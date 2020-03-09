140周年的輝煌里程碑 傳遞居家新浪漫主義

今年是MONTAGUT 140周年的輝煌里程碑，回顧與慶祝百年耕耘點滴，如果要探究MONTAGUT品牌迷人之處，絕不是因為設計或是概念有多強烈，而是它總是貼近當代品味男女的生活需求，同時亦流露獨具的法式優雅。

創立於1880年，一個多世紀的輝煌，140年以來，品牌調性始終如一，MONTAGUT夢特嬌融合法國特有的傳統經典以及與時俱進的現代感設計，讓品牌具有鮮明的個性元素，並將精湛的針織工藝展現在寢飾作品中，打造令人無限著迷的法式生活美學。

MONTAGUT-歐德羅之窗 MONTAGUT

MONTAGUT 2020早春寢飾【歐德羅之窗】重新演繹70年代復古風情，將大膽多元、鮮明前衛的元素融合在一起，捨棄複雜的華麗設計，以視覺上相對簡單的色塊拼接和幾何圖案為印花重點，呈現出兼具浪漫與活力脫俗的居家風格，在色彩詮釋上，選擇相對沉穩或是用灰色調調和後的色系，如中性的靜謐藍調，營造居室的溫馨舒適感。

享受天然棉花帶來的柔膚觸感，回歸純淨本質，MONTGAUT寢飾採用百分百純棉素材，由天然棉花田採收挑選最純淨天然雪白的棉花，具親膚透氣、舒適耐用等優點，並且不含游離性螢光劑、甲醛等有害化學物質，布料印染使用環保染劑，無毒不過敏，為家居打造簡約摩登的法式風格，不僅內斂優雅，更能襯托出眾的居家品味。