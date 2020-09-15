Pet treats studio寵物餅乾工作室

將空間回歸自然環境，是這個項目基本的概念。

有歷史的建物「再利用」已成為社會關注的議題，改造這座擁有50年歷史的房屋，我們特意保留舊有的建築材料，將拆除的磚石重建成了庭院圍牆，巧妙融合周圍景觀氛圍同時記錄了主人對舊房子的情懷。

這是一個寵物餅乾工作室。

飼主可以製造自己的寵物餅乾，可讓寵物間互動交流。在這裡室內和室外沒有界線，我們將活動空間與自然環境聯繫起來。

該建物的建築面積為128平方米，現場部分屋頂已倒塌，斑駁的牆壁，廢棄物和植物遍布整個房子，已然成為廢墟。

通過再利用概念延續建築物及建築材料的使用週期，其中將原有圍牆拆除所產生的廢棄物，經由設計轉換型態再度成為圍牆的一部分。

多功能區保留了建築的原始高度，高空間、超大玻璃窗充分引入自然光，通過大面開窗將自然光線引入，減少人工光源的使用，優化了整個空間的照明和通風，多功能區裡的座椅設計利用毯子結合軟墊，可自由變換功能及型態，使其如同草地一般可席地而坐，將自然環境意念與室內空間結合，使室內外融為一體。開放式牆面的設計讓老房子有清新氣息，使其空間使用更加自由。

其中庭院設計可以根據使用方式開放空間，這是一種改善鄰里風貌的實驗方式，透過開放空間並藉由寵物將鄰里連接起來，改變封閉型式的鄰里關係，我們的目標是實現一個人們可以互動並創造老屋新價值的地方。