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Light luxury impression現代美式‧輕奢華印象

聯合新聞網 / 瘋設計
《瘋設計28》
《瘋設計28》

設計者從事設計以來，深耕於早年歐陸移民時期的深厚文化，探究造型及語彙延襲美、歐大陸文化所造成的雙重影響，使其古典美學自成一格。

透過開放或半開放的空間關係，定調出視覺通透性。玄關區域利用顏色與勾縫設計，成就具優雅的端景意象。

客廳利用壁爐的寓意及對稱式書牆，建構舒適的主牆表情，更以鐵件、清玻勾勒格窗，與後方書房連袂、互動，更具延伸旨趣。

全區以零甲醛的橡木實木地板規劃，由於其硬度高，毛細孔小，好維護外，更具健康意義。

搭配環保健康塗料，這個實驗充滿對城市與空間理想性的一種實踐，藉著材質喚醒人們環保意識，賦予建築深耕於環境的全然交融。

在所有美式風格的設計裡，尤其重視的餐、廚區域。設計上透過推拉門扉，規劃開放或獨立的區域表現，強調空間大器開闊的感受，維持豐富且多元的機能屬性，讓料理時候的女主人也能顧及與孩子的互動，維持親暱的生活感情。

藉由餐具櫃的比例及廚房牆面適度的留白，衍生成為公共空間裡的端景表情。

強調的是居住者精神層面的表現，不太著墨於太多空間的細節或是空間層次的表現手法，如玄關端景的半高介質設定、客廳與書房以清玻璃為界、開放的客、餐廳尺度規劃，以維持視覺的通透及家人之間的互動性。

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