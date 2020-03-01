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flawless beauty 台灣最清澈通透的缺陷美

聯合新聞網 / 時尚家居

資料提供∣啟尉傢飾設計　撰文∣Mikage

淌流河水，聚流入湖；細水長流，匯集於海。一條河，能承載多少故事與祕密？又能包容多少瑕疵與缺陷？利用原本木工師傅眼中的缺陷品，CHIC WAY DESIGN要用實木河流造型桌，來說說珍惜資源，利用缺陷製造極美的故事。

藝術性與實用性兼備

可以用於製作家具的木材有非常多種，其特性也很不一樣，每一塊木頭的年輪與紋路都不同，都有其獨特的美，但有些紋路與孔洞，甚至樹皮或者受損的傷洞，在製作家具的時候，都會被視為瑕疵，是無法使用的，通常都會被木工師傅們切除或避開，但啟尉傢飾設計的創辦人與設計團隊在開發產品的時候，深深地領悟到，這些所謂的瑕疵，也是大自然的一種藝術，是渾然天成的自然創作，因此特地利用質地輕透且堅固穩定的「環氧透明樹脂EPOXY」，結合這些大眾眼中所謂的自然缺陷，利用材料的通透特性，保留且穩固住那些美麗的殘缺，反而完整了桌子的藝術性與實用性，成就了極美也極具特色的仿生實木河流桌。

RIVER TABLE 實木河流桌，雖然早已盛行於國際，但卻始終沒有屬於台灣自己的品牌出現，啟尉傢飾設計CHIC WAY DESIGN 擔當台灣的領銜品牌，從原物料、設計、製程，全都來自台灣MIT，更在技術層面，有著跨時代的突破。市面上一般灌注環氧樹酯時，需要分次，一層一層的灌注，以求穩定樹酯的收縮率 ，但此作法往往耗時且容易產生霧化的瑕疵。CHIC WAY DESIGN使用專利的一次性灌注技術，不僅製作的時間得到了大大的縮短，也減少了客戶的等待時間，視覺效果也更加完美。

與時俱進 不斷求新求變

經營30餘年，啟尉傢飾設計CHIC WAY DESIGN，台灣高級訂製家具起家，始終追求不斷進步，致力於【為顧客尋求更高品質的家具與配置】為理念核心，豐富自我的品牌視野，因此遠赴義大利親自挑選引進，眾多義大利經典家具品牌，其中ALPA SALOTTI、MAXDIVANI，以高品質全牛皮原裝進口沙發，為盛名在地經營60餘年。COMPAR則為提供近代最為流行的義大利陶岩桌板，提供伸縮設計桌型、以及風格時尚的設計款式。NAOS AGAINST FIXED IDEAS 有【義大利機動結構家具的始祖】之美譽，在科技日新時代，家具也有著這麼一群愛好者，為求提供顧客，高品質的科技感生活，特色產品則有一鍵即完成變化伸縮的大型伸縮餐桌Quasar TABLE 。

OLIVER B 為義大利的實木家具設計品牌，提供眾多高品質設計實木家具、廣域含蓋家中任一角落，如床架、餐桌、吧檯椅、甚至衣帽架，提倡自然實木生活。CHIC WAY DESIGN 仿生實木河流桌，台灣實木設計品牌，遊歷各國、參訪與考察，針對數據與優缺點進行製程改良，並加入台灣在地特色材料與理念，發揚台灣自然景色風光之美。

《時尚家居90》
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綠色美學設計 打造健康新生活

退休後的生活，渴望走向精緻而舒適的人生，因此換屋之後，轉向更健康現代風格，從舊屋使用歐德系統衣櫥到新屋全室委託整體統籌規劃，居家空間在歐德桃園店鄭國成設計師的量身打造下，優異而環保健康的系統家具不僅兼具時尚美型，更保有強大收納，甚至精緻華美或自然溫潤都能完美融入，綻放出細膩耀眼華彩。

選擇天然礦物塗料 打造適合台灣氣候的健康居所

為業主慎選健康無毒的建材是GD綠裝修張智棋設計師的專業貼心，為自己與家人精選安心安全的塗料，則是居住者的暖心呵護！打造一個從進場施工、美化收尾到落成入住全程無毒無害的空間，是屋主與施工設計者對居宅的最大努力與付出，這也是他們選擇森呼吸矽藻土塗料的最關鍵原因，因為擁有健康而美麗舒心的家儼然是現代人追求的極致綠生活。

量身打造專屬空間 完美呈現精緻新古典

喜歡新古典風格，又講究全家人健康與居住安全，偶然機會下，屋主認識了歐德系統傢俱，更因為完全顛覆以往對系統家具呆板、制式化，甚至不美觀的印象，驚訝於系統家具也能營造既大器、型塑新古典風格的健康舒適宅，於是將新居的裝潢事宜放心的委託給蘆洲店的潘春吟設計師。

簡約古典 浪漫情懷形塑出屋主休憩之所

既然是舒壓休憩居所，風格自是走著簡潔現代感，簡約俐落的主體框架形塑出單純無壓的美好，然極簡中處處可推敲出的精心細節，又讓空間隱蘊美感品味，不多話卻個個精彩！

雍容大度混搭古典時尚 打造住家精緻度

喜愛旅遊的屋主，對於家的想望，也有獨樹一格的想法，希望能利用混搭了異國風味的古典風格，打造屬於自己、理想中的家。設計師將帶有豐富異國風情的設計留在主人的私人空間內，並利用畫框展示帶回來的各種紀念品，在細節處以奢華元素點綴，打造出明亮大度、時尚雍容的古典況味。

木香暖適 打造與家人的親密空間

現代人的居住品質雖然與空間密切相關，但卻未必是金碧輝煌才有質感，隨著切身的生活導向，環保有機、親近自然的議題已成顯學，無論使用者或專業設計師雙方皆有志一同，將更飽滿的精神面與客製化機能列為規劃主軸，也正因為如此，空間內容方能凌駕材質展演，於是人們驚喜發現：家是多麼令人眷戀，生活中原來有這麼多趣味，而且源源不絕。

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