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Encounter of Lights and Shadows光影交會

聯合新聞網 / 瘋設計

美國心理學家，亞伯拉罕馬斯洛於其著名的需求理論中提及安全需求，而「居住」對現代人而言已列為安全需求之範圍，我們將居住視為基本條件，某些已處於不同人生階段的人開始更在乎「招待」的需求，此設計案正是如此。

以奢華氣息的公領域和感受生活溫度的私領域，令兩者並存，且以現代風格傢俱及輕美式裝修的基底佈局，試圖創造揮別以往的衝突美感。

此設計案為現代和輕美式的融合，結合會所接待與住家使用，於公共區的環繞動線、中島型的電視牆與餐桌及閱讀區，作結合運用，營造出兼具會所特有的尊榮感和住家所希望呈現的低調奢華效果。

在空間裝修上，以輕美式線板牆為基底，配置現代樣式之軟件家具、灰色細緻的烤漆牆面和粗獷紋理的馬來漆牆，是我們刻意安排的對比衝突。

由客餐廳共構而成的公領域，以靜謐沈穩、內斂的灰色作為色彩主軸，客廳放置一座橘色沙發座，餐桌區放置的藍色長椅凳，衝突的色澤替空間加以綴飾，增添層次，平衡環境色溫。

褪去住宅常見的樣貌，在內斂沈穩的空間中結合低調奢華的美感，烘托出住家不凡的人文和設計內涵，重新喚醒屋宅的靈動生命。

《瘋設計28》
《瘋設計28》

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