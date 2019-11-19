木香暖適 打造與家人的親密空間

【空間設計 富億空間設計 陳錦樹 撰文 林雅琳】

現代人的居住品質雖然與空間密切相關，但卻未必是金碧輝煌才有質感，隨著切身的生活導向，環保有機、親近自然的議題已成顯學，無論使用者或專業設計師雙方皆有志一同，將更飽滿的精神面與客製化機能列為規劃主軸，也正因為如此，空間內容方能凌駕材質展演，於是人們驚喜發現：家是多麼令人眷戀，生活中原來有這麼多趣味，而且源源不絕。

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本案為屋齡頗高的單層大樓住宅，整個改造過程中，除了不可或缺的基礎工程強化、更新外，為了更貼近現階段小家庭的使用者需求，富億設計團隊善用這回重新洗牌的機會調整房間數，打造量身訂製的格局、動線，順勢放大主臥室、小孩房、客浴等單元，機能更完善的同時還能延長使用年限，風格定調上不忘融合男主人細膩、女主人開朗的性格特質精準提案，為全家人豐富多彩的生活場景揭開序幕。

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場域界定明確 景深昶朗通透

入口玄關區不做制式區隔，納入完整公領域範疇以打開視野，門後沿牆設置一整列淺木系收納高櫃，既是溫暖背景亦是強大收納輔具，而從大門往前到中島、廚房地面，特地鋪設耐刮磨、好清理的倣石材磚，低調與客廳、私領域滿鋪的木地板作屬性區隔，而現場高低錯層的天花板造型，除了修飾結構樑、爭取最佳屋高、增加情境光變化，也兼顧內建空調迴路、全熱交換機設備等實際考量。

進門後一座精美的中島輕食區首先映入眼簾，大理石、花崗岩交疊的量體線條極簡，還有檯面下的間接光為情調加分，中島後靠的暖灰高櫃、玻璃櫃，結合壓深的背景色來凸顯人物活動間的膚色柔焦、動態，大大提升空間與人的黏稠度，而玻璃門內為獨立廚房，優雅的灰綠系內裝、優質廚用設備加上流暢工作動線，每個細節都是專為喜愛烘焙的女主人貼心訂作。

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獨家提案 凝聚情感互動核心

採光極佳且寬敞的客廳區，堪稱整個家的互動核心，有鑒於全家人習慣的相處模式，設計師的配置提議也有別於傳統型態，現階段因為孩子還小，廳內以一張圓角大長桌為中心，上方懸掛大型布燈釋放柔和光暈，佐以舒適沙發區，平時用餐、閱讀、閒聊、親友交誼等活動都可以在這裡融洽進行，兩側對稱高櫃設計的電視牆內退分層處理，前襯鐵灰漆面、後映溫潤大理石，並延續到低檯、左側展示櫃背景，整個連續面的經營，無論比例、機能性或材質搭配皆一氣呵成，量體存在感減至最低，同時又能極限發揮空間效益。沙發背牆延續淺色木質的馨暖基調，適度穿插的不規則線性分割，無形中憑添活潑律動之美，沙發左側一角另備有塗鴉牆和收納櫃機能，下緣刻意噴黑的格櫃與白色外觀鮮明對比，跟環繞整個公領域齊平的天際線一樣，藉平行層次有效延展、放大空間景深，而明確降縮裝飾性的場域輪廓，也為將來屋主可自行掌控的居宅佈置預留莫大彈性。

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清淺色溫 陶然私領域

通往私領域的中央走廊藉著這回改造加寬至一米，底部端景的灰與牆面、天花板的柔白相互調和，一舉稀釋了廊間的壓迫。更改過門向的主臥室內部動線相對流暢，典雅的床頭造型採米灰繃布處理，造型內建實用收納設計，床尾規劃一整排大型衣物櫃，其間一座嵌入深色格櫃巧妙截斷櫃體，感官上的輕盈油然而生。兩間小孩房納入階段性的成長需求，除了睡眠、閱讀、收納等全方位機能一應俱全，白色打底；點綴明黃、粉橘的拿捏同樣恰如其分，生動掌握小主人們的個別喜好。緩步遊走於整個空間，最深刻的感受是低調的精緻、無壓和舒服，如同一首療癒人心的Bossa Nova。