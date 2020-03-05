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這品牌在國際家具大展上脫穎而出 贏得「Best of Best 大獎」

聯合新聞網 / 時尚家居
hansgrohe漢斯格雅
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hansgrohe 漢斯格雅榮獲頂尖大獎：漢斯格雅集團的頂級品牌，於2020年1月12日，在德國科隆的國際家具大展上脫穎而出，榮獲2020年標誌性產品設計獎（2020 ICONIC AWARDS: Innovative Interior）的「Best of Best 大獎」。全新Rainfinity 淋浴系列在「沐浴和養生」（Bath and Wellness）類別中拔得頭籌，並由hansgrohe 漢斯格雅全球行銷副總裁Olivier Sogno上台領受此項全球最卓越產品設計的殊榮。

評審委員表示：「Rainfinity 別出心裁的設計，可為使用者提供獨一無二的淋浴體驗，且產品能完美呼應所有現代浴室的規劃。在功能性方面則考量到每一個最微小的細節，以確保非凡的淋浴體驗。別具特色的肩部花灑，不僅與置物架一體成型，並使全系列產品的陣容更豐富。」

hansgrohe漢斯格雅
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「獲得至尊獎的殊榮，讓我們深感喜悅和榮幸。評審委員透過頒布此項大獎肯定了我們的創新成就，並認可了我們的設計過程。」hansgrohe 漢斯格雅全球品牌行銷總監Marc André Palm 繼續說：「我們對於榮獲此項大獎深感驕傲，因為hansgrohe 漢斯格雅打造的Rainfinity，已為衛浴產品寫下突破性的新標準，以設計出可確實迎合追求健康和注重設計之品味人士需求的產品。」

hansgrohe 漢斯格雅Rainfinity－擁抱淋浴的全新境界

hansgrohe 漢斯格雅為Rainfinity 淋浴系列開發出全新原型，為熟悉的外觀增添現代感，並結合嶄新的高效率技術，從創新角度滿足使用者的確切需求。頭頂花灑可讓水珠沿著身體曲線滾落，賦予淋浴更強烈的感官體驗，此外，更首度將肩部花灑加入花灑軟管、頭頂和手持花灑系列中。表面質感：室內設計中當前最流行的霧白。

關於標誌性產品設計獎 (ICONIC AWARDS: Innovative Interior)

標誌性產品設計獎之目標在於發掘和榮耀室內設計各領域的傑出成就，參賽對象包括家具產業中的所有企業以及其室內設計領域的夥伴。家具、燈光和固定裝置不再是獨立的物件，而是構成整體設計的元件之一，此作法更衍生出講究細節之景觀化的室內設計概念，營造出極致高雅的氛圍和個性化的呈現。構成整體居住空間的個別元素－從燈光到門把、從餐具到屏風和居家織品－均秉持最謹慎與精心設計的態度。

《時尚家居90》
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這品牌在國際家具大展上脫穎而出 贏得「Best of Best 大獎」

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Natural Growth 野放的景觀建築師 自然生長春生生

吳書原，跟他的作品一樣極其野放，又像個詩人、隱士，採訪時，他總三不五時自然的去摸摸那些植栽～就像他自己也是從這片地景，自然生長出來的一樣，他說，建築和景觀應該是共存，一起從土地上長出來的，而不是裝置，外加上去的。

flawless beauty 台灣最清澈通透的缺陷美

淌流河水，聚流入湖；細水長流，匯集於海。一條河，能承載多少故事與祕密？又能包容多少瑕疵與缺陷？利用原本木工師傅眼中的缺陷品，CHIC WAY DESIGN要用實木河流造型桌，來說說珍惜資源，利用缺陷製造極美的故事。

綠色美學設計 打造健康新生活

退休後的生活，渴望走向精緻而舒適的人生，因此換屋之後，轉向更健康現代風格，從舊屋使用歐德系統衣櫥到新屋全室委託整體統籌規劃，居家空間在歐德桃園店鄭國成設計師的量身打造下，優異而環保健康的系統家具不僅兼具時尚美型，更保有強大收納，甚至精緻華美或自然溫潤都能完美融入，綻放出細膩耀眼華彩。

選擇天然礦物塗料 打造適合台灣氣候的健康居所

為業主慎選健康無毒的建材是GD綠裝修張智棋設計師的專業貼心，為自己與家人精選安心安全的塗料，則是居住者的暖心呵護！打造一個從進場施工、美化收尾到落成入住全程無毒無害的空間，是屋主與施工設計者對居宅的最大努力與付出，這也是他們選擇森呼吸矽藻土塗料的最關鍵原因，因為擁有健康而美麗舒心的家儼然是現代人追求的極致綠生活。

量身打造專屬空間 完美呈現精緻新古典

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木香暖適 打造與家人的親密空間

現代人的居住品質雖然與空間密切相關，但卻未必是金碧輝煌才有質感，隨著切身的生活導向，環保有機、親近自然的議題已成顯學，無論使用者或專業設計師雙方皆有志一同，將更飽滿的精神面與客製化機能列為規劃主軸，也正因為如此，空間內容方能凌駕材質展演，於是人們驚喜發現：家是多麼令人眷戀，生活中原來有這麼多趣味，而且源源不絕。

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