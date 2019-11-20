雍容大度混搭古典時尚 打造住家精緻度

【空間設計 邱舍室內設計公司 撰文 mikage】

喜愛旅遊的屋主，對於家的想望，也有獨樹一格的想法，希望能利用混搭了異國風味的古典風格，打造屬於自己、理想中的家。設計師將帶有豐富異國風情的設計留在主人的私人空間內，並利用畫框展示帶回來的各種紀念品，在細節處以奢華元素點綴，打造出明亮大度、時尚雍容的古典況味。

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空間坪數∣23坪

室內格局∣玄關、客餐廳、廚房、二房、一衛

主要建材∣噴漆、進口壁紙、浮雕超耐磨木地板

鐵件鍛造雕花門、金箔、義大利進口木紋磚

進口風琴簾床頭繃布

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明亮清爽，現代與古典混搭

從進入玄關開始，就好像進入了一個不同的世界，豐富的線板櫃門，與大門的菱格紋相互輝映，搭配威尼斯鏡，宣告了就此踏入古典的氛圍中，地板使用了深色木紋磚，區隔了內外，並以跳色的方式增添活潑的流動感，加上燈光的變化，讓玄關充滿了驚喜。

連成一氣的客餐廳，以簡單大方的白為基底，電視牆與沙發背牆則分別以斑駁的水泥磚，以及俐落的線板裝飾，僅僅在天花的邊框飾以金箔，並於木紋地磚間點綴刷金的磁磚，打造了明亮簡潔卻不失奢華感的公共空間，不算大的空間，也能夠從容不侷促的呈現雍容大度、時尚感滿分的古典風格。簡潔的基底更彰顯了餐桌旁以大型畫框打造的展示櫃，各式各樣從各個旅途中帶回來的紀念品，座落於此，是藝術的呈現，是品味的展示，更充滿屋主生活的回憶。

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重視細節，打造住家精緻度

主臥室則依照屋主的喜好，混搭了古典與異國，展現令人耳目一新的況味，搭配得恰到好處的綠與金、隱藏得不露痕跡的大容量櫥櫃、展露清新氣質的花葉圖騰，甚至奢華質感的臥榻與配色豐富的抱枕，都透露出這是一個重視細節、禁得起細細品味的休憩空間；成年女兒的臥室，則以粉色系與白色系，搭配出細緻的輕古典，簡單而典雅，舒適且無壓。

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為了消弭堪輿的忌諱，設計師在客廳的落地窗上，加裝鍛造玻璃門，同時也是通往陽台的紗門，鍛鐵的紋飾既增添典雅的氛圍，也讓進門的視線不會過於通透；主臥室的門片，更以暗門的形式呈現，與電視牆斑駁的水泥磚一氣呵成，避免了一進門便看見臥室房門的尷尬。

對細節的重視，更呈現在視覺感與機能感兼備的掌控上，將電視等影音管線設備，全部隱藏在電視牆後方的櫥櫃，利用紅外線讓所有設備都能透過遙控使用，日後裝設或維修只需透過主臥室的櫃子便能輕鬆完成，展現更簡潔、無多餘之物的電視牆，也讓生活可以更優雅。