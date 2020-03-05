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Natural Growth 野放的景觀建築師 自然生長春生生

聯合新聞網 / 時尚家居
吳書原｜景觀建築師 太研規劃設計顧問有限公司
吳書原｜景觀建築師 太研規劃設計顧問有限公司

資料與照片提供︱太研規劃設計顧問有限公司、朱福山　撰文︱朱福山

吳書原，跟他的作品一樣極其野放，又像個詩人、隱士，採訪時，他總三不五時自然的去摸摸那些植栽～就像他自己也是從這片地景，自然生長出來的一樣，他說，建築和景觀應該是共存，一起從土地上長出來的，而不是裝置，外加上去的。

圖：建案「璞園春生生」頂樓植栽如英國鄉間地野味，亦有日式茶屋的內斂優雅 太研規劃設計顧問有限公司
圖：建案「璞園春生生」頂樓植栽如英國鄉間地野味，亦有日式茶屋的內斂優雅 太研規劃設計顧問有限公司

不造作回歸自然 野草也有它的人生

在建案「璞園春生生」裡，吳書原想要塑造出，你走進陽明山的半山腰林間，走進自然的一個感覺。吳書原認為刻意雕琢形式的花園，比較沒有辦法讓人感受到心靈上的療癒，所以走回大自然，一直是他做設計的想法，因為人回到大自然，才是最輕鬆自在的狀態。

「在我的設計裡，會讓一些雜草，可以長出來變成景觀植栽的一部份，它們很好生養，不需要刻意去維護，因為它們本來就是自然環境的一部分，不需要被壓抑，即使在這個環境裡，長出一些我們認為的雜草，我認為它們都會很自然地融入這個環境裡。」

吳書原在其他的作品中，例如「2018台中世界花卉博覽會」當策展人時，也是用這樣子的想法去做的，這跟他在英國所學習習相關，他說在英國，最核心的就是他們對於自然的嚮往，他回頭思考：我們需要什麼樣的景觀庭園呢？！

他說，「人最後總是回歸自然，在植栽設計的想法上，一旦你將它設計進去，自然它每年就維持自由的生長和平衡，就不再去做任何的介入，所以這樣的植栽組合，它可以在春夏秋冬展現出不同質感，它會在自然韻律中自由發展。」

這與目前台灣園藝手法，以四季花草，搭配成多種鮮豔色彩，除維護管理成本高之外，兩三個月就要更換，耗費人力、物力和金錢，且非常刻意等作法大不同。吳書原不喜歡被形式束縛，喜歡自由，他也不模仿別人，做自己，「所謂的從這個土地長出來的設計，就是我們舉目所及，走到台灣中低海拔，山裡面所看到的那些景象的設計，而塑造出像這樣的生態平衡是很重要的。」

圖：座椅及小喬木有機的散置在悠閒的場域裡
圖：座椅及小喬木有機的散置在悠閒的場域裡

跟業主去標籤化 原生打造療癒景觀

在跟業主互動時，他們大部分會條列出什麼風格，要有什麼項目，像是幫它們貼了標籤似的，但吳書原並不這麼認為，他也很高興在「璞園春生生」這個案子，業主給了他很大的空間，或許這是因為兩方理念契合的原因，才能讓我們在城市裡，看到這樣自然不造作的作品。

他認為景觀，即使你到凡爾賽宮，它除了中間庭園非常人為雕琢，但基本上周遭的環境還是非常的原生，一片樹林，所以像那種非常形式的大噴水池、雕像等，事實上不會帶來任何心靈上的療癒，因為它是被刻意造作出來的，沒有辦法對人心靈產生任何的放鬆。

近代世界設計潮流，訴求珍惜地球資源，不做多餘浪費，讓這些生命物種生生不息，一開始種進去時，就做最好的規劃和物種安排，讓它在往後二三十年，都可以自由地成為一個庭園，吳書原就是用這樣的思維去打造「璞園春生生」的。

圖：通廊道設計的噴泉草原先就存在於台灣大部分的河濱空間，吳書原將其置入空中庭園，有別於傳統做法 太研規劃設計顧問有限公司
圖：通廊道設計的噴泉草原先就存在於台灣大部分的河濱空間，吳書原將其置入空中庭園，有別於傳統做法 太研規劃設計顧問有限公司

吳書原｜景觀建築師

太研規劃設計顧問有限公司主持人 / 設計總監

曾任 Burns + Nice London ,UK 都市設計師、EDCO Design London ,

UK 景觀建築師、2018臺中世界花卉博覽會策展人

作品多次獲得國際大獎，如世界景觀建築師學會IFLA評審團榮譽獎、

倫敦設計獎金獎、更是亞洲第一人獲得美國多年生植物學會所頒發的植物設計大賞。

《時尚家居90》
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