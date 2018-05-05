MLB／鈴木一朗盛讚：大谷翔平影響全世界

2018-05-05 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



鈴木一朗(左)與大谷翔平(右)賽前在場中相見歡，他更盛讚大谷的影響力超過自己。 截圖自MLB官方推特 分享 facebook

今天天使與水手之戰，雖然無緣上演23歲大谷翔平與44歲鈴木一朗的跨世代對決，但兩人賽前也在場中相見歡，鈴木一朗更盛讚大谷的影響力超過自己，「你不能拿我跟大谷相比，因為他不僅僅是影響日本跟美國，而是全世界，我想大家都好奇他每天的表現。」

今天賽前熱身，一看到鈴木一朗從一壘休息區往右外野走去，在左外野練投的大谷翔平立刻跑去會合，一朗一開始裝作沒看到，直到大谷追上才相視而笑，兩人聊了約10分鐘，過程中不時露出笑容。

鈴木一朗因為已被釋出，今天的比賽無法出現在休息區中，他告訴大谷，「我非常期待第一次親眼看你打球，不過我無法留在休息區，所以也許今天就是我效法瓦倫泰（Bobby Valentine）的日子。」鈴木一朗表示，1年前的休季期間曾遇見大谷，兩人還一起用過晚餐。

雖然鈴木一朗是第一名從日職挑戰大聯盟的野手，帶起日本球員挑戰美職的風潮，不過他認為自己與大谷不同，「因為他同時兼顧投打兩者，有人在這麼做，而且有這麼大的影響力，這是很大的不同。」

昨天是鈴木一朗轉任球團特助的第一天，對他來說沒有太大不同，唯一就是不能再從休息區看比賽，「我還是照常訓練、打擊，有趣的是，份量甚至比前幾天更重，我確定明年春訓體重不會來到240磅（約109公斤）。」是的，鈴木一朗說了「明年」。

比賽開打後，鈴木一朗改到室內進行打擊練習，透過電視看著隊友奮戰，「也許其他球員會覺得有點怪，因為我不在原來的地方練習了，不過我希望一切保持原樣。」

大谷翔平今天再度進牛棚練投，總教練索夏（Mike Scioscia）表示狀況不錯，有機會在周一與水手系列賽最終戰登板先發，不過目前還未確定。