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XIANG . SALON湘 . 聚

聯合新聞網 / 瘋設計

“湘”是為中國一省 - 亦稱湖南。

當地菜餚特色以辣味豐富適當、製作嚴謹、突出食材本味而著名。湘菜是中國八大菜系之一，而湘菜亦因此於海外被視作中國菜的代表之一。

此次的空間設計發想的初衷為 “沙龍”。

沙龍（salon）- 一詞最早出現於16世紀的義大利，是由主人邀請其他客人參加，增加彼此交流的機會，或者得以愉悅自身及提升修養的聚會。

該型態的聚會形式在17至18世紀的法國中亦極為流行，直到現代仍然存在。

本次的案件座落在人來人往的市區中心。

建築物原是一棟老屋，不論裡外都充滿了歲月沖刷的痕跡。

我們保留了原有內部空間的記憶，並適當的增添沙龍的溫馨歡聚氣氛;同時在外觀上以新穎的斜切面建築結構體讓設計賦予老屋再生更多的可能性，使其不單單只是讓人一眼明瞭的"餐廳"更是一個能多面向結合藝文及人群互動的一個空間。

在空間配置上，我們克服了老屋原本侷促的結構，除了三區傳統中菜的用餐圓桌與2-4人的用餐區，我們還規劃了一個大型的前區包廂位置，包廂中央擺置了一張十二人餐桌，搭配訂製的燈具與進口的磁磚桌面，透過大面的落地玻璃窗景傳遞包廂內愉悅溫馨的用餐氣氛，讓經過的人們將視線停留，裝潢材料的選擇以中國味濃厚的紅、綠、金色系為主調，將紅磚結合莫蘭迪色烤漆與砂金色訂製鐵件，中間穿插了極為現代的清水模與直紋壓克力。

讓案件跳脫中式傳統的湘菜餐廳的同時卻又與舊有的文化記憶相互連結。

《瘋設計28》
《瘋設計28》

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