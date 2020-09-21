Dry Salon 藝文沙龍咖啡館

此案為老屋翻新設計，以藝廊沙龍的概念發想，一開始做為屋主與朋友聚會空間為設定，現在則為營業的小型風格咖啡廳。

空間裡透過現代風格的方式詮釋古典元素，天地壁大量的留白，藉由簡約結構的材質安排、堆疊，隨使用者需求來決定功能，賦予空間更多想像與創意；並以金色元素的妝點，簡約之中挹注些許華麗氣息，整體空間營造出濃濃的時髦風尚。

40多年的狹長老屋，基礎工程的整頓與翻新是此案重點，外觀以格柵造型遮掩冷氣主機，不僅美觀也達到方便維修，且與門口的白色立面延伸出整個建築體的深度與寬度；延伸本有的絕佳採光，大面落地玻璃引入充沛自然光，增加內外連結，成功讓入口處成為視覺焦點。

大門右側的畸零地創造展示陳列區，擺設手工藝；簡約的天花板透過乾燥花點綴出浪漫優雅氣息，室內打破一個個座位的想法，利用簡單的石材、木頭等量體擺放於空間，讓使用者可自行定義桌椅來使用；靠牆處以鐵件搭建出盪鞦韆感，不拘泥的設計讓空間充滿豐富想像。空間的右側為四人座位的半弧形吧檯區，黑色調的選擇強化出空間重點。

基礎工程整頓上，先整理大量的髒亂，提升室內外的空間品質；外觀設施上以格柵圍塑、界定，讓視覺上更美觀，也方便維修人員進出；室內則拆除天花板的遮雨棚，換上透明採光罩，成功讓陰暗的空間打開來，光線走進來。

設計手法上，以現代方式來詮釋古典美感，特別是古典的弧形語彙串連空間，從建築體外側ＬＯＧＯ背板銜接落地玻璃的結構、大門以圓弧形鍍鈦不鏽鋼材質打造，到採光罩銜接室內空間的弧形壁板，以及室內的圓形的單椅、茶几與吧檯。門口以大面玻璃落地窗打造，穿透的特性創造內外空間互動，讓入口成為視覺焦點。室內以極簡、開放的空間呈現，簡約的材質與結構安排，讓室內的人們能夠自在的談天、休憩，無論置身在吧檯還是入口的位子，都能夠產生互動與對話。