整理，有助訓練獨立性；6-12歲孩童，要配合身高使用正確的成長型桌椅，更能提升學習力。」因此選對優質家具作為輔助，是完美培養孩童的專注力和學習力的第一步；國民暖爸修杰楷出席iloom記者會時就表示，分齡設計除了能夠適應寶貝成長的每一個階段之外，也代表濃濃的父愛，希望自己能一直陪伴女兒們的腳步快樂安心成長。

iloom怡倫家居 Eddi Kids 主打童趣可愛的大象桌，可根據孩子成長調節高度使用外，讓孩童開心學習成長。 iloom怡倫家居

iloom怡倫家居全系列兒童家具商品以0-12歲兒童的成長需求，不只符合人體工學設計，採環保無毒E0板材製成，設計上都有柔軟防護膠條，兼具無毒、安全、防撞等三大安全保證下，讓孩子的童年更加健康快樂。