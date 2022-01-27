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打造夢想廚房新選擇！英國原裝「BELSAY廚房系列」

聯合新聞網 / 瘋設計

系統家具的首選品牌三商美福，專業的全室空間規劃外，對廚房的設計亦擁有專業與豐富經驗。深知隨著家庭成員結構變化，廚房概念、使用方式也與以往不同，領先業界為廚房導入更多元的設計風格。

今年最受矚目的是來自英國的廚房系統家具BELSAY，散發出歐式家具獨有的優雅氣息，藉由門板雅緻的莫蘭迪色調、溫潤的表層質地，使BELSAY完美呈現英國的簡約俐落風格。

三商美福專業的規劃顧問，也將提供全面性的思考，讓理想廚房不只美觀迷人，還有最佳動線與距離的設計，並搭配符合人體工學的尺寸設定，讓廚房料理時光成為一種享受。

(資料提供/三商美福)

《時尚家居102》
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水綠光影與可愛森林動物交織 森林童趣美學

林境以森林童趣藝術美學為設計原型，構思上讓森林故事伴隨景觀走入室內外窗景，與之完美鑲嵌，營造出一景一故事，水綠光影與可愛森林動物雕塑交織的森林童趣美學意境，打造出森林童趣的人文藝術宅。

年輕現代沈穩內斂 描繪出非凡的現代風範

生活在當下的空間雖是有限的，但可藉由心靈的延展，讓既有的空間趨於擴展。此設計案以嶄新視角詮釋年輕現代卻又不失穩重的都會風格，自寫意的情調出發，細節中得以發現有人文藝術的嵌入，生活哲學在此層層堆砌，年輕現代與沈穩內斂的筆觸之下，描繪出非凡的現代風範，更以溫潤馨雅之感構成居家空間另一幅的獨特風采。

健康・禪風 木質寫意居家

2020年，全球在covid-19的威脅之下，各國的醫療機構都承受了高度的衝擊，讓人類的健康面臨空前的危機。身為「室內設計師」的我們，可以為這情況做點什麼？該怎麼改變以往的裝修方式，才能為這次人類的世紀災難盡一份力量呢？我們考慮到的是佔室內設計中，可能是最大使用面積的「塗料」這件事情。傳統的油漆、水泥漆、乳膠漆等塗料，對於畫面固然美觀，但對於抗菌、人體健康這個方面，似乎毫無功能可言。

點點遊人歸客來 Crowd Gathering of Dots

在點與點的空間，呈現理想中的遊客意象。使用手作陶球，表面上黑亮釉，反映出每一位來訪的旅客自己，此處的煙波大飯店，是讓旅人心生歸屬感的驛站。

明亮活潑 優雅躍動的工作空間

曾經使用過古早黑底綠字螢幕電腦的使用者，對於>>這個符號一定不陌生，時移事往，電腦語言早已從0與1，飛躍至當年遠不可及的進步程度，透過將古早電腦符號圖像化，搭配螢幕馬賽克意味的幾何圖形，運用在空間中，形成既跳躍又活潑的裝飾，也象徵著企業可以日新月異，提供更多元的遊戲服務給消費者。

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