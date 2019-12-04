選擇天然礦物塗料 打造適合台灣氣候的健康居所

資料提供∣舒活綠色材料(股)有限公司 撰文∣杜玉婷

為業主慎選健康無毒的建材是GD綠裝修張智棋設計師的專業貼心，為自己與家人精選安心安全的塗料，則是居住者的暖心呵護！打造一個從進場施工、美化收尾到落成入住全程無毒無害的空間，是屋主與施工設計者對居宅的最大努力與付出，這也是他們選擇森呼吸矽藻土塗料的最關鍵原因，因為擁有健康而美麗舒心的家儼然是現代人追求的極致綠生活。

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室內塗料小常識

由於台灣終年潮濕的氣候，建築物牆壁內都有偏高的含水率，隨著日夜溫差的不同，水氣會排出與吸入，外牆使用的塗料「防水」是必備特點，但當內牆也使用石化樹脂的傳統漆時，無法呼吸的牆壁生成壁癌與滋生黴菌的機會將大大增加。森呼吸矽藻土塗料不僅透水透氣讓牆壁健康深呼吸，添加日本高效沸石與光觸媒，更是大幅提升吸附甲醛與分解甲醛的能力。

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為業主挑選美學兼具的綠色建材

台灣終年潮濕的氣候，實在很考驗居家建材的挑選，不僅要耐濕防潮，還要抗菌拒霉，黴菌一旦生成，不僅形成壁癌影響視覺美觀，飄散在空氣中黴菌微粒子更是居住者健康的無形殺手！通過GD綠裝修認證的CHI室內裝修張智棋設計師，在其從小跟著父親進出工地乃至自己執業室內設計15年的經歷，最能感受優質建材為居住者所帶來極大影響，在台灣尚未普及的高檔建材：矽藻土礦物塗料，打破以往樹脂塗料普遍讓牆壁不透氣與有機揮發物汙染問題，讓牆壁「自然呼吸」而能調節出室內最適濕度，預防壁癌生成且防霉抗菌、有效淨化室內空氣！當然，作爲空間品味打造者，張智棋設計師也極愛矽藻土塗料，因為「森呼吸矽藻泥」可擬真打造出木紋、手做橫紋、波浪、噴塗，甚至銀狐、板岩、清水模、洞石、文化石等直逼天然材質的細膩質感；「森呼吸矽藻漆」則可完全取代傳統塗料，色彩多變鮮活又具時尚的美感，以及結合「藝術，專業，品質，健康」特質，讓設計者可以盡情又安心的發揮客製化創意，使美麗有型的家也同兼舒心樂活。

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為空間與人的健康把關

要說誰最能感受塗料對人體健康的影響，絕對是現場施作師傅，第一線接觸塗刷漆料，由於刺鼻異味久久不能散去的不適，首匠塗裝工程的蔡師傅一直都在尋找更健康安全的塗料，除了讓自己的工班團隊安心施工外，更希望入住空間之人能夠放心的大口深呼吸，享受好的室內空氣品質。因此當接觸森呼吸矽藻土時，他就頗富實驗精神的在自己家最易潮濕、需要年年重刷的那面牆，一半塗刷「森呼吸矽藻漆」，一半重刷原來傳統漆，三個月後，令人驚奇的是傳統漆面還是發霉了，但矽藻漆面乾淨平整如新，重點是在塗刷過程中幾乎無刺激的甲醛味產生，也親身證實了防霉抗菌、空氣淨化的效果，選擇如此優質的綠建材，除了保護環境、不戕害施作者身體外，最受益的還是室內住上十幾二十年的屋主，蔡師傅期望未來家家戶戶全室使用矽藻漆外，尤其建議兒童房與臥室等睡眠久待環境，作為「森呼吸矽藻泥」優先運用空間，若是家中另有較易受潮或陽光曬不到的角落也是重點使用區塊，擁有良好室內空氣品質的健康好宅，慎選優質環保的矽藻土塗料就是關鍵第一步。