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2020未來生活住宅機能 概念延伸青銀共好、共居模式

聯合新聞網 / 時尚家居
總太集團
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資料與照片提供︱總太集團　撰文︱朱福山

迎接2020新的一年，在居家生活上，有哪些值得關注的呢？

我們從整個住宅環境，包括社區開發型態、建築建材、室內裝修使用的塗料和板材，以及傢俱、家電等多面向，發現環保、節能及少子高齡化等仍然是今年需求主力。為了讓居家環境更舒適健康，板材多訴求低甲醛，塗料也強調無毒，而為了因應少子高齡化，越來越多的品牌，專注在研發更好的傢俱家電單品，使其更便於直覺使用，且兼具美學生活。

致力於打造全齡共好社區聚落的總太地產，從去年初推出的建案「共好MELODY」即以全齡通用宅為規劃主軸，特聘榮獲亞洲最佳影響力設計大獎的日本建築大師百枝優打造社區公設，概念也延伸荷蘭、日本、德國實施多年的“青銀共好、共居”模式，規劃住宅社區有共食、共作、共玩空間，包含室內通用宅起居關照，打造跨世代居住場域，因應時代變遷，總太建築為集合住宅注入可長居、有溫度的無可取代的價值。

總太集團
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為落實這樣的理想住宅條件，總太地產認為，必須讓現在的年輕人買得起，住得安心，剛推出的建案「總太聚作」，基地位於台中市北屯區環太東路，鄰近太原路，全案採實價銷售，每坪單價也是區內僅有的優質建案，吸引大批的自住客進場，共規劃6棟，地下3層地上15樓的住宅大樓，總戶數935戶住家，坪數規劃在20~38坪的1~3房產品，該案更融入“聚落社區”概念，包括寵物社區、親子社區、敬老社區等。

總太明日-遊戲室 總太集團
總太明日-遊戲室 總太集團

未來社區 服務剛需

在永續方面，總太聚作完全體現大建築基地的獨特價值，在規劃上能夠成就更佳的社區景觀與公設會館空間，除了建築量體思考將自然引入住宅規劃，以總太2020、聚作為例，社區自有3000坪以上景觀，可連結南向近5000坪麗園公園，形成像住在公園裡一樣的超值環境與生活美學，單一社區超過40項公設可享用但公設比在33%以下，更是大型基地造鎮規模開發的獨特價值！

總太集團
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除了基地環境的先天優勢，總太地產與其他建案的做法不太一樣，推出「八大宣言」，有實價銷售、杜絕二工、社區營造、公證驗屋等貫穿從賞屋、購屋到交屋入住後的一條龍服務，這是一個永續工程的概念，有別於一般開發商，案子賣完就結案，總太更是全心投入價值創造的軟體工程。總太地產董事長翁毓羚表示，「總太聚作」在社區營造的軟體上升級，提供1年免費社區的代管服務，會有這樣的想法，主要出自於同理心，因為心疼住戶一開始彼此不熟悉卻已要選出幫社區決定許多管理規章、營運的管委會，一下子馬上就要面對眾多社區事務，實在不很容易，所以總太以一年免費代管計畫跟社區住戶們一同練習社區事務。

總太地產董事長翁毓羚表示，出於同理心，在「總太聚作」社區營造軟體上升級，提供1年免費社區的代管服務。 總太集團
總太地產董事長翁毓羚表示，出於同理心，在「總太聚作」社區營造軟體上升級，提供1年免費社區的代管服務。 總太集團

而這項服務也由總太地產派駐具實務經驗的社區主管進駐，無縫對接建設公司、社區與物業管理公司三方之間的溝通與資訊傳遞，提高執行效率，也提高住戶參與社區事務的意願度，不再擔心幾個委員承擔整個社區的責任，而總太社區營造的成果，今年度也由鄰近「總太共好」、「總太聚作」的「總太青境」奪得優良公寓大廈評選大獎，讓社區成為有裡子也贏了面子的增值社區，替社區打造無可取代的價值，而這樣的服務，未來勢必成為購買集合住宅的服務剛需。

《時尚家居90》
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