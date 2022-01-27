打造夢想廚房新選擇！英國原裝「BELSAY廚房系列」

系統家具的首選品牌三商美福，專業的全室空間規劃外，對廚房的設計亦擁有專業與豐富經驗。深知隨著家庭成員結構變化，廚房概念、使用方式也與以往不同，領先業界為廚房導入更多元的設計風格。

今年最受矚目的是來自英國的廚房系統家具BELSAY，散發出歐式家具獨有的優雅氣息，藉由門板雅緻的莫蘭迪色調、溫潤的表層質地，使BELSAY完美呈現英國的簡約俐落風格。

三商美福專業的規劃顧問，也將提供全面性的思考，讓理想廚房不只美觀迷人，還有最佳動線與距離的設計，並搭配符合人體工學的尺寸設定，讓廚房料理時光成為一種享受。

(資料提供/三商美福)